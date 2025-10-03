GNW-News: Aduro Clean Technologies präsentiert sich im Oktober auf führenden Branchenveranstaltungen

Werte in diesem Artikel

LONDON, Ontario, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.



medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie

nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und

erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute

seine Teilnahme an einer Reihe von bedeutenden Branchenveranstaltungen im

Oktober 2025 bekannt.

Diese Veranstaltungen - darunter die K 2025 Konferenz, die 10. Ausgabe der

Sustainability in Packaging Europe und der Ontario Chemistry & Plastics Day -

bieten Aduro mehrere Plattformen, um seine Technologie zu präsentieren, globale

Interessengruppen anzusprechen und Beziehungen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette der Kreislaufwirtschaft zu vertiefen.

K 2025 - Internationale Fachmesse für Kunststoff und Kautschuk

Datum: 8. bis 15. Oktober 2025

Veranstaltungsort: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

Website: https://www.k-online.com (https://www.k-online.com/)

Die K 2025 gilt als weltweit führende Plattform für Innovationen im Bereich

Kunststoffe und Kautschuk und zieht ein breites internationales Publikum aus

Technologieanbietern, Polymerherstellern, Verarbeitern, Markeninhabern und

Forschern an. Die Messe umfasst Maschinen, Materialien, Digitalisierung ,

Recycling und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft und bietet einen

einzigartigen Ort für Technologiepräsentationen und strategische Dialoge. Aduro

wird sich während der Teilnahme an der Messe darauf konzentrieren,

Branchenbeziehungen zu stärken, Partnerschaften zu erkunden und seine

Hydrochemolytic(TM)-Technologie sowohl in informellen Gesprächen als auch in

formellen Meetings vorzustellen.

10. Ausgabe der?Sustainability in Packaging Europe"

Datum: 21. bis 23. Oktober 2025

Ort: Hyatt Regency Barcelona Tower, Barcelona, Spanien

Präsentation:?A holistic approach to recycling: what is required to make it

viable (Ein ganzheitlicher Ansatz für das Recycling: Was erforderlich ist, um es

rentabel zu machen)" Eric Appelman, CRO

Datum: 23. Oktober 2025, 11:30 Uhr

Messestand: 4 - Gastgeberin Stefanie Steenhuis

Website: https://www.sustainability-in-packaging.com/sustainability-in-

packaging-europe

Die Konferenz, die dafür bekannt ist, führende Stimmen im Bereich der

Nachhaltigkeit von Verpackungen zusammenzubringen, dient als zentraler

Treffpunkt für Marken, Verarbeiter, Recyclingunternehmen und

Technologieanbieter, um sich mit den regulatorischen, technischen und

geschäftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen, die die Zukunft der

Kreislaufwirtschaft für Verpackungen in Europa prägen. Die doppelte Präsenz von

Aduro als Referent und Aussteller unterstreicht das Engagement des Unternehmens,

Innovationen im Bereich des chemischen Recyclings voranzutreiben und skalierbare

Lösungen in der Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie zu fördern. Als

Sponsor wird Aduro seine Hydrochemolytic(TM)-Technologie vorstellen und direkt mit

führenden Verpackungsunternehmen zusammenarbeiten, um neue Wege für die

Förderung des Kunststoffrecyclings und nachhaltiger Materialien zu erkunden.

Ontario Chemistry & Plastics Day

Datum: 22. Oktober 2025

Ort: Hyatt Regency Hotel, Toronto, Ontario

Website: https://www.linkedin.com/posts/chemistry-industry-association-of-

canada_ontario-chemistry-and-plastics-day-on-october-activity-

7375892039697178624-mcjg

Der Ontario Chemistry & Plastics Day bringt Führungskräfte aus Industrie,

Regierung und Nichtregierungsorganisationen zusammen, um den Weg der Provinz

Ontario zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu diskutieren. Die

Veranstaltung umfasst Podiumsdiskussionen, Diskussionsrunden und Networking-

Sessions, die darauf abzielen, Strategien und Technologien zur Reduzierung von

Plastikmüll und zur Förderung nachhaltiger Wertschöpfungsketten voranzutreiben.

Abe Dyck, als Vertreter von Aduro, wird an der Podiumsdiskussion?Circular

Plastics Economy" teilnehmen und Einblicke darüber geben, wie fortschrittliches

Recycling in politische Rahmenbedingungen und Marktstrategien integriert werden

kann. Die Teilnahme von Aduro unterstreicht das Engagement des Unternehmens,

durch die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, Industriepartnern

und Gemeinden die Kreislaufwirtschaft in Ontario mitzugestalten.

Zusätzlich zu seinen Präsentationen wird Aduro während der gesamten Konferenzen

auch Meetings abhalten. Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen

Veranstalter zu wenden oder eine E-Mail an aduro@kcsa.com





zu senden, um Einzelgespräche zu vereinbaren.

vereinbaren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM) Technology des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen

Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der

minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse

oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder

voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit

verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

umfassen unter anderem die Teilnahme von Aduro an Investoren- und

Branchenkonferenzen im Oktober 2025 und die potenziellen Vorteile der

Öffentlichkeitsarbeit und der Informationsinitiativen des Unternehmens für das

Bewusstsein der Anleger und das Engagement der Branche. Obwohl das Unternehmen

davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde

liegen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für

zukünftige Ergebnisse dar. Aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit sollte man

sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem ungünstige

Marktbedingungen, die Wirksamkeit von Kommunikations- und Outreach-Initiativen,

potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der

Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der

Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder

Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu

revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b3196a4-

2de1-4d97-8087-606408bf4035

