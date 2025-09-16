Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore reagiert am Montagmittag positiv

Blick auf Glencore-Kurs

Die Aktie von Glencore zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 3,17 GBP.

Um 11:48 Uhr sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 3,17 GBP zu. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 3,22 GBP zu. Bei 3,15 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 9.367.022 Stück.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,39 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,102 USD belaufen. Analysten bewerten die Glencore-Aktie im Durchschnitt mit 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59,83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59,83 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,138 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen