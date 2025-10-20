GNW-Adhoc: CLIQ Digital AG: Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise unter Markterwartungen

Werte in diesem Artikel

^CLIQ Digital AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

CLIQ Digital AG: Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal

2025 möglicherweise unter Markterwartungen

20. Oct 2025 / 12:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung

Veröffentlichung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Abs. 1 der

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise

unter Markterwartungen

Düsseldorf, 20. Oktober 2025 - Auf Grundlage der vorläufigen Finanzergebnisse

des CLIQ Konzerns für das 3. Quartal 2025 geht die CLIQ Digital AG (?CLIQ

Digital" oder die?Gesellschaft") davon aus, dass sich die Umsatzerlöse des

Konzerns für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 voraussichtlich auf

ca. 120 Millionen EUR und das EBITDA auf ca. minus 2 Millionen EUR belaufen werden.

Die Gesellschaft kann nicht ausschließen, dass diese Ergebnisse hinter den

Erwartungen der Marktteilnehmer zurückbleiben. Hintergrund für die schwache

Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2025 sind die mit Ad-hoc-Meldung vom 5.

August 2025 bekanntgegebenen Schwierigkeiten mit bestimmten Betreibern von

Kartensystemen und Acquiring-Banken.

Kontakt

CLIQ Digital AG

Sebastian McCoskrie

Leiter Investor Relations

Grünstraße 8

40212 Düsseldorf, Deutschland

+49 151 52043659

s.mccoskrie@cliqdigital.com

Ende der Insiderinformation

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Sprache |Deutsch |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Unternehmen|CLIQ Digital AG |

| | |

| |Grünstraße 8 |

| | |

| |40212 Düsseldorf |

| | |

| |Germany |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Telefon |+49 211 9350 706 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Fax |+49 211 9350150 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|E-Mail |investors@cliqdigital.com |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Internet |https://cliqdigital.com/ |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|LEI |5299000KAU5HBSUPV421 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Börsen |? DE000A35JS40, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |

| |Freiverkehr, A35JS4; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A35JS4; DE - |

| |Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - Freiverkehr, A35JS4; DE - |

| |Berliner Börse, Boerse Berlin - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |

| |München, Boerse Muenchen - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |

| |Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |

| |Düsseldorf, Quotrix Open Market, A35JS4; DE - Tradegate Exchange, |

| |Regulated market, A35JS4; |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Indices |Scale All Share (Kursindex), DAXsector All Retail (Kurs), |

| |DAXsubsector All Retail, Internet (Kurs), DAXsector All Retail |

| |(Performance) DAXsubsector All Retail, Internet (Performance), |

| |Scale 30, MSCI World Micro Cap |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

Â°