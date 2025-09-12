GNW-News: Axi nimmt an der Forex Expo Dubai 2025 teil

^SYDNEY, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der branchenführende FX- und CFD-

Broker Axi hat seine Teilnahme an der Forex Expo Dubai bekanntgegeben, die vom

Wer­bung Wer­bung

6. bis 7. Oktober 2025 im Dubai World Trade Center stattfinden wird.

Dort erhalten Teilnehmer die Möglichkeit, das Traden über die Axi-

Handelsplattform zu erkunden, zu erfahren, wie sie ihr IB- und Affiliate-

Geschäft ausbauen können, indem sie exklusive Angebote nutzen, die nur während

der Veranstaltung verfügbar sind, zu entdecken, wie sie durch das Flaggschiff-

Kapitalallokationsprogramm des Brokers, Axi Select, zu finanzierten Händlern

Wer­bung Wer­bung

werden können - und Zugang zu Kapitalfinanzierungen von bis zu 1 Mio. USD

erhalten - und vieles mehr.?Wir laden alle Trader ein, unser Team am Stand Nr.

3 zu besuchen und mit Axi die Zukunft des Trading zu entdecken", so Louis

Cooper, Chief Commercial Officer bei Axi. Er fügt hinzu:?Wir sind bestrebt,

unseren Händlern und Partnern die Möglichkeit zu bieten, ihr Potenzial zu

steigern, und bieten auf der diesjährigen Messe spannende Gelegenheiten, die Sie

Wer­bung Wer­bung

nicht verpassen sollten."

Fußballbegeisterte können den Stand von Axi auch besuchen, um einen Einblick in

die langjährige Partnerschaft des Brokers mit dem achtmaligen Premier League-

Meister Manchester City zu erhalten. Exklusive Manchester City-Erinnerungsstücke

und die Maskottchen des Clubs werden vor Ort für Fotoshootings zur Verfügung

stehen, und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, spannende Preise vom Broker zu

gewinnen.

Axi hat an der Forex Expo Dubai 2024 teilgenommen und wurde mit dem Preis

?Innovator des Jahres"* ausgezeichnet. Zusätzlich zu dieser Auszeichnung erhielt

der Broker mehrere Branchenauszeichnungen*, darunter?Zuverlässigster Broker",

?Broker des Jahres" und?Innovativstes Eigenhandelsunternehmen" von Finance

Feeds sowie?Bester Broker der MENA-Region" von den Global Forex Awards.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und

mehr.

Wir bei Axi sind stolz auf unseren Ruf als ehrlicher und fairer Broker, der

seinen Kunden seit 2007 einen hervorragenden Service und hervorragende Trading-

Bedingungen bietet. Wir arbeiten außerdem mit weltweit führenden

Aufsichtsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass wir die höchsten Standards

der Branche übertreffen.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: Media.Enquiries@axi.com (mailto:Media.Enquiries@axi.com).

Beworben von AxiTrader Ltd. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die

Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar. Er dient nicht als Anlageberatung.

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader

Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen

und Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für

alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht

verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen

Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie

Mindestanforderungen für Einzahlungen.

* Erteilt an die Axi-Unternehmensgruppe.

Â°