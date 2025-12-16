GNW-News: Axi feiert sein 18-jähriges Jubiläum mit gemeinnützigen Initiativen

^SYDNEY, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führender Anbieter im Bereich

Online-CFD- und Devisenhandel, hat im Oktober sein 18-jähriges Jubiläum gefeiert

Wer­bung Wer­bung

und blickt damit auf nahezu zwei Jahrzehnte Wachstum, Exzellenz und Engagement

für positive Veränderungen zurück.

Der 2007 gegründete Broker mit Hauptsitz in Australien hat sich von einem Zwei-

Personen-Startup zu einer angesehenen globalen Unternehmensgruppe entwickelt.

Heute beschäftigt Axi mehr als 400 Mitarbeitende aus über 45 Nationen an neun

internationalen Standorten, darunter Australien, Singapur, Großbritannien,

Wer­bung Wer­bung

Dubai, den Philippinen, Indien und Vanuatu.

In allen weltweiten Niederlassungen kamen die Axi-Teams zu einer Reihe von

Präsenz- und Online-Veranstaltungen zusammen - von gemeinsamen Mittagessen über

kulturelle Feierlichkeiten bis hin zu virtuellen Meetings -, um die Entwicklung

und Erfolge des Unternehmens zu feiern.

Um diesem Meilenstein besondere Bedeutung zu verleihen, initiierte der Broker

Wer­bung Wer­bung

eine Reihe von Gemeinschaftsprojekten, die einen sinnvollen Beitrag leisten

sollen. Zu den Höhepunkten zählten unter anderem: eine Sachspende an Foodbank

NSW & ACT, eine australische Organisation, die bedürftige Menschen mit

Lebensmitteln versorgt; die Zusammenarbeit mit NCSF Uplift in Singapur zur

Unterstützung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen durch inklusive

Fitnesskurse; sowie ein Besuch von Axi-Mitarbeitenden beim Swami Vivekanand

Social Service Trust in Indien, einer gemeinnützigen Entwicklungsorganisation,

bei dem sie Zeit mit Kindern verbrachten, gemeinsam spielten, aßen und Geschenke

verteilten.

?Das 18-jährige Jubiläum ist für uns alle ein stolzer Moment - doch unsere

Geschichte steht nicht nur für Wachstum, sondern auch für Sinnhaftigkeit", so

Rajesh Yohannan, CEO von Axi.?Unser Jubiläum bot die Gelegenheit, lokale

Gemeinschaften zu unterstützen und Projekte zu fördern, die das Leben der

Menschen nachhaltig verbessern."

Axi ist weiterhin bestrebet, seinen Händlern und Partnern weltweit einen

Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, und engagiert sich zugleich für die Förderung

einer Kultur von Fürsorge, Gemeinschaft und Sinnhaftigkeit.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die

Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar.

Â°