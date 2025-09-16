GNW-News: Aduro Clean Technologies Europe schließt sich niederländischer Handelsdelegation auf der Expo 2025 in Osaka, Japan, an

Werte in diesem Artikel

^LONDON, Ontario, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein

Wer­bung Wer­bung

Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um

minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle

in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekannt gegeben,

dass Aduro Clean Technologies Europe BV (?Aduro Europe"), die niederländische

Tochtergesellschaft des Unternehmens, sich der niederländischen

Handelsdelegation nach Japan anschließen wird, die im Rahmen der

Wer­bung Wer­bung

Wirtschaftsmission zu Energiewende, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

(https://nlexpo2025.nl/en/economic-mission-energy-transition-sustainability-

circular-economy-japan) vom 15. bis 25. September 2025 in Verbindung mit der

Expo 2025 in Osaka, Kansai, Japan, stattfindet.

Die Mission wird von der niederländischen Unternehmensagentur (RVO) organisiert,

(https://www.rvo.nl/) der niederländischen Regierungsbehörde, die für die

Wer­bung Wer­bung

Förderung nachhaltiger Innovationen und des internationalen Handels zuständig

ist. Die Delegation wird niederländische und europäische Innovationen in den

Bereichen Energiewende, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Chemie vorstellen.

Im Mittelpunkt des Programms steht die Expo 2025 Osaka

(https://www.expo2025.or.jp/en/). Es umfasst hochrangige Treffen mit japanischen

Führungskräften aus Industrie und Politik, branchenspezifische Veranstaltungen

und Networking-Sessions zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit.

Japan ist für Aduro ein wichtiger Markt, da das Land sowohl in der

Industrietechnologie als auch bei Initiativen zur Kreislaufwirtschaft eine

führende Rolle einnimmt. Das Land hat sich ehrgeizige Recycling- und

Dekarbonisierungsziele gesetzt, die durch das Gesetz zur Kreislaufwirtschaft von

Kunststoffen

(https://www.env.go.jp/en/focus/jeq/issue/vol29/The%20Plastic%20Resource%20Circu

lation%20Act_0128%20final.pdf) und seine Strategie zur CO2-Neutralität bis 2050

(https://www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/global_warming/ggs2050

/index.html) unterstützt werden. Japanische Petrochemieunternehmen verfolgen

aktiv das Ziel, fortschrittliche chemische Recyclingverfahren zu entwickeln und

in diese zu investieren, um kreislauffähige Rohstoffe für Naphtha-Cracker zu

sichern. Mehrere Pilotprojekte und Projekte im kommerziellen Maßstab sind

bereits angelaufen. Dieses Umfeld schafft ein starkes Ökosystem für

Zusammenarbeit, das staatliche Politik, Unternehmensinvestitionen und

technologische Innovationen miteinander verbindet.

Aduro Europe wird diese Gelegenheit nutzen, um die Hydrochemolytic(TM) Technology

(HCT) vorzustellen, über die jüngsten Fortschritte in seinem

Entwicklungsprogramm zu berichten und mit japanischen Interessengruppen in

Kontakt zu treten. Durch diese Interaktionen möchte Aduro Partnerschaften

erschließen, die die Anwendung von HCT in Asien ausweiten und zu Japans

laufenden Bemühungen zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe

beitragen könnten.

?Durch die Teilnahme an dieser Handelsmission kann Aduro seine Fortschritte mit

den Akteuren eines wichtigen Marktes teilen und gleichzeitig seine Beziehungen

in Asien stärken", erklärt Ofer Vicus, CEO von Aduro.?Dieses Engagement

unterstreicht unser Bestreben, internationale Partnerschaften aufzubauen,

während wir unseren kommerziellen Weg für unsere Hydrochemolytic(TM) Technology

vorantreiben. Mit dem Bau unserer Pilotanlage für den Next Generation Process

bietet deren bevorstehende Inbetriebnahme eine wichtige Gelegenheit, die

Leistungsfähigkeit von HCT im Pilotmaßstab zu demonstrieren und gleichzeitig

internationale Interessengruppen einzubeziehen, die nach Lösungen zur

Beschleunigung der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe suchen."

Die Teilnahme von Aduro wird vor Ort von Eric Appelman, Chief Revenue Officer,

geleitet, der an der Handelsmission in Japan teilnehmen wird. Herr Appelman wird

die Hydrochemolytic(TM) Technology im Rahmen von Programmsitzungen vorstellen und

an Treffen teilnehmen, die von der Delegation mit Vertretern der japanischen

Industrie, Regierung und Forschung organisiert werden, um mögliche Kooperationen

zu erkunden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM) Technology des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen

Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der

minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Leiter Unternehmensentwicklung und Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse

oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder

voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit

verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

umfassen unter anderem die Teilnahme von Aduro an der niederländischen

Handelsmission für Kreislaufwirtschaft in Japan und der Expo 2025 in Osaka; die

erwarteten Vorteile der Präsentation und Zusammenarbeit mit japanischen

Industrie- und Regierungsvertretern sowie die potenziellen Auswirkungen solcher

Aktivitäten auf die internationale Zusammenarbeit und Marktchancen. Obwohl das

Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten

Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen

keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Aufgrund ihrer inhärenten

Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen

verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter

anderem ungünstige Marktbedingungen, die Wirksamkeit von Kommunikations- und

Outreach-Initiativen, potenzielle technologische Herausforderungen,

Schwierigkeiten bei der Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere

Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen

lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze

vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b8d33d08-b62c-4ebd-

a702-cf6ebd3d7b7b

Â°