GNW-News: AirX schließt nordische Anleiheemission über 115 Mio. ? ab, unterstützt von globalen institutionellen Investoren
^LONDON, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX (https://www.airx.aero/), einer
der größten privaten Jet-Charter-Betreiber Europas, gab heute den erfolgreichen
Abschluss einer Anleihe in Höhe von 115 Millionen Euro nach nordischem Recht
bekannt, die von Arctic Securities verwaltet wird. Diese wegweisende Transaktion
festigt den Status von AirX als institutionelle Plattform und stellt Kapital für
die nächste Phase der Flottenerweiterung bereit. Die Anleiheemission war
deutlich überzeichnet und zeigt das starke Vertrauen der Investoren in das
einzigartige, Cash generierende Geschäftsmodell von AirX.
John Matthews, Vorsitzender und Gründer von AirX, erklärt:
?Die Anleiheemission von AirX markiert einen entscheidenden Moment in unserer
14-jährigen Geschichte und stellt uns an die Spitze einer neuen Ära der privaten
Luftfahrt. Zum ersten Mal stehen wir Seite an Seite mit globalen Tier-1-
Vermögensverwaltern und Pensionsfonds und positionieren AirX als wirklich
institutionelle Plattform.
Dieser Erfolg ermöglicht es uns, schnell und präzise zu wachsen und gleichzeitig
die Rentabilität und Finanzdisziplin zu bewahren, die uns auszeichnen. Nach 14
Jahren des schrittweisen Aufbaus ist heute weder das Ende noch der Anfang vom
Ende, sondern das Ende vom Anfang."
Globale Expansion in Sicht
AirX hat seinen anfänglichen Umsatz von 8 Millionen Euro auf über 155 Millionen
Euro gesteigert und 2024 mehr als 30 Millionen Euro EBITDA erwirtschaftet. Mit
dem Ziel, die Flotte langfristig auf 50 Flugzeuge auszubauen, ist AirX gut
positioniert, um die steigende Nachfrage von VIPs, UHNWIs und Regierungen zu
bedienen und seinen Marktanteil in den Nischen Heavy Jets und VIP-Airliner
weiter zu vergrößern.
Über AirX
AirX wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Malta und betreibt eine der
größten Privatjet-Flotten Europas mit über 400 Luftfahrtfachleuten. Die
weltweiten Aktivitäten werden durch MRO-Einrichtungen am Flughafen London
Stansted und eine vielfältige Flotte unterstützt, die von Heavy Jets bis hin zu
den größten VIP-Airliner-Typen der Welt reicht.
Über Arctic Securities
Arctic Securities ist eine führende, unabhängige norwegische Investmentbank, die
sich auf Investmentbanking-Transaktionen und Beratungsdienstleistungen,
Wertpapierhandel sowie Aktien- und Kredit-Research spezialisiert hat. Arctic ist
ein führender Manager von Anleiheemissionen nach nordischem Recht mit starkem
Fokus auf internationaler Expansion.
AirX-Medienkontakt:
Jack Roberts - Head of Marketing
Jack.Roberts@airx.aero (mailto:Jack.Roberts@airx.aero) | +44 7350 411 267
Arctic Securities:
Thomas Hasner - Head of DCM Norway
th@arctic.com (mailto:th@arctic.com) | +47 977 50 977
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dbfe93f-
9e36-477d-9ea4-687964c28892
Â°