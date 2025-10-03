GNW-News: Aduro Clean Technologies präsentiert sich im Oktober auf führenden Branchenveranstaltungen
^LONDON, Ontario, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR164&utm_
medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie
nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und
erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute
seine Teilnahme an einer Reihe von bedeutenden Branchenveranstaltungen im
Oktober 2025 bekannt.
Diese Veranstaltungen - darunter die K 2025 Konferenz, die 10. Ausgabe der
Sustainability in Packaging Europe und der Ontario Chemistry & Plastics Day -
bieten Aduro mehrere Plattformen, um seine Technologie zu präsentieren, globale
Interessengruppen anzusprechen und Beziehungen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette der Kreislaufwirtschaft zu vertiefen.
K 2025 - Internationale Fachmesse für Kunststoff und Kautschuk
Datum: 8. bis 15. Oktober 2025
Veranstaltungsort: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland
Website: https://www.k-online.com (https://www.k-online.com/)
Die K 2025 gilt als weltweit führende Plattform für Innovationen im Bereich
Kunststoffe und Kautschuk und zieht ein breites internationales Publikum aus
Technologieanbietern, Polymerherstellern, Verarbeitern, Markeninhabern und
Forschern an. Die Messe umfasst Maschinen, Materialien, Digitalisierung,
Recycling und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft und bietet einen
einzigartigen Ort für Technologiepräsentationen und strategische Dialoge. Aduro
wird sich während der Teilnahme an der Messe darauf konzentrieren,
Branchenbeziehungen zu stärken, Partnerschaften zu erkunden und seine
Hydrochemolytic(TM)-Technologie sowohl in informellen Gesprächen als auch in
formellen Meetings vorzustellen.
10. Ausgabe der?Sustainability in Packaging Europe"
Datum: 21. bis 23. Oktober 2025
Ort: Hyatt Regency Barcelona Tower, Barcelona, Spanien
Präsentation:?A holistic approach to recycling: what is required to make it
viable (Ein ganzheitlicher Ansatz für das Recycling: Was erforderlich ist, um es
rentabel zu machen)" Eric Appelman, CRO
Datum: 23. Oktober 2025, 11:30 Uhr
Messestand: 4 - Gastgeberin Stefanie Steenhuis
Website: https://www.sustainability-in-packaging.com/sustainability-in-
packaging-europe
Die Konferenz, die dafür bekannt ist, führende Stimmen im Bereich der
Nachhaltigkeit von Verpackungen zusammenzubringen, dient als zentraler
Treffpunkt für Marken, Verarbeiter, Recyclingunternehmen und
Technologieanbieter, um sich mit den regulatorischen, technischen und
geschäftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen, die die Zukunft der
Kreislaufwirtschaft für Verpackungen in Europa prägen. Die doppelte Präsenz von
Aduro als Referent und Aussteller unterstreicht das Engagement des Unternehmens,
Innovationen im Bereich des chemischen Recyclings voranzutreiben und skalierbare
Lösungen in der Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie zu fördern. Als
Sponsor wird Aduro seine Hydrochemolytic(TM)-Technologie vorstellen und direkt mit
führenden Verpackungsunternehmen zusammenarbeiten, um neue Wege für die
Förderung des Kunststoffrecyclings und nachhaltiger Materialien zu erkunden.
Ontario Chemistry & Plastics Day
Datum: 22. Oktober 2025
Ort: Hyatt Regency Hotel, Toronto, Ontario
Website: https://www.linkedin.com/posts/chemistry-industry-association-of-
canada_ontario-chemistry-and-plastics-day-on-october-activity-
7375892039697178624-mcjg
Der Ontario Chemistry & Plastics Day bringt Führungskräfte aus Industrie,
Regierung und Nichtregierungsorganisationen zusammen, um den Weg der Provinz
Ontario zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu diskutieren. Die
Veranstaltung umfasst Podiumsdiskussionen, Diskussionsrunden und Networking-
Sessions, die darauf abzielen, Strategien und Technologien zur Reduzierung von
Plastikmüll und zur Förderung nachhaltiger Wertschöpfungsketten voranzutreiben.
Abe Dyck, als Vertreter von Aduro, wird an der Podiumsdiskussion?Circular
Plastics Economy" teilnehmen und Einblicke darüber geben, wie fortschrittliches
Recycling in politische Rahmenbedingungen und Marktstrategien integriert werden
kann. Die Teilnahme von Aduro unterstreicht das Engagement des Unternehmens,
durch die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, Industriepartnern
und Gemeinden die Kreislaufwirtschaft in Ontario mitzugestalten.
Zusätzlich zu seinen Präsentationen wird Aduro während der gesamten Konferenzen
auch Meetings abhalten. Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen
Veranstalter zu wenden oder eine E-Mail an aduro@kcsa.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=waUMj-
YRDfWDpc7pMA_T1yHyxuI4qT5Dwh73RcQCpzzMcPAz-
y_ukNDg4hMaG9WyS7BhgoEzu3CgMvJDx10MGQ==) zu senden, um Einzelgespräche zu
vereinbaren.
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM) Technology des
Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen
Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der
minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse
oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder
voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die
aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit
verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
umfassen unter anderem die Teilnahme von Aduro an Investoren- und
Branchenkonferenzen im Oktober 2025 und die potenziellen Vorteile der
Öffentlichkeitsarbeit und der Informationsinitiativen des Unternehmens für das
Bewusstsein der Anleger und das Engagement der Branche. Obwohl das Unternehmen
davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde
liegen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für
zukünftige Ergebnisse dar. Aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit sollte man
sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem ungünstige
Marktbedingungen, die Wirksamkeit von Kommunikations- und Outreach-Initiativen,
potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der
Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der
Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder
Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu
revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b3196a4-
2de1-4d97-8087-606408bf4035
Â°
