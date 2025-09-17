GNW-News: ANEUVO präsentiert ExaStim® Therapie auf der RehaCare 2025 und ISCoS 2025
^LOS ANGELES, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ANEUVO kündigte heute seine
Teilnahme an zwei der weltweit einflussreichsten internationalen Veranstaltungen
für die Rehabilitation und Versorgung von Querschnittlähmung (QSL) an: der
RehaCare 2025 in Düsseldorf, Deutschland (17.-20. September), und der 64.
Jahrestagung der International Spinal Cord Society (ISCoS) in Göteborg, Schweden
(8.-11. Oktober).
Auf diesen Veranstaltungen wird ANEUVO die ExaStim(®) Therapie vorstellen - das
erste und einzige nicht-invasive transkutane Rückenmarksstimulationssystem, das
in Europa zur Verbesserung und Wiederherstellung der motorischen Funktion der
oberen Extremitäten bei Erwachsenen mit QSL zugelassen ist. Dieser Meilenstein
stellt einen bedeutenden Fortschritt für Menschen mit Querschnitlähmungen,
Kliniker und die weltweite Rehabilitationsgemeinschaft dar.
RehaCare 2025 - Düsseldorf, Deutschland | 17.-20. September
ANEUVO Stand: Halle 6, Stand F66
Die RehaCare ist eine der weltweit führenden Fachmessen für Rehabilitation und
Pflege. Sie bringt Fachkräfte des Gesundheitswesens, Innovatoren und Fürsprecher
zusammen, die sich der Verbesserung der Patientenversorgung widmen. ANEUVO wird
die ExaStim(®) Therapie als innovative Lösung präsentieren, die tragbare,
präzise und nicht-invasive Rückenmarksstimulation ermöglicht und die
Behandlungsergebnisse für Menschen mit QSL verbessert.
Besucher sind eingeladen, den Stand 6 F66 zu besuchen, zu erfahren, wie die
ExaStim(®) Therapie in stationäre, ambulante und häusliche
Rehabilitationsprogramme integriert werden kann. Die Teilnehmer werden sehen,
wie das 16-Kanal-Multi-Elektroden-Array, die anpassbaren Stimulationsparameter
und die intuitive App-basierte Benutzeroberfläche es Klinikern ermöglichen, die
Therapie zu personalisieren und Patienten zu helfen, verlorene Funktion, Kraft
und Unabhängigkeit zurückzugewinnen.
ISCoS 2025 - Göteborg, Schweden | 8.-11. Oktober
ANEUVO Stand: Stand 4 | Lunch-Symposium: 10. Oktober
Auf der ISCoS 2025 wird ANEUVO die neuesten Fortschritte in der Neuromodulation
hervorheben und neue Daten aus klinischen Studien vorstellen. Das Unternehmen
wird erste Ergebnisse der ASPIRE(TM)-Studie präsentieren - einer multizentrischen,
randomisierten, kontrollierten Studie mit 128 Patienten, die die ExaStim(®)
Therapie bei Erwachsenen mit chronischen, traumatischen QSL untersucht. Zudem
werden erste Erkenntnisse aus der ASPIRE(TM) Home-Studie, einer Beobachtungsstudie
mit 33 Patienten zur Sicherheit und Durchführbarkeit des häuslichen Einsatzes
mit Telemedizin-Unterstützung, vorgestellt.
Darüber hinaus wird ANEUVO frühe klinische Erfahrungen aus Deutschland teilen,
wo die ExaStim(®) Therapie in der subakuten, stationären Rehabilitationsphase
nach QSL eingesetzt wird. Diese Erkenntnisse werden im Rahmen eines speziellen
Lunch-Symposiums am 10. Oktober vorgestellt.
Zitat
?Die ExaStim(®) Therapie wurde mit Blick auf die Patienten entwickelt. Indem sie
dazu beiträgt, Funktionen zu verbessern und wiederherzustellen, gibt sie
Menschen mit Rückenmarksverletzungen die Chance, im Alltag wieder unabhängig zu
werden - sei es beim Essen, Anziehen oder beim einfachen Genießen der
Aktivitäten, die sie lieben", sagte Dr. Yi Kai Lo, Mitbegründer und CEO von
ANEUVO.
