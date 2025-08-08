GNW-News: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2025
Werte in diesem Artikel
^DÜSSELDORF, 21. August 2025 - Auf der heute in Düsseldorf abgehaltenen
Hauptversammlung der CLIQ Digital AG wurden alle Beschlüsse mit einer Ausnahme
ordnungsgemäß gefasst. Der vollständige Wortlaut aller Beschlüsse war in der am
14. Juli 2025 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung 2025 an die
Aktionäre enthalten und ist zusammen mit den vollständigen
Abstimmungsergebnissen unter https://cliqdigital.com/investors/news-
events#investors-news_events-agm verfügbar sind.
(https://cliqdigital.com/investors/news-events#investors-news_events-agm)
An der Hauptversammlung nahmen Aktionäre teil, die 45 % des gesamten
ausgegebenen Aktienkapitals und 50 % des gesamten stimmberechtigten
Aktienkapitals (d. h. ausgegebenes Aktienkapital abzüglich eigener Aktien)
vertraten.
Die folgenden Tagesordnungspunkte (TOP) wurden mit mehr als 94 % des anwesenden
stimmberechtigten Aktienkapitals beschlossen:
+-----------------------------------------------------------+----------+-------+
|Beschlussfassung |Ja-Stimmen| in %|
+-----------------------------------------------------------+----------+-------+
|TOP 2. Verwendung des Bilanzgewinns | 2.798.742| 98.30%|
+-----------------------------------------------------------+----------+-------+
|TOP 3. Entlastung des Vorstands | 2.641.734| 96.86%|
+-----------------------------------------------------------+----------+-------+
|TOP 4. Entlastung des Aufsichtsrats | 2.742.330| 97.01%|
+-----------------------------------------------------------+----------+-------+
|TOP 5. Wahl des Abschlussprüfers | 2.773.671| 97.40%|
+-----------------------------------------------------------+----------+-------+
|TOP 6. Wiederwahl des Aufsichtsrats |>2.737.519|>96.26%|
+-----------------------------------------------------------+----------+-------+
|TOP 8. Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und | | |
|zur Verwendung eigener Aktien | 2.702.084| 94.91%|
+-----------------------------------------------------------+----------+-------+
Über Tagesordnungspunkt 7, der ein öffentliches Teilrückkaufangebot für Aktien
und eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung der zurückgekauften Aktien betraf,
hat die Hauptversammlung nicht beschlossen.
Dividende
Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2024 die Ausschüttung einer
ordentlichen Dividende (Tagesordnungspunkt 2) von 0,04 EUR je Aktie beschlossen.
Der Dividendenzeitplan sieht wie folgt aus:
* Ex-Dividenden-Tag: Freitag, 22. August 2025
* Stich- / Record-Tag: Montag, 25. August 2025
* Auszahlung: Dienstag, 26. August 2025.
Der verbleibende Bilanzgewinn der CLIQ Digital AG nach Dividendenausschüttung
wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen.
Über Tagesordnungspunkt 7, der ein öffentliches Teilrückkaufangebot für Aktien
und eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung der zurückgekauften Aktien betraf,
hat die Hauptversammlung nicht beschlossen.
Stellungnahme des Vorstands
?Im Namen des Vorstands danke ich unseren Aktionären für ihr anhaltendes
Vertrauen und ihre Unterstützung", sagte Luc Voncken, CEO der CLIQ Digital AG.
Ansprechpartner
Investor Relations:
Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com
(mailto:s.mccoskrie@cliqdigital.com), +49 151 52043659
Finanzkalender
Finanzbericht Q3/9M 2025 und Telefonkonferenz Donnerstag 6. November 2025
Über CLIQ
Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-
Unternehmen, das gebündelte, abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher
weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu
digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist
Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den
Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert.
Zum 30. Juni 2025 war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 109 Mitarbeiter
aus 28 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in
Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und
Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.
Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie
alle Veröffentlichungen und weitere Informationen zu CLIQ. Folgen Sie uns auch
gern auf LinkedIn.
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cliq Digital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cliq Digital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Cliq Digital AG
Analysen zu Cliq Digital AG
Keine Analysen gefunden.