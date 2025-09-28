GNW-News: Bodor Laser etabliert globales Compliance-Framework und setzt neue Standards in der Laserqualität

^JINAN, China, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser hat ein globales

Compliance-Framework eingeführt und fertigt seine Produkte nach FDA-Vorgaben in

den USA, den CE-Anforderungen in Europa und den UL/CSA-Vorschriften in

Nordamerika. Damit zählt das Unternehmen zu einer exklusiven Gruppe von

Herstellern, die die weltweit strengsten Standards erfüllen.

Zur Bekräftigung dieses Commitments gewährt Bodor nun eine fünfjährige Garantie

auf seine drei Kernkomponenten - Laserkopf, Laserquelle und Steuerungssystem -,

alle intern entwickelt. Das Garantieversprechen bezeugt das Vertrauen des

Unternehmens in die langfristige Zuverlässigkeit seiner Produkte.

Als Reaktion auf verschärfte Vorschriften in Europa, Nordamerika und Südostasien

hat Bodor ein Compliance-Forschungsteam und ein Frühwarnsystem eingerichtet, das

regulatorische Änderungen weltweit überwacht. So wird sichergestellt, dass

Produkte stets lokalen Anforderungen entsprechen - die Kunden profitieren dabei

von schnelleren Zulassungen und reibungsloseren Markteintritten.

Parallel dazu hat Bodor seine Qualitätsinfrastruktur ausgebaut: Die digitale

Plattform Bodor QMS verwaltet den Produktlebenszyklus über 18 Module - von

Forschung und Entwicklung über Produktion bis Rückverfolgbarkeit und

Kundendienst. In der Zentrale garantieren Reinraumwerkstätten konstante

Bedingungen für Präzisionsmontage, und jede Maschine durchläuft strenge

Stresstests - darunter 2000 Stunden bei Volllast.

Der Innovationsgeist bei Bodor treibt diese Entwicklungen voran. Die jährlichen

F&E-Ausgaben sind um über 20?% gestiegen, wodurch erhebliche technologische

Fortschritte bei Strahlsteuerung, CNC-Systemen, Hochleistungslasern und

intelligenter Steuerung erzielt wurden. Mit mehr als 600 Patenten entwickelt

Bodor entscheidende Komponenten intern und reagiert agil auf Veränderungen

globaler Standards.

Dieser Innovationsvorsprung zahlt sich aus und dient als Wachstumsmotor: Im Jahr

2024 lieferte das Unternehmen über 8000 Laserschneidmaschinen in mehr als

180 Länder und Regionen. Seit sechs Jahren führt Bodor die weltweiten

Verkaufsstatistiken an - gestützt von einem globalen Servicenetzwerk mit

zugesicherter Reaktionszeit von 72 Stunden. Mehr als ein Fünftel der

Mitarbeitenden ist im technischen Support tätig.

Compliance ist bei Bodor fest in der Unternehmenskultur verankert: Mitarbeitende

erhalten regelmäßige Schulungen, und eine unabhängige Qualitäts- und Compliance-

Abteilung, direkt der Geschäftsleitung unterstellt, überwacht alle Prozesse. Für

die Zukunft integriert das Unternehmen IoT und Big Data in das

Sicherheitsmanagement seiner Anlagen, um Fernüberwachung und vorausschauende

Warnmeldungen zu ermöglichen.

Für Bodor bedeutet Compliance nicht bloß Regelkonformität, sondern eine

Investition in Vertrauen, Qualität und Marktführerschaft. Geleitet von der

Firmenvision?Prime Quality, Prime Service, Global No. 1", strebt das

Unternehmen danach, neue Standards zu setzen und seine Position als global

führender Anbieter von Lasertechnologie weiter zu festigen.

Ein Foto ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74d87c64-7304-4ebe-

a095-a36648e447c3

Kontakte

Dennis Wang

info@bodor.com

Bodor Laser Inc.

www.bodor.comÂ°