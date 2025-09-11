GNW-News: 23. China International Equipment Manufacturing Exposition in Shenyang eröffnet
^SHENYANG, China, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. September begann in
der Provinz Liaoning in Shenyang die 23. China International Equipment
Manufacturing Exposition (CIEME), parallel zur 2. Shenyang Manufacturing
Industry Trade and Economic Week.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4414/eng)
Ein breites Spektrum an Hightech-Fertigungsleistungen und hochmodernen
intelligenten Produkten stand im Mittelpunkt der Ausstellung, die Aussteller und
Besucher aus dem In- und Ausland anzog. Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung
neuer, hochwertiger Produktivkräfte stellte die Ausstellung intelligente Geräte
und innovative Ergebnisse vor und präsentierte neue Treiber und Trends im
Gerätebau.
Die diesjährige CIEME stand unter dem Motto?Intelligent New Equipment, New
Quality Productive Forces" und bot eine 90.000 Quadratmeter große Offline-
Ausstellungsfläche. Sie ist in 12 spezialisierte Bereiche unterteilt, darunter
ein internationaler Pavillon, ein Pavillon für neue Materialien, ein Pavillon
für Informationstechnologie der nächsten Generation, ein Pavillon für Industrie-
und Kulturtourismus und ein Pavillon für die Finanzierung der Geräteherstellung.
Insgesamt nehmen 912 Unternehmen aus Ländern wie den USA, Deutschland, Japan und
Italien sowie aus ganz China an der Ausstellung teil.
Auf der Ausstellung veranschaulichten zahlreiche Hightech-Lösungen und
intelligente neue Produkte Shenyangs Fortschritte bei der Entwicklung neuer,
hochwertiger Produktivkräfte in seiner Fertigungsindustrie. Mit der wachsenden
Fähigkeit chinesischer Smart-Manufacturing-Unternehmen zur eigenständigen
Innovation gewinnen Produkte?Made in China" bei in- und ausländischen Kunden
zunehmend an Anerkennung. Gleichzeitig wird der Plattformwert von
Veranstaltungen wie der China International Equipment Manufacturing Exposition
und der Shenyang Manufacturing Industry Trade and Economic Week von Herstellern
und Kunden gleichermaßen geschätzt.
Quelle: CIEME Organizing Committee
Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558Â°