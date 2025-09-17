Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Glencore

Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,07 GBP zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,07 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 3,13 GBP. Bei 3,05 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.430.028 Glencore-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 4,39 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 42,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,102 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,70 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 59,83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,136 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen