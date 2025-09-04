GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt an Konferenzen im September teil und startet PR-Kampagne

Werte in diesem Artikel

LONDON, Ontario, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/)

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat seine

Teilnahme an mehreren Investoren- und Branchenveranstaltungen im September 2025

bekannt gegeben, darunter das Nasdaq New York Climate Week Forum. Das

Unternehmen hat außerdem bekannt gegeben, dass es im Rahmen seiner Bemühungen

zum Aufbau der Markenbekanntheit und Sichtbarkeit in der Branche eine PR-

Kampagne mit KCSA Strategic Communications gestartet hat.

H.C. Wainwright 27(.) Annual Global Investment Conference

Datum: 8. bis 10. September 2025

Datum und Uhrzeit der Präsentation: 9. September 2025, 12:00 Uhr ET

Ort: Lotte New York Palace Hotel, New York

Webcast: https://journey.ct.events/view/4570fe2e-7db9-4f63-a37d-be5d629e7d86

Die Konferenz ist bekannt für ihre Größe und globale Reichweite und bringt

Wachstumsunternehmen mit einem breiten Publikum aus institutionellen Anlegern,

Vertretern von Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaften sowie

Branchenführern zusammen. Sie umfasst Unternehmenspräsentationen,

Podiumsdiskussionen und ausführliche Einzelgespräche und bietet direkten Zugang

zu globalem Kapital und strategischen Partnern.

Gabelli Funds 3(rd) Jährliches PFAS-Symposium

Datum: 17. September 2025

Präsentationszeit: 14:15 Uhr ET

Ort: The Harvard Club, New York

Webcast & Konferenzanmeldung: https://gabelli.com/event/3rd-annual-pfas-

symposium/

Ein Forum, das von Gabelli Funds veranstaltet wird und nur auf Einladung

zugänglich ist. Es bringt Investoren, Analysten und Führungskräfte von

Unternehmen zusammen, um Marktchancen im Zusammenhang mit neuen ökologischen

Herausforderungen zu erkunden. Die Veranstaltung bietet gezielte Kontakte zu

einem hochspezialisierten Investorenpublikum und die Möglichkeit zu intensiven

Gesprächen über Lösungen mit langfristigem Marktpotenzial.

Nasdaq New York Climate Week Forum

Datum: 23. September 2025

Ort: Nasdaq MarketSite, New York

Website: https://www.events.nasdaq.com/2025-Nasdaq-New-York-Climate-Week-Forum

Das Forum findet im Rahmen der jährlichen Nasdaq New York Climate Week

Conference statt und versammelt Führungskräfte, politische Entscheidungsträger

und Investoren, um Strategien zur Förderung der Nachhaltigkeit, des Engagements

der Kapitalmärkte und des globalen Übergangs zu einer kohlenstoffarmen

Wirtschaft zu erörtern. Abe Dyck, Leiter der Unternehmensentwicklung, wird Aduro

bei Gesprächen zu den Themen nachhaltige Innovation, Energiewende und

klimabezogene Investitionen vertreten und so die Sichtbarkeit des Unternehmens

bei Führungskräften und Interessengruppen erhöhen, die sich für Klimaschutz und

verantwortungsbewusste Investitionen engagieren.

Im Rahmen der Konferenzen nimmt das Unternehmen auch an Meetings mit Investoren

teil. Um ein Treffen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an die

Ansprechpartner der betreffenden Konferenzen oder senden Sie eine E-Mail an

aduro@kcsa.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=waUMj-

YRDfWDpc7pMA_T1yHyxuI4qT5Dwh73RcQCpzzMcPAz-

y_ukNDg4hMaG9WyS7BhgoEzu3CgMvJDx10MGQ==).

PR-Vereinbarung mit KCSA Strategic Communications

Aduro hat eine erweiterte Vereinbarung (die?KCSA-Vereinbarung") mit Kanan

Corbin Schupak & Aronow, Inc. dba KCSA Strategic Communications (?KCSA")

geschlossen, einer voll integrierten strategischen Kommunikationsagentur mit

Sitz in New York City, die sich auf Öffentlichkeitsarbeit, Investor Relations

und digitales Marketing spezialisiert hat.

KCSA wird Aduro zusätzlich zu seiner bestehenden Unterstützung im Bereich

Investor Relations auch PR-Dienstleistungen anbieten, darunter Medienarbeit,

ESG-Positionierung, Bekanntmachung der technischen und kommerziellen

Meilensteine des Unternehmens, technische Erklärvideos, Interviews mit

Führungskräften, Medienkits, Artikel zu Thought Leadership, soziale

Medienkampagnen und Eventkampagnen.

Diese Dienstleistungen werden über Finanznachrichtenagenturen, ESG- und

Fachmedien, Investorenkonferenzen, Podcasts, LinkedIn, X/Twitter und

Branchenforen bereitgestellt. Die KCSA-Vereinbarung wird ab dem 8. September

2025 für einen Zeitraum von sechs Monaten auf monatlicher Basis fortgesetzt (die

?KCSA-Laufzeit"). Als Gegenleistung für die von KCSA zu erbringenden

zusätzlichen Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, KCSA

während der Laufzeit des KCSA-Vertrags eine monatliche Barvergütung in Höhe von

10.000 US-Dollar zu zahlen.

KCSA ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens und besitzt zum Zeitpunkt

dieser Mitteilung keine Wertpapiere von Aduro. KCSA kann jedoch in Zukunft eine

Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben. Abgesehen von den

bestehenden Investor-Relations-Aktivitäten und der hierin beschriebenen PR-

Vereinbarung unterhält KCSA keine weiteren Beziehungen zu dem Unternehmen.

KCSA Strategic Communications

252 West 37th St., 15. Stock, New York, NY 10018

info@kcsa.com (mailto:info@kcsa.com) | +1-212-896-1200 | www.kcsa.com

(http://www.kcsa.com/)

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM) Technology des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen

Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der

minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse

oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder

voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit

verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

umfassen unter anderem die Teilnahme von Aduro an Investoren- und

Branchenkonferenzen, darunter die 27. Annual Global Investment Conference von

H.C. Wainwright, das 3. jährliche PFAS-Symposium von Gabelli Funds und das

Nasdaq New York Climate Week Forum; die erwarteten Vorteile der erweiterten

Vereinbarung des Unternehmens mit KCSA Strategic Communications, die nun auch

PR-Dienstleistungen umfasst; und die potenziellen Auswirkungen der erhöhten

Sichtbarkeit und der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit auf das Bewusstsein der

Investoren und die Marktperformance. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist,

dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen,

angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige

Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen

keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Wichtige Faktoren,

die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem ungünstige

Marktbedingungen, die Wirksamkeit von Kommunikations- und Outreach-Initiativen,

potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der

Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der

Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder

Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c61787a6-

9816-4453-9af1-c1a7f9ecdab6

Â°