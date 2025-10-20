GNW-Adhoc: CLIQ Digital AG: Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise unter Markterwartungen
Werte in diesem Artikel
^CLIQ Digital AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
CLIQ Digital AG: Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal
2025 möglicherweise unter Markterwartungen
20. Oct 2025 / 12:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung
Veröffentlichung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)
Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise
unter Markterwartungen
Düsseldorf, 20. Oktober 2025 - Auf Grundlage der vorläufigen Finanzergebnisse
des CLIQ Konzerns für das 3. Quartal 2025 geht die CLIQ Digital AG (?CLIQ
Digital" oder die?Gesellschaft") davon aus, dass sich die Umsatzerlöse des
Konzerns für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 voraussichtlich auf
ca. 120 Millionen EUR und das EBITDA auf ca. minus 2 Millionen EUR belaufen werden.
Die Gesellschaft kann nicht ausschließen, dass diese Ergebnisse hinter den
Erwartungen der Marktteilnehmer zurückbleiben. Hintergrund für die schwache
Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2025 sind die mit Ad-hoc-Meldung vom 5.
August 2025 bekanntgegebenen Schwierigkeiten mit bestimmten Betreibern von
Kartensystemen und Acquiring-Banken.
Kontakt
CLIQ Digital AG
Sebastian McCoskrie
Leiter Investor Relations
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf, Deutschland
+49 151 52043659
s.mccoskrie@cliqdigital.com
Ende der Insiderinformation
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Sprache |Deutsch |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Unternehmen|CLIQ Digital AG |
| | |
| |Grünstraße 8 |
| | |
| |40212 Düsseldorf |
| | |
| |Germany |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Telefon |+49 211 9350 706 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Fax |+49 211 9350150 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|E-Mail |investors@cliqdigital.com |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Internet |https://cliqdigital.com/ |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|LEI |5299000KAU5HBSUPV421 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Börsen |? DE000A35JS40, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Freiverkehr, A35JS4; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A35JS4; DE - |
| |Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - Freiverkehr, A35JS4; DE - |
| |Berliner Börse, Boerse Berlin - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |
| |München, Boerse Muenchen - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |
| |Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |
| |Düsseldorf, Quotrix Open Market, A35JS4; DE - Tradegate Exchange, |
| |Regulated market, A35JS4; |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Indices |Scale All Share (Kursindex), DAXsector All Retail (Kurs), |
| |DAXsubsector All Retail, Internet (Kurs), DAXsector All Retail |
| |(Performance) DAXsubsector All Retail, Internet (Performance), |
| |Scale 30, MSCI World Micro Cap |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cliq Digital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cliq Digital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Cliq Digital AG
Analysen zu Cliq Digital AG
Keine Analysen gefunden.