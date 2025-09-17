Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Glencore-Kurs

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 3,10 GBP zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 3,10 GBP zu. Bei 3,11 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,05 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.809.118 Glencore-Aktien.

Bei 4,39 GBP markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 33,89 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,102 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,70 GBP an.

Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,136 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

