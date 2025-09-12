GNW-News: Axi nimmt an der Forex Expo Dubai 2025 teil
^SYDNEY, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der branchenführende FX- und CFD-
Broker Axi hat seine Teilnahme an der Forex Expo Dubai bekanntgegeben, die vom
6. bis 7. Oktober 2025 im Dubai World Trade Center stattfinden wird.
Dort erhalten Teilnehmer die Möglichkeit, das Traden über die Axi-
Handelsplattform zu erkunden, zu erfahren, wie sie ihr IB- und Affiliate-
Geschäft ausbauen können, indem sie exklusive Angebote nutzen, die nur während
der Veranstaltung verfügbar sind, zu entdecken, wie sie durch das Flaggschiff-
Kapitalallokationsprogramm des Brokers, Axi Select, zu finanzierten Händlern
werden können - und Zugang zu Kapitalfinanzierungen von bis zu 1 Mio. USD
erhalten - und vieles mehr.?Wir laden alle Trader ein, unser Team am Stand Nr.
3 zu besuchen und mit Axi die Zukunft des Trading zu entdecken", so Louis
Cooper, Chief Commercial Officer bei Axi. Er fügt hinzu:?Wir sind bestrebt,
unseren Händlern und Partnern die Möglichkeit zu bieten, ihr Potenzial zu
steigern, und bieten auf der diesjährigen Messe spannende Gelegenheiten, die Sie
nicht verpassen sollten."
Fußballbegeisterte können den Stand von Axi auch besuchen, um einen Einblick in
die langjährige Partnerschaft des Brokers mit dem achtmaligen Premier League-
Meister Manchester City zu erhalten. Exklusive Manchester City-Erinnerungsstücke
und die Maskottchen des Clubs werden vor Ort für Fotoshootings zur Verfügung
stehen, und die Teilnehmer haben die Möglichkeit, spannende Preise vom Broker zu
gewinnen.
Axi hat an der Forex Expo Dubai 2024 teilgenommen und wurde mit dem Preis
?Innovator des Jahres"* ausgezeichnet. Zusätzlich zu dieser Auszeichnung erhielt
der Broker mehrere Branchenauszeichnungen*, darunter?Zuverlässigster Broker",
?Broker des Jahres" und?Innovativstes Eigenhandelsunternehmen" von Finance
Feeds sowie?Bester Broker der MENA-Region" von den Global Forex Awards.
Über Axi
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Wir bei Axi sind stolz auf unseren Ruf als ehrlicher und fairer Broker, der
seinen Kunden seit 2007 einen hervorragenden Service und hervorragende Trading-
Bedingungen bietet. Wir arbeiten außerdem mit weltweit führenden
Aufsichtsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass wir die höchsten Standards
der Branche übertreffen.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich
bitte an: Media.Enquiries@axi.com (mailto:Media.Enquiries@axi.com).
Beworben von AxiTrader Ltd. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die
Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht
verfügbar. Er dient nicht als Anlageberatung.
Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader
Limited vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen
und Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für
alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht
verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie
Mindestanforderungen für Einzahlungen.
* Erteilt an die Axi-Unternehmensgruppe.
