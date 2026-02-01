DAX25.200 +1,4%Est506.087 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,9%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.137 +1,3%Euro1,1887 +0,1%Öl68,75 -1,3%Gold5.081 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir im Fokus
Top News
Palantir-Aktie fester: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie fester: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

GNW-News: AirX erhält Genehmigung für Start des Privatjet-Betriebs in Saudi-Arabien

12.02.26 14:22 Uhr

^LONDON, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX (https://www.airx.aero/), ein in

Malta ansässiger Privatjet-Betreiber mit starker Präsenz in Europa und dem Nahen

Wer­bung

Osten, hat seine Expansion in das Königreich Saudi-Arabien bekanntgegeben. Die

Genehmigung durch die General Authority of Civil Aviation (GACA) gemäß dem

regulatorischen Rahmenwerk?Part 129" ermöglicht es AirX, seine Charterflüge und

die Flugzeugpräsenz innerhalb des Königreichs deutlich auszubauen.

Unterstützt wurde die Expansion von AirX nach Saudi-Arabien durch AstroLabs, der

führenden Plattform für Geschäftsexpansion in der Golfregion. Während AirX den

Wer­bung

saudischen Markt bereits aktiv durch internationale Charterflüge bedient,

markiert dieser Meilenstein einen entscheidenden Schritt im langfristigen

Engagement des Unternehmens. Ziel ist es, den rasant wachsenden

Privatluftfahrtsektor des Königreichs im Rahmen der?Vision 2030" zu

unterstützen.

AirX betreibt eine Flotte von 21 Flugzeugen, darunter Heavy Jets, Lineage-

Plattformen sowie VIP-Großraummaschinen. Damit ist das Unternehmen bestens

Wer­bung

aufgestellt, um die steigende Nachfrage nach Langstreckenflügen für Unternehmen,

Regierungen und High-End-Privatkunden von und nach Saudi-Arabien zu bedienen.

Zur Expansion in Saudi-Arabien erklärte Houssam Hazzoury, Group CEO von AirX:

?Saudi-Arabien stellt einen der strategisch wichtigsten und dynamischsten

Luftfahrtmärkte weltweit dar. Da die?Vision 2030" ein beispielloses Wachstum in

den Bereichen Tourismus, Investitionen und internationales Engagement

vorantreibt, sehen wir eine klare Chance, den Premium-Sektor der Privatluftfahrt

im Königreich mit erstklassigen Langstreckenkapazitäten, höchsten

Sicherheitsstandards und exzellentem Service zu unterstützen."

?Die Genehmigung durch die GACA ist ein bedeutender Meilenstein für AirX. Nun

können wir unsere operative Präsenz in Saudi-Arabien ausbauen, die Verfügbarkeit

von Flugzeugen im Königreich erhöhen und Firmen-, VIP- und Regierungskunden

zuverlässige, erstklassige Privatjet-Charterdienste anbieten - ganz im Sinne der

ambitionierten Transformation der saudi-arabischen Luftfahrt."

Die Expansion von AirX erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Saudi-Arabien

festigt kontinuierlich seine Rolle als globales Drehkreuz für Wirtschaft,

Tourismus und internationale Vernetzung, gestützt durch massive Investitionen in

die Infrastruktur und eine steigende Nachfrage nach Premium-

Luftverkehrsdienstleistungen.

Zum Auftakt seiner Aktivitäten im Königreich plant AirX, weitere Partnerschaften

mit wichtigen Akteuren einzugehen und zum kontinuierlichen Wachstum der

Privatluftfahrt in Riad, Dschidda, NEOM und anderen strategischen Zielen

beizutragen.

Über AirX - AirX wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malta. Das

Unternehmen betreibt eine der größten Privatjet-Flotten Europas und beschäftigt

über 400 Luftfahrtexperten. Mit eigenen Wartungsbetrieben (MRO) am Flughafen

London Stansted und einer globalen operativen Reichweite bedient AirX Kunden auf

allen Kontinenten mit einer Flotte, die von mittelgroßen Jets bis hin zu großen

VIP-Verkehrsflugzeugen reicht.

Medienkontakt: Jack Roberts - Head of Marketing

07350411267

Jack.Roberts@airx.aero

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b85c29d-

283d-4522-9f3a-88316d30eae5

Â°