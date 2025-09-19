GNW-News: AirX schließt nordische Anleiheemission über 115 Mio. ? ab, unterstützt von globalen institutionellen Investoren

^LONDON, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX (https://www.airx.aero/), einer

der größten privaten Jet-Charter-Betreiber Europas, gab heute den erfolgreichen

Wer­bung Wer­bung

Abschluss einer Anleihe in Höhe von 115 Millionen Euro nach nordischem Recht

bekannt, die von Arctic Securities verwaltet wird. Diese wegweisende Transaktion

festigt den Status von AirX als institutionelle Plattform und stellt Kapital für

die nächste Phase der Flottenerweiterung bereit. Die Anleiheemission war

deutlich überzeichnet und zeigt das starke Vertrauen der Investoren in das

einzigartige, Cash generierende Geschäftsmodell von AirX.

Wer­bung Wer­bung

John Matthews, Vorsitzender und Gründer von AirX, erklärt:

?Die Anleiheemission von AirX markiert einen entscheidenden Moment in unserer

14-jährigen Geschichte und stellt uns an die Spitze einer neuen Ära der privaten

Luftfahrt. Zum ersten Mal stehen wir Seite an Seite mit globalen Tier-1-

Vermögensverwaltern und Pensionsfonds und positionieren AirX als wirklich

institutionelle Plattform.

Wer­bung Wer­bung

Dieser Erfolg ermöglicht es uns, schnell und präzise zu wachsen und gleichzeitig

die Rentabilität und Finanzdisziplin zu bewahren, die uns auszeichnen. Nach 14

Jahren des schrittweisen Aufbaus ist heute weder das Ende noch der Anfang vom

Ende, sondern das Ende vom Anfang."

Globale Expansion in Sicht

AirX hat seinen anfänglichen Umsatz von 8 Millionen Euro auf über 155 Millionen

Euro gesteigert und 2024 mehr als 30 Millionen Euro EBITDA erwirtschaftet. Mit

dem Ziel, die Flotte langfristig auf 50 Flugzeuge auszubauen, ist AirX gut

positioniert, um die steigende Nachfrage von VIPs, UHNWIs und Regierungen zu

bedienen und seinen Marktanteil in den Nischen Heavy Jets und VIP-Airliner

weiter zu vergrößern.

Über AirX

AirX wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Malta und betreibt eine der

größten Privatjet-Flotten Europas mit über 400 Luftfahrtfachleuten. Die

weltweiten Aktivitäten werden durch MRO-Einrichtungen am Flughafen London

Stansted und eine vielfältige Flotte unterstützt, die von Heavy Jets bis hin zu

den größten VIP-Airliner-Typen der Welt reicht.

Über Arctic Securities

Arctic Securities ist eine führende, unabhängige norwegische Investmentbank, die

sich auf Investmentbanking-Transaktionen und Beratungsdienstleistungen,

Wertpapierhandel sowie Aktien- und Kredit-Research spezialisiert hat. Arctic ist

ein führender Manager von Anleiheemissionen nach nordischem Recht mit starkem

Fokus auf internationaler Expansion.

AirX-Medienkontakt:

Jack Roberts - Head of Marketing

Jack.Roberts@airx.aero (mailto:Jack.Roberts@airx.aero) | +44 7350 411 267

Arctic Securities:

Thomas Hasner - Head of DCM Norway

th@arctic.com (mailto:th@arctic.com) | +47 977 50 977

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dbfe93f-

9e36-477d-9ea4-687964c28892

Â°