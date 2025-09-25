GNW-News: CGTN: Neues zu Chinas nationalen Klimabeiträgen für 2035
^PEKING, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Präsident Xi Jinping hat am Mittwoch
Chinas nationale Klimabeiträge (NDCs) für 2035 vorgestellt und angekündigt, die
gesamtwirtschaftlichen Netto-Treibhausgasemissionen um 7 bis 10 Prozent
gegenüber dem Höchststand zu senken. Zudem soll die installierte Kapazität von
Wind- und Solarenergie auf mehr als das Sechsfache des Niveaus von 2020
ausgebaut werden, mit dem Ziel einer Gesamtleistung von 3.600 Gigawatt.
?Lasst uns gemeinsam unsere Anstrengungen verstärken, um die schöne Vision einer
Harmonie zwischen Mensch und Natur zu verwirklichen und unseren Planeten Erde -
den Ort, den wir unser Zuhause nennen - zu bewahren", sagte Xi in einer
Videobotschaft an den UN-Klimagipfel 2025.
Was gibt es Neues?
Bereits 2020 setzte Xi ein ehrgeiziges Klimaziel und kündigte an, dass China
anstrebt, die Spitze beim Ausstoß von Kohlendioxid noch vor 2030 zu erreichen
und bis spätestens 2060 Klimaneutralität zu verwirklichen.
Im Laufe der Jahre hat China seine Bemühungen zur Kohlenstoffbindung
intensiviert, das Emissionshandelssystem ausgeweitet und den Übergang zu
sauberer Energie weiter vorangetrieben. Bis Ende August 2025 hatte Chinas
nationaler Kohlenstoffmarkt ein Rekordhandelsvolumen von 189 Millionen Tonnen
und einen Transaktionswert von 18,1 Milliarden Yuan (ca. 2,54 Milliarden US-
Dollar) erreicht. Das Jahr 2024 war damit seit der Einführung des Marktes im
Jahr 2021 das umsatzstärkste. Ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht hob
hervor, dass der Markt dazu beigetragen hat, die Kohlenstoffintensität des
Energiesektors im Jahr 2024 um 10,8 Prozent gegenüber dem Niveau von 2018 zu
senken. Damit wurde die Rolle der Marktmechanismen bei der Förderung der grünen
Wende und der Emissionsminderungsbemühungen Chinas erheblich gestärkt. Im
vergangenen Jahr hat das Land außerdem einen nationalen Markt für den Handel mit
freiwilligen Treibhausgasemissionsreduktionen eingeführt und damit sein
Bestreben unterstrichen, die politischen Instrumente zur Erreichung seiner
doppelten Emissionsziele zu erweitern.
Xi hat zudem die Schlüsselrolle einer intakten ökologischen Umwelt für Chinas
langfristige Entwicklung hervorgehoben und engagiert sich seit Langem für die
Wiederherstellung von Landflächen und die Aufforstung. Von 2012 bis 2024 betrug
die Aufforstungsfläche Chinas mehr als das Doppelte der Fläche Deutschlands.
Die Aufforstungsinitiative ergänzt die weitreichenden Erfolge im gesamten
Ökosystem. Im Jahr 2024 erfüllten 222 chinesische Städte die
Luftqualitätsstandards. Dabei sanken die PM2,5-Werte in Städten auf oder über
Präfekturebene auf 29,3 Mikrogramm pro Kubikmeter und der Anteil der Tage mit
guter Luftqualität erreichte 87,2 Prozent.
Für eine bessere Welt
?Die Länder müssen den Grundsatz der gemeinsamen, aber differenzierten
Verantwortlichkeiten einhalten, wonach die Industrieländer bei der Erfüllung der
Emissionsreduktionsverpflichtungen eine Vorreiterrolle übernehmen und den
Entwicklungsländern mehr finanzielle und technologische Unterstützung gewähren
sollten", sagte Xi in seiner Rede am Mittwoch.
Seit 2016 hat das Land über 177 Milliarden Yuan mobilisiert, um
Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen um saubere Energie, Anpassung an den
Klimawandel und Klimaresilienz zu unterstützen. Insgesamt hat es mit 42
Entwicklungsländern Klimakooperationsabkommen unterzeichnet, was zu 54 Abkommen
geführt hat.
Allein in Afrika hat China bei der Umsetzung von Hunderten Projekten im Bereich
sauberer Energie und Stromnetze geholfen. Darunter das Solarkraftwerk Garissa in
Kenia, das rund 70.000 Haushalte mit Strom versorgt und jährlich rund 43.000
Tonnen Kohlendioxid (CO?) einspart. China unterstützt auch andere wegweisende
Projekte wie den Windpark De Aar in Südafrika und Wasserkraftwerke in Ruanda.
Über die Infrastruktur hinaus hat China auch technische Beratung,
Kapazitätsaufbau und Satelliteninstrumente bereitgestellt, um die Klimaresilienz
zu stärken. Im Januar 2022, als Tonga von einem heftigen Vulkanausbruch
betroffen war, bot Chinas Satellit HISEA-1 Fernerkundungsunterstützung für das
Katastrophenmanagement.
Mit Blick auf die Zukunft strebt China eine Vertiefung der multilateralen
Zusammenarbeit im Bereich der globalen Klimapolitik an. Sein erklärtes Ziel ist
es, zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die
Menschheit beizutragen, indem es auf Klimarisiken reagiert und eng mit allen
Nationen zusammenarbeitet, um eine drängende Herausforderung zu bewältigen, die
kein Land allein meistern kann.
?Die Welt steht derzeit vor einer enormen Nachfrage nach grüner Entwicklung. Es
ist wichtig, dass die Länder die internationale Koordination im Bereich grüner
Technologien und Industrien verstärken, um den Mangel an grüner
Produktionskapazität zu beheben und den freien Fluss hochwertiger grüner
Produkte weltweit sicherzustellen, damit die Vorteile der grünen Entwicklung
alle Regionen der Welt erreichen können", sagte Xi in seiner Rede.
https://news.cgtn.com/news/2025-09-25/What-s-new-about-China-s-2035-Nationally-
Determined-Contributions-1GWru6zIHao/p.html
Kontakt:
CGTN
cgtn@cgtn.comÂ°