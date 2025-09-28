GNW-News: Bodor Laser etabliert globales Compliance-Framework und setzt neue Standards in der Laserqualität
^JINAN, China, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bodor Laser hat ein globales
Compliance-Framework eingeführt und fertigt seine Produkte nach FDA-Vorgaben in
den USA, den CE-Anforderungen in Europa und den UL/CSA-Vorschriften in
Nordamerika. Damit zählt das Unternehmen zu einer exklusiven Gruppe von
Herstellern, die die weltweit strengsten Standards erfüllen.
Zur Bekräftigung dieses Commitments gewährt Bodor nun eine fünfjährige Garantie
auf seine drei Kernkomponenten - Laserkopf, Laserquelle und Steuerungssystem -,
alle intern entwickelt. Das Garantieversprechen bezeugt das Vertrauen des
Unternehmens in die langfristige Zuverlässigkeit seiner Produkte.
Als Reaktion auf verschärfte Vorschriften in Europa, Nordamerika und Südostasien
hat Bodor ein Compliance-Forschungsteam und ein Frühwarnsystem eingerichtet, das
regulatorische Änderungen weltweit überwacht. So wird sichergestellt, dass
Produkte stets lokalen Anforderungen entsprechen - die Kunden profitieren dabei
von schnelleren Zulassungen und reibungsloseren Markteintritten.
Parallel dazu hat Bodor seine Qualitätsinfrastruktur ausgebaut: Die digitale
Plattform Bodor QMS verwaltet den Produktlebenszyklus über 18 Module - von
Forschung und Entwicklung über Produktion bis Rückverfolgbarkeit und
Kundendienst. In der Zentrale garantieren Reinraumwerkstätten konstante
Bedingungen für Präzisionsmontage, und jede Maschine durchläuft strenge
Stresstests - darunter 2000 Stunden bei Volllast.
Der Innovationsgeist bei Bodor treibt diese Entwicklungen voran. Die jährlichen
F&E-Ausgaben sind um über 20?% gestiegen, wodurch erhebliche technologische
Fortschritte bei Strahlsteuerung, CNC-Systemen, Hochleistungslasern und
intelligenter Steuerung erzielt wurden. Mit mehr als 600 Patenten entwickelt
Bodor entscheidende Komponenten intern und reagiert agil auf Veränderungen
globaler Standards.
Dieser Innovationsvorsprung zahlt sich aus und dient als Wachstumsmotor: Im Jahr
2024 lieferte das Unternehmen über 8000 Laserschneidmaschinen in mehr als
180 Länder und Regionen. Seit sechs Jahren führt Bodor die weltweiten
Verkaufsstatistiken an - gestützt von einem globalen Servicenetzwerk mit
zugesicherter Reaktionszeit von 72 Stunden. Mehr als ein Fünftel der
Mitarbeitenden ist im technischen Support tätig.
Compliance ist bei Bodor fest in der Unternehmenskultur verankert: Mitarbeitende
erhalten regelmäßige Schulungen, und eine unabhängige Qualitäts- und Compliance-
Abteilung, direkt der Geschäftsleitung unterstellt, überwacht alle Prozesse. Für
die Zukunft integriert das Unternehmen IoT und Big Data in das
Sicherheitsmanagement seiner Anlagen, um Fernüberwachung und vorausschauende
Warnmeldungen zu ermöglichen.
Für Bodor bedeutet Compliance nicht bloß Regelkonformität, sondern eine
Investition in Vertrauen, Qualität und Marktführerschaft. Geleitet von der
Firmenvision?Prime Quality, Prime Service, Global No. 1", strebt das
Unternehmen danach, neue Standards zu setzen und seine Position als global
führender Anbieter von Lasertechnologie weiter zu festigen.
Kontakte
Dennis Wang
info@bodor.com
Bodor Laser Inc.
www.bodor.comÂ°