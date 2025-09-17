DAX23.612 -0,3%ESt505.455 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

19.09.25 12:06 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,07 GBP.

Glencore plc
3,52 EUR -0,03 EUR -0,73%
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Glencore-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 3,07 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,11 GBP zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 3,07 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,10 GBP. Zuletzt wurden via London 10.869.910 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,39 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,85 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 49,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,070 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,102 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Glencore-Aktie wird bei 3,70 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,83 Mrd. GBP eingefahren.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,136 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

