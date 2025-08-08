GNW-News: Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2025

Werte in diesem Artikel

^DÜSSELDORF, 21. August 2025 - Auf der heute in Düsseldorf abgehaltenen

Hauptversammlung der CLIQ Digital AG wurden alle Beschlüsse mit einer Ausnahme

ordnungsgemäß gefasst. Der vollständige Wortlaut aller Beschlüsse war in der am

14. Juli 2025 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung 2025 an die

Aktionäre enthalten und ist zusammen mit den vollständigen

Abstimmungsergebnissen unter https://cliqdigital.com/investors/news-

events#investors-news_events-agm verfügbar sind.

(https://cliqdigital.com/investors/news-events#investors-news_events-agm)

An der Hauptversammlung nahmen Aktionäre teil, die 45 % des gesamten

ausgegebenen Aktienkapitals und 50 % des gesamten stimmberechtigten

Aktienkapitals (d. h. ausgegebenes Aktienkapital abzüglich eigener Aktien)

vertraten.

Die folgenden Tagesordnungspunkte (TOP) wurden mit mehr als 94 % des anwesenden

stimmberechtigten Aktienkapitals beschlossen:

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|Beschlussfassung |Ja-Stimmen| in %|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 2. Verwendung des Bilanzgewinns | 2.798.742| 98.30%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 3. Entlastung des Vorstands | 2.641.734| 96.86%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 4. Entlastung des Aufsichtsrats | 2.742.330| 97.01%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 5. Wahl des Abschlussprüfers | 2.773.671| 97.40%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 6. Wiederwahl des Aufsichtsrats |>2.737.519|>96.26%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

|TOP 8. Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und | | |

|zur Verwendung eigener Aktien | 2.702.084| 94.91%|

+-----------------------------------------------------------+----------+-------+

Über Tagesordnungspunkt 7, der ein öffentliches Teilrückkaufangebot für Aktien

und eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung der zurückgekauften Aktien betraf,

hat die Hauptversammlung nicht beschlossen.

Dividende

Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2024 die Ausschüttung einer

ordentlichen Dividende (Tagesordnungspunkt 2) von 0,04 EUR je Aktie beschlossen.

Der Dividendenzeitplan sieht wie folgt aus:

* Ex-Dividenden-Tag: Freitag, 22. August 2025

* Stich- / Record-Tag: Montag, 25. August 2025

* Auszahlung: Dienstag, 26. August 2025.

Der verbleibende Bilanzgewinn der CLIQ Digital AG nach Dividendenausschüttung

wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen.

Stellungnahme des Vorstands

?Im Namen des Vorstands danke ich unseren Aktionären für ihr anhaltendes

Vertrauen und ihre Unterstützung", sagte Luc Voncken, CEO der CLIQ Digital AG.

Ansprechpartner

Investor Relations:

Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com

(mailto:s.mccoskrie@cliqdigital.com), +49 151 52043659

Finanzkalender

Finanzbericht Q3/9M 2025 und Telefonkonferenz Donnerstag 6. November 2025

Über CLIQ

Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-

Unternehmen, das gebündelte, abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher

weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu

digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist

Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den

Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert.

Zum 30. Juni 2025 war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 109 Mitarbeiter

aus 28 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in

Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und

Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie

alle Veröffentlichungen und weitere Informationen zu CLIQ. Folgen Sie uns auch

gern auf LinkedIn.

Â°