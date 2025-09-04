GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt an Konferenzen im September teil und startet PR-Kampagne
^LONDON, Ontario, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR161&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat seine
Teilnahme an mehreren Investoren- und Branchenveranstaltungen im September 2025
bekannt gegeben, darunter das Nasdaq New York Climate Week Forum. Das
Unternehmen hat außerdem bekannt gegeben, dass es im Rahmen seiner Bemühungen
zum Aufbau der Markenbekanntheit und Sichtbarkeit in der Branche eine PR-
Kampagne mit KCSA Strategic Communications gestartet hat.
H.C. Wainwright 27(.) Annual Global Investment Conference
Datum: 8. bis 10. September 2025
Datum und Uhrzeit der Präsentation: 9. September 2025, 12:00 Uhr ET
Ort: Lotte New York Palace Hotel, New York
Webcast: https://journey.ct.events/view/4570fe2e-7db9-4f63-a37d-be5d629e7d86
Die Konferenz ist bekannt für ihre Größe und globale Reichweite und bringt
Wachstumsunternehmen mit einem breiten Publikum aus institutionellen Anlegern,
Vertretern von Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaften sowie
Branchenführern zusammen. Sie umfasst Unternehmenspräsentationen,
Podiumsdiskussionen und ausführliche Einzelgespräche und bietet direkten Zugang
zu globalem Kapital und strategischen Partnern.
Gabelli Funds 3(rd) Jährliches PFAS-Symposium
Datum: 17. September 2025
Präsentationszeit: 14:15 Uhr ET
Ort: The Harvard Club, New York
Webcast & Konferenzanmeldung: https://gabelli.com/event/3rd-annual-pfas-
symposium/
Ein Forum, das von Gabelli Funds veranstaltet wird und nur auf Einladung
zugänglich ist. Es bringt Investoren, Analysten und Führungskräfte von
Unternehmen zusammen, um Marktchancen im Zusammenhang mit neuen ökologischen
Herausforderungen zu erkunden. Die Veranstaltung bietet gezielte Kontakte zu
einem hochspezialisierten Investorenpublikum und die Möglichkeit zu intensiven
Gesprächen über Lösungen mit langfristigem Marktpotenzial.
Nasdaq New York Climate Week Forum
Datum: 23. September 2025
Ort: Nasdaq MarketSite, New York
Website: https://www.events.nasdaq.com/2025-Nasdaq-New-York-Climate-Week-Forum
Das Forum findet im Rahmen der jährlichen Nasdaq New York Climate Week
Conference statt und versammelt Führungskräfte, politische Entscheidungsträger
und Investoren, um Strategien zur Förderung der Nachhaltigkeit, des Engagements
der Kapitalmärkte und des globalen Übergangs zu einer kohlenstoffarmen
Wirtschaft zu erörtern. Abe Dyck, Leiter der Unternehmensentwicklung, wird Aduro
bei Gesprächen zu den Themen nachhaltige Innovation, Energiewende und
klimabezogene Investitionen vertreten und so die Sichtbarkeit des Unternehmens
bei Führungskräften und Interessengruppen erhöhen, die sich für Klimaschutz und
verantwortungsbewusste Investitionen engagieren.
Im Rahmen der Konferenzen nimmt das Unternehmen auch an Meetings mit Investoren
teil. Um ein Treffen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an die
Ansprechpartner der betreffenden Konferenzen oder senden Sie eine E-Mail an
aduro@kcsa.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=waUMj-
YRDfWDpc7pMA_T1yHyxuI4qT5Dwh73RcQCpzzMcPAz-
y_ukNDg4hMaG9WyS7BhgoEzu3CgMvJDx10MGQ==).
PR-Vereinbarung mit KCSA Strategic Communications
Aduro hat eine erweiterte Vereinbarung (die?KCSA-Vereinbarung") mit Kanan
Corbin Schupak & Aronow, Inc. dba KCSA Strategic Communications (?KCSA")
geschlossen, einer voll integrierten strategischen Kommunikationsagentur mit
Sitz in New York City, die sich auf Öffentlichkeitsarbeit, Investor Relations
und digitales Marketing spezialisiert hat.
KCSA wird Aduro zusätzlich zu seiner bestehenden Unterstützung im Bereich
Investor Relations auch PR-Dienstleistungen anbieten, darunter Medienarbeit,
ESG-Positionierung, Bekanntmachung der technischen und kommerziellen
Meilensteine des Unternehmens, technische Erklärvideos, Interviews mit
Führungskräften, Medienkits, Artikel zu Thought Leadership, soziale
Medienkampagnen und Eventkampagnen.
Diese Dienstleistungen werden über Finanznachrichtenagenturen, ESG- und
Fachmedien, Investorenkonferenzen, Podcasts, LinkedIn, X/Twitter und
Branchenforen bereitgestellt. Die KCSA-Vereinbarung wird ab dem 8. September
2025 für einen Zeitraum von sechs Monaten auf monatlicher Basis fortgesetzt (die
?KCSA-Laufzeit"). Als Gegenleistung für die von KCSA zu erbringenden
zusätzlichen Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, KCSA
während der Laufzeit des KCSA-Vertrags eine monatliche Barvergütung in Höhe von
10.000 US-Dollar zu zahlen.
KCSA ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens und besitzt zum Zeitpunkt
dieser Mitteilung keine Wertpapiere von Aduro. KCSA kann jedoch in Zukunft eine
Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben. Abgesehen von den
bestehenden Investor-Relations-Aktivitäten und der hierin beschriebenen PR-
Vereinbarung unterhält KCSA keine weiteren Beziehungen zu dem Unternehmen.
KCSA Strategic Communications
252 West 37th St., 15. Stock, New York, NY 10018
info@kcsa.com (mailto:info@kcsa.com) | +1-212-896-1200 | www.kcsa.com
(http://www.kcsa.com/)
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM) Technology des
Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen
Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der
minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse
oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder
voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die
aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit
verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
umfassen unter anderem die Teilnahme von Aduro an Investoren- und
Branchenkonferenzen, darunter die 27. Annual Global Investment Conference von
H.C. Wainwright, das 3. jährliche PFAS-Symposium von Gabelli Funds und das
Nasdaq New York Climate Week Forum; die erwarteten Vorteile der erweiterten
Vereinbarung des Unternehmens mit KCSA Strategic Communications, die nun auch
PR-Dienstleistungen umfasst; und die potenziellen Auswirkungen der erhöhten
Sichtbarkeit und der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit auf das Bewusstsein der
Investoren und die Marktperformance. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist,
dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen,
angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige
Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen
keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Wichtige Faktoren,
die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem ungünstige
Marktbedingungen, die Wirksamkeit von Kommunikations- und Outreach-Initiativen,
potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der
Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der
Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder
Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu
revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c61787a6-
9816-4453-9af1-c1a7f9ecdab6
Â°
