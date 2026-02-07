GNW-News: Aperam Innovation Lab führt die Güte 316A ein: die Alternative zu 316L mit optimaler Balance aus Leistung und Kostenkontrolle
^LUXEMBOURG, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aperam, ein globaler Akteur bei
rostfreiem Stahl, Elektroblech und Spezialstahl sowie im Recycling und bei
erneuerbaren Energien, präsentiert die Güte 316A (1.4682), einen neuen,
patentierten und zertifizierten austenitischen Stahl, der als kostenoptimierte
Alternative zum Werkstoff 316L (1.4404) konzipiert wurde.
Die im Aperam Innovation Lab entwickelte Güte 316A bietet eine
Korrosionsbeständigkeit und mechanische Eigenschaften, die denen der Güte 316L
entsprechen, und ermöglicht gleichzeitig signifikante wirtschaftliche Vorteile
dank einer optimierten Legierungszusammensetzung mit über 75 % weniger Molybdän.
?Die Güte 316A markiert einen Entwicklungssprung bei den nichtrostenden
Stählen", betont Frederico Ayres Lima, CEO Stainless Europe and Services &
Solutions Europe.?Sie definiert die Basiskosten in korrosionskritischen
Anwendungen nichtrostender Stähle neu. Der Werkstoff setzt neue Maßstäbe in der
Entwicklung austenitischer Sorten - er ist funktional, leistungsstark und sofort
verfügbar."
Zertifizierte Alternative zu 316L
Die Güte 316A wurde so konzipiert, dass sie die Leistungsmerkmale der Güte 316L
erreicht. Der Einsatz von Silizium kompensiert die Reduktion des Molybdängehalts
und ermöglicht eine vergleichbare Korrosionsbeständigkeit. Das Ergebnis ist ein
vollständig zertifizierter Werkstoff, der ohne Einschränkungen einsetzbar ist
und zu geringeren Kosten angeboten wird.
Sofort einsatzbereit für die Industrie
Die Güte 316A ist eine Plug-and-Play-Lösung. Sie kann den Stahl 316L unmittelbar
ersetzen, ohne dass Produktionsparameter angepasst werden müssen - auch bei
Tiefzieh- oder anderen anspruchsvollen Umformprozessen.
Werkzeuganpassungen sind nicht erforderlich. Stillstandszeiten und indirekte
Kosten werden dadurch vermieden.
Der Werkstoff ist in einem breiten Abmessungsbereich erhältlich - von 0,06 mm
bis 15 mm Dicke und bis zu 2.000 mm Breite - sowie in allen standardisierten
Oberflächen gemäß EN 10088?2.
Dank eines hohen Anteils an recyceltem Material unterstützt die Güte 316A die
Anforderungen der EU-Taxonomie und leistet einen Beitrag zum Scope-3-Management
der Hersteller, ohne dass bestehende Produkte neu ausgelegt werden müssen.
Vielseitige Anwendungen, geprüfte Leistung
Die Güte 316A wurde umfassend hinsichtlich Korrosionsverhalten und mechanischer
Eigenschaften getestet und eignet sich für Anwendungsbereiche wie:
* HLK-Systeme: Pumpen, Wärmetauscher, Lüfter
* Produktionsanlagen in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie
* Architektonische und tragende Bauelemente, Rauchgasleitungen
* Verkehrswesen: Tanks, Anhänger, Transportsysteme
* Wasseraufbereitung und -speicherung
* CCUS- und Elektrolyse-Anlagen
?Die Güte 316A bietet eine Korrosionsbeständigkeit, die den Anforderungen
zahlreicher industrieller Umgebungen entspricht, kombiniert mit einer
wettbewerbsfähigen Legierungsstrategie", erläutert Bertrand Petit, Projektleiter
316A.?Sie verschafft Industrieunternehmen zusätzliche Flexibilität bei der
Werkstoffauswahl."
Der Stahl 316A ist Teil der angewandten Innovationsarbeit des Aperam Innovation
Lab, in dem mehr als 150 Spezialisten an der großtechnischen industriellen
Validierung von Werkstoffen arbeiten.
