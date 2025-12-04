GNW-News: Axi nimmt an der Jeddah Fintech Week 2025 teil und präsentiert seine Produkte und Dienstleistungen
^SYDNEY, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen
im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, hat an der Jeddah Fintech Week 2025
teilgenommen, die vom 16. bis 17. November im Hilton Jeddah in Saudi-Arabien
stattgefunden hat.
Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, mehr über die Marke Axi und ihre Produkte
sowie die neuesten Innovationen zu erfahren, darunter die Axi-Handelsplattform,
wie sie ihr IB- und Affiliate-Geschäft durch exklusive, nur auf der
Veranstaltung verfügbare Angebote verbessern können oder wie sie über das
innovative Kapitalzuweisungsprogramm des Brokers, Axi Select, Zugang zu
Kapitalfinanzierungen von bis zu 1 Mio. USD erhalten können. Die Besucher
konnten auch die Partnerschaft des Brokers mit dem achtmaligen Premier-League-
Meister Man City hautnah erleben - mit exklusiven Fotomöglichkeiten mit Man-
City-Fanartikeln und den Maskottchen des Clubs, die speziell für diese
Veranstaltung bereitgestellt wurden.
?Unsere Teilnahme an der diesjährigen Jeddah Fintech Week spiegelt das
kontinuierliche Engagement von Axi wider, unseren Kunden den Wettbewerbsvorteil
zu verschaffen, den sie benötigen, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen",
erklärte Hannah Hill, Leiterin der Abteilung für Marken und Sponsoring bei Axi.
?Wir sind sehr stolz darauf, die Auszeichnung als 'Innovativste
Handelsplattform'* erhalten zu haben und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben,
unsere innovativen Tools und Produkte zu präsentieren, die Händlern und Partnern
dabei helfen, ihr Wachstum zu beschleunigen und die Möglichkeiten in der sich
schnell entwickelnden Finanzlandschaft von heute neu zu definieren."
Im Oktober nahm der Broker an der Forex Expo Dubai 2025 teil und wurde mit dem
Preis?Best Trading Experience"* ausgezeichnet. Ebenso wurde der Broker im Jahr
2024 von Finance Feeds mit den Auszeichnungen?Zuverlässigster Broker",?Broker
des Jahres" und?Innovativstes Eigenhandelsunternehmen"* geehrt.
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern weltweit. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich
bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader
LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und
Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.
*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe.
