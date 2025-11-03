GNW-News: Avance Clinical präsentiert auf der BIO-Europe in Wien seine Expertise in der Frühphase und den "Australian Advantage" für europäische Biotechnolog...

^ADELAIDE, Australien, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical

(https://www.avancecro.com/), das größte australische Full-Service-

Forschungsunternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der

Frühphasenforschung, stellt auf der BIO-Europe in Wien vom 03. bis 05. November

2025 sein Early Phase Center of Excellence for Biotechs

(https://www.avancecro.com/early-phase-center-of-excellence-for-biotechs/) und

den etablierten Australian Advantage (https://www.avancecro.com/the-australian-

advantage/) für europäische Biotechnologie-Unternehmen vor.

Europäische Biotechnologie-Unternehmen sehen sich einem zunehmenden Druck

vonseiten der Investoren und Aufsichtsbehörden ausgesetzt. Deshalb wenden sie

sich für First-in-Human-Studien (FIH) und frühe Proof-of-Concept-Studien dem

bewährten australischen Verfahren von Avance Clinical zu:

* Start-up-Zeitrahmen von nur 5 bis 6 Wochen vom endgültigen Protokoll bis zur

Studiengenehmigung dank der optimierten regulatorischen Rahmenbedingungen

Australiens (CTN/CTA) und der umfassenden Expertise von Avance Clinical in

der Frühphase

* Weltweit akzeptierte Studiendaten, anerkannt von der EMA, der FDA und

anderen Aufsichtsbehörden

* Bis zu 43,5 % Nachlass durch Australiens Steueranreizprogramm für Forschung

und Entwicklung

* Nahtloser Übergang zu globalen Studien durch das GlobalReady-Programm von

Avance Clinical und ein weltweites Partnernetzwerk mit über 2.000 Standorten

?Europäische Biotechnologie-Unternehmen sind oft überrascht, wie effizient

Australien für die Frühphasenforschung ist", sagte Mark Harvill

(https://www.avancecro.com/meet-the-team/mark-harvill/), CEO von Avance

Clinical.?Unser neues Early Phase Center of Excellence für Biotechnologie-

Unternehmen unterstreicht unser Engagement für wissenschaftliche Genauigkeit,

Innovation und die Unterstützung von Sponsoren dabei, wichtige Meilensteine

schneller zu erreichen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen."

Avance Clinical hat mehr als 710 aufstrebende Biotechnologie-Unternehmen in über

250 therapeutischen Anwendungsgebieten begleitet, unterstützt durch internes

Fachwissen in den Bereichen Wissenschaft und Zulassungsangelegenheiten sowie

erstklassige klinische Abläufe. Das spezielle Early Phase Center of Excellence

for Biotechs wurde speziell für die Bedürfnisse internationaler Biotechnologie-

Sponsoren entwickelt, die komplexe First-in-Human-Studien und frühe

Entwicklungsstudien durchführen.

?Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs im Bereich Biotechnologie sind

Geschwindigkeit und Qualität in der frühen Entwicklungsphase von entscheidender

Bedeutung", sagte Ben Edwards (https://www.avancecro.com/meet-the-team/ben-

edwards/), Chief Operating Officer von Avance Clinical.?Indem wir den

?Australian Advantage", der eine Steuervergünstigung von bis zu 43,5 % für

Forschung und Entwicklung durch die australische Regierung bietet, mit unserer

umfassenden Expertise in der Frühphase kombinieren, können EU-Sponsoren ihre

Programme risikofrei gestalten, ihre Kapitaleffizienz aufrechterhalten und

gleichzeitig schnell auf den globalen Märkten vorankommen."

Treffen Sie Avance Clinical auf der BIO-Europe in Wien

Europäische Biotechnologie-Unternehmen, die an der BIO-Europe 2025 teilnehmen,

sind eingeladen, sich vom 03. bis 05. November 2025 am Stand Nr. C185 im Wiener

Kongresszentrum (Messe Wien) mit Liahna Toy (https://www.avancecro.com/meet-the-

team/liahna-toy/), Vizepräsidentin für kommerzielle Geschäftsentwicklung, und

Dewald Jacobs (https://www.avancecro.com/meet-the-team/dewald-jacobs/), Direktor

für Geschäftsentwicklung, zu treffen.

Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für EU-Sponsoren, darüber zu diskutieren,

wie das Fachwissen von Avance Clinical in der Frühphase und der?Australian

Advantage" dazu beitragen können, die Entwicklungspipelines zu beschleunigen.

Buchen Sie jetzt einen Termin (https://www.avancecro.com/events/meet-avance-

clinical-at-bio%e2%80%91europe-2025-in-vienna-austria/)

Über Avance Clinical

Avance Clinical ist der größte Premium-Full-Service-CRO-Anbieter mit Hauptsitz

in Australien, das für internationale Biotechnologie-Unternehmen qualitativ

hochwertige klinische Studien in Australien, Neuseeland, Asien, Nordamerika und

Europa durchführt. Das Unternehmen wurde mehrfach mit den Auszeichnungen?Frost

& Sullivan CRO Market Leadership" und?Frost & Sullivan Customer Value

Leadership" geehrt.

Mit über 30 Jahren Erfahrung und therapeutübergreifender Expertise in mehr als

250 Anwendungsgebieten bietet Avance Clinical Dienstleistungen von der

vorklinischen bis zur Spätphase klinischer Studien an, und wird dabei von

erstklassigen Teams in den Bereichen Zulassung, Klinik und Betrieb unterstützt.

Lesen Sie mehr dazu:

* Besuchen Sie unsere Website und reichen Sie eine Angebotsanfrage ein:

www.avancecro.com (http://www.avancecro.com/)

* Entdecken Sie den?Australian Advantage" (https://www.avancecro.com/the-

australian-advantage/)

* Erfahren Sie mehr über unser Early Phase Center of Excellence

(https://www.avancecro.com/early-phase-center-of-excellence-for-biotechs/)

* Buchen Sie einen Termin mit unserem Expertenteam

(https://www.avancecro.com/events/meet-avance-clinical-at-

bio%e2%80%91europe-2025-in-vienna-austria/)

* Erfahren Sie mehr über den?EU Advantage" (https://www.avancecro.com/the-eu-

advantage/)

KONTAKT:

Gabe Martinez

Direktor für Inhalte, Medien und PR

308-237-5567

Pr@scorrmarketing.com (mailto:Pr@scorrmarketing.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist unter folgendem Link verfügbar:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6bdfcdd6-822b-4af9-aa9a-

832fc449ca24

