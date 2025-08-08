DAX24.293 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.849 -0,2%Nas21.134 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1616 -0,3%Öl67,27 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum! Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

GNW-News: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2025

21.08.25 16:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cliq Digital AG
2,86 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^DÜSSELDORF, 21. August 2025 - Auf der heute in Düsseldorf abgehaltenen

Hauptversammlung der CLIQ Digital AG wurden alle Beschlüsse mit einer Ausnahme

Wer­bung

ordnungsgemäß gefasst. Der vollständige Wortlaut aller Beschlüsse war in der am

14. Juli 2025 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung 2025 an die

Aktionäre enthalten und ist zusammen mit den vollständigen

Abstimmungsergebnissen unter https://cliqdigital.com/investors/news-

events#investors-news_events-agm verfügbar sind.

(https://cliqdigital.com/investors/news-events#investors-news_events-agm)

Wer­bung

An der Hauptversammlung nahmen Aktionäre teil, die 45 % des gesamten

ausgegebenen Aktienkapitals und 50 % des gesamten stimmberechtigten

Aktienkapitals (d. h. ausgegebenes Aktienkapital abzüglich eigener Aktien)

vertraten.

Die folgenden Tagesordnungspunkte (TOP) wurden mit mehr als 94 % des anwesenden

stimmberechtigten Aktienkapitals beschlossen:

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

Wer­bung

|Beschlussfassung |Ja-Stimmen| in %|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 2. Verwendung des Bilanzgewinns | 2.798.742| 98.30%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 3. Entlastung des Vorstands | 2.641.734| 96.86%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 4. Entlastung des Aufsichtsrats | 2.742.330| 97.01%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 5. Wahl des Abschlussprüfers | 2.773.671| 97.40%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 6. Wiederwahl des Aufsichtsrats |>2.737.519|>96.26%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 8. Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und | | |

|zur Verwendung eigener Aktien | 2.702.084| 94.91%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

Über Tagesordnungspunkt 7, der ein öffentliches Teilrückkaufangebot für Aktien

und eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung der zurückgekauften Aktien betraf,

hat die Hauptversammlung nicht beschlossen.

Dividende

Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2024 die Ausschüttung einer

ordentlichen Dividende (Tagesordnungspunkt 2) von 0,04 EUR je Aktie beschlossen.

Der Dividendenzeitplan sieht wie folgt aus:

* Ex-Dividenden-Tag: Freitag, 22. August 2025

* Stich- / Record-Tag: Montag, 25. August 2025

* Auszahlung: Dienstag, 26. August 2025.

Der verbleibende Bilanzgewinn der CLIQ Digital AG nach Dividendenausschüttung

wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen.

Über Tagesordnungspunkt 7, der ein öffentliches Teilrückkaufangebot für Aktien

und eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung der zurückgekauften Aktien betraf,

hat die Hauptversammlung nicht beschlossen.

Stellungnahme des Vorstands

?Im Namen des Vorstands danke ich unseren Aktionären für ihr anhaltendes

Vertrauen und ihre Unterstützung", sagte Luc Voncken, CEO der CLIQ Digital AG.

Ansprechpartner

Investor Relations:

Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com

(mailto:s.mccoskrie@cliqdigital.com), +49 151 52043659

Finanzkalender

Finanzbericht Q3/9M 2025 und Telefonkonferenz Donnerstag 6. November 2025

Über CLIQ

Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-

Unternehmen, das gebündelte, abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher

weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu

digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist

Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den

Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert.

Zum 30. Juni 2025 war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 109 Mitarbeiter

aus 28 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in

Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und

Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie

alle Veröffentlichungen und weitere Informationen zu CLIQ. Folgen Sie uns auch

gern auf LinkedIn.

Â°

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cliq Digital

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cliq Digital

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Cliq Digital AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung