Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Montagvormittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Glencore. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 3,16 GBP.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Glencore konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 3,16 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 3,17 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,15 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.302.266 Glencore-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP. Gewinne von 38,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 54,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,102 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Glencore-Aktie wird bei 3,70 GBP angegeben.
Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,138 USD im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
