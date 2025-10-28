Globalfoundries investiert 1,1 Mrd Euro in Ausbau von Standort Dresden
Von Kelly Cloonan
DOW JONES--Globalfoundries will 1,1 Milliarden Euro in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in Deutschland investieren. Wie der Halbleiterhersteller mitteilte, soll die Produktionskapazität an seinem Standort in Dresden bis Ende 2028 auf über eine Million Wafer pro Jahr erhöht werden. Mit der neuen Kapazität sollen die Herausforderungen in der Lieferkette bewältigt und die europäische Chipnachfrage für Anwendungen in der Automobil-, Verteidigungs-, Infrastruktur- und anderen Industrien bedient werden, so das Unternehmen. "Die jüngsten Störungen im Automobilsektor machen deutlich, wie anfällig die globalen Chip-Lieferketten tatsächlich sind", sagte CEO Tim Breen.
