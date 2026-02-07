GNW-News: Aperam Innovation Lab führt die Güte 316A ein: die Alternative zu 316L mit optimaler Balance aus Leistung und Kostenkontrolle

Werte in diesem Artikel

^LUXEMBOURG, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aperam, ein globaler Akteur bei

rostfreiem Stahl, Elektroblech und Spezialstahl sowie im Recycling und bei

erneuerbaren Energien, präsentiert die Güte 316A (1.4682), einen neuen,

patentierten und zertifizierten austenitischen Stahl, der als kostenoptimierte

Alternative zum Werkstoff 316L (1.4404) konzipiert wurde.

Die im Aperam Innovation Lab entwickelte Güte 316A bietet eine

Korrosionsbeständigkeit und mechanische Eigenschaften, die denen der Güte 316L

entsprechen, und ermöglicht gleichzeitig signifikante wirtschaftliche Vorteile

dank einer optimierten Legierungszusammensetzung mit über 75 % weniger Molybdän.

?Die Güte 316A markiert einen Entwicklungssprung bei den nichtrostenden

Stählen", betont Frederico Ayres Lima, CEO Stainless Europe and Services &

Solutions Europe.?Sie definiert die Basiskosten in korrosionskritischen

Anwendungen nichtrostender Stähle neu. Der Werkstoff setzt neue Maßstäbe in der

Entwicklung austenitischer Sorten - er ist funktional, leistungsstark und sofort

verfügbar."

Zertifizierte Alternative zu 316L

Die Güte 316A wurde so konzipiert, dass sie die Leistungsmerkmale der Güte 316L

erreicht. Der Einsatz von Silizium kompensiert die Reduktion des Molybdängehalts

und ermöglicht eine vergleichbare Korrosionsbeständigkeit. Das Ergebnis ist ein

vollständig zertifizierter Werkstoff, der ohne Einschränkungen einsetzbar ist

und zu geringeren Kosten angeboten wird.

Sofort einsatzbereit für die Industrie

Die Güte 316A ist eine Plug-and-Play-Lösung. Sie kann den Stahl 316L unmittelbar

ersetzen, ohne dass Produktionsparameter angepasst werden müssen - auch bei

Tiefzieh- oder anderen anspruchsvollen Umformprozessen.

Werkzeuganpassungen sind nicht erforderlich. Stillstandszeiten und indirekte

Kosten werden dadurch vermieden.

Der Werkstoff ist in einem breiten Abmessungsbereich erhältlich - von 0,06 mm

bis 15 mm Dicke und bis zu 2.000 mm Breite - sowie in allen standardisierten

Oberflächen gemäß EN 10088?2.

Dank eines hohen Anteils an recyceltem Material unterstützt die Güte 316A die

Anforderungen der EU-Taxonomie und leistet einen Beitrag zum Scope-3-Management

der Hersteller, ohne dass bestehende Produkte neu ausgelegt werden müssen.

Vielseitige Anwendungen, geprüfte Leistung

Die Güte 316A wurde umfassend hinsichtlich Korrosionsverhalten und mechanischer

Eigenschaften getestet und eignet sich für Anwendungsbereiche wie:

* HLK-Systeme: Pumpen, Wärmetauscher, Lüfter

* Produktionsanlagen in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie

* Architektonische und tragende Bauelemente, Rauchgasleitungen

* Verkehrswesen: Tanks, Anhänger, Transportsysteme

* Wasseraufbereitung und -speicherung

* CCUS- und Elektrolyse-Anlagen

?Die Güte 316A bietet eine Korrosionsbeständigkeit, die den Anforderungen

zahlreicher industrieller Umgebungen entspricht, kombiniert mit einer

wettbewerbsfähigen Legierungsstrategie", erläutert Bertrand Petit, Projektleiter

316A.?Sie verschafft Industrieunternehmen zusätzliche Flexibilität bei der

Werkstoffauswahl."

Der Stahl 316A ist Teil der angewandten Innovationsarbeit des Aperam Innovation

Lab, in dem mehr als 150 Spezialisten an der großtechnischen industriellen

Validierung von Werkstoffen arbeiten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.aperam.com

(http://www.aperam.com)