Über die ExaStim(®) Therapie
ExaStim(® )Therapie ist das einzige CE-gekennzeichnete, nicht-invasive
transkutane spinale Stimulationssystem zur Verbesserung und Wiederherstellung
der motorischen Funktion der oberen Extremitäten bei Erwachsenen mit
Rückenmarksverletzung (SCI).
Es ist für den Einsatz in stationären, ambulanten und häuslichen Umgebungen
zugelassen und ermöglicht es Patient:innen mit akuten, subakuten und chronischen
(AIS A-D) traumatischen und nicht-traumatischen Verletzungen, von der ExaStim®-
Therapie zu profitieren.Im Gegensatz zu chirurgischen Eingriffen erfolgt die
Therapie ohne die Risiken oder Komplikationen invasiver Verfahren. Das leichte,
wiederaufladbare Gerät stimuliert über 16 Elektroden auf einem flexiblen Pad,
das sich bequem an die Haut anpasst und mit dem Körper bewegt.
Hauptmerkmale:
? 16-Kanal-Multi-Elektroden-Array für personalisierte Therapie
? Flexible Stimulationsparameter zur Aktivierung unterschiedlicher Muskelgruppen
? App-basierte Benutzeroberfläche für Kliniker und Pflegekräfte
? Hochgradig anpassbare Programmierung für individuelle motorische Reaktionen
? Integrierte Berichtstools zur Fortschrittsdokumentation
Durch die Wiederherstellung der Funktion der oberen Gliedmaßen hilft ExaStim(®)
den Patienten, ihre Unabhängigkeit bei alltäglichen Aktivitäten wie Anziehen,
Essen und Körperpflege zurückzuerlangen - und so ein selbstbestimmteres Leben zu
führen.
Jüngste Meilensteine
? ASPIRE(TM) Studie: 2025 abgeschlossene, randomisierte, doppelblinde Studie mit
128 Patienten an 14 US-Zentren zur Evaluierung der ExaStim(®) Therapie bei
Erwachsenen mit chronischer QSL und Lähmung der oberen Extremitäten.
? ASPIRE(TM) Home-Studie: Laufende Studie mit 33 Patienten zur Erprobung der
häuslichen Anwendung mit Telemedizin-Unterstützung.
? Europäische Markteinführung: Erste kommerzielle Verkäufe der ExaStim(®)
Therapie werden für das 3. Quartal 2025 erwartet.
Weitere Informationen zu ANEUVO und der ASPIRE Home-Studie finden Sie unter
www.aneuvo.com.
ExaStim(®) ist ausschließlich in Europa zugelassen und in anderen Regionen nicht
kommerziell verfügbar. In den USA ist ExaStim(®) gemäß geltendem Recht auf den
experimentellen Einsatz beschränkt.
Über ANEUVO
ANEUVO entwickelt bahnbrechende bioelektronische Medizin, um funktionale
Unabhängigkeit wiederherzustellen, die Lebensqualität zu verbessern und eine
gesündere, gerechtere Welt für Menschen mit einschränkenden Krankheiten und
Zuständen zu schaffen. Mit seiner fortschrittlichen Biotechnologie-Plattform und
umfassenden Expertise stellt ANEUVO sich zentralen Herausforderungen im
Gesundheitswesen, um sinnvolle Lösungen für bislang unterversorgte Patienten
bereitzustellen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.aneuvo.com.
Pressekontakte
Für Medienanfragen in den USA
Diane Mulligan
Präsidentin
M&C Communications
dmulligan@mandccommunications.com
+1 720 273-0927
Für Medienanfragen in Europa
Akampion
Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth
Managing Partners
info@akampion.com
Tel. +49 40 88 16 59 64
Tel. +49 30 23 63 27 68
