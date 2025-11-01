GNW-News: China Eastern Airlines und die Shanghai Airport Authority stellen wichtige Erfolge auf dem North Bund International Aviation Forum 2025 vor
^SHANGHAI, Nov. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das North Bund International
Aviation Forum 2025 wurde heute in den Grand Halls in Shanghai, China, eröffnet.
Die Veranstaltung wurde vom Verkehrsministerium der Volksrepublik China und dem
Shanghai Municipal People's Government organisiert und gemeinsam von der China
Eastern Air Holding Co., Ltd. und der Shanghai Airport Authority ausgerichtet.
Unter dem Motto?Innovation und Intelligenz: Die nächste Ära der Luftfahrt
gestalten" kamen beim Forum fast 300 Führungskräfte und Experten aus
Regierungen, Luftfahrtunternehmen und Forschungseinrichtungen aus aller Welt
zusammen, um neue Trends und Strategien zu diskutieren, die die
Luftfahrtindustrie prägen werden.
Im Rahmen der Veranstaltung wurden zahlreiche wichtige Erfolge bekannt gegeben:
China Eastern Airlines stellte einen Bericht zur Entwicklung seines globalen
Passagier- und Frachtnetzes vor;
Die Shanghai Airport Authority führte ihre neue Marke für
Transferdienstleistungen ein:?Shanghai to the World, Seamless Transfers"
(Shanghai in die Welt, nahtlose Transfers);
Gemeinsam präsentierten die Science and Technology Commission of Shanghai
Municipality (STCSM), die Shanghai Airport Authority und die East China Normal
University die Ergebnisse des Projekts?Key Technologies and Pilot-Scale
Verification for Sustainable Aviation Fuel (SAF)" (?Schlüsseltechnologien und
Pilotversuche zur Überprüfung nachhaltiger Flugkraftstoffe");
Die China Civil Airports Association veröffentlichte den CCAA·2025 China
Transport Airport Development Index.
Angesichts des beschleunigten Wandels der globalen Luftfahrtindustrie hin zu
Digitalisierung, Intelligenz und Nachhaltigkeit sind Innovation und
technologische Integration zu zentralen Faktoren für ihre Zukunftsgestaltung
geworden. Während der Keynote-Sessions analysierten Experten der Fudan
University, der China Academy of Railway Sciences, der Air France-KLM-Gruppe,
des MATAR-Hamad International Airport sowie der China Academy of Civil Aviation
Science and Technology die Entwicklung eines globalen Luftverkehrsnetzes aus der
Perspektive der?physischen Kette" und der?Technologiekette".
An der Podiumsdiskussion zum Thema?Über dem Jangtse-Delta schweben: Integration
für die nächste Ära - Luftfahrt plus MICE, Kultur, Sport und Ausstellungen, neue
Geschäftsmodelle als Triebkraft für die Entwicklung von Schifffahrtszentren"
nahmen Referenten der Shanghai Airport Authority, des China Center of
International Cultural Exchange and Tourism Promotion, der China Sports Industry
Group, der Shanghai Museums Association und der Shanghai Jiushi Group teil. Im
Rahmen der Initiative?Aviation+" tauschten die Teilnehmer praktische
Erkenntnisse über neue Geschäftsmodelle und branchenübergreifende Integration
aus.
China Eastern Airlines und die Shanghai Airport Authority präsentierten
gemeinsam ihre neuesten Errungenschaften im Bereich?Luftfahrt + Kultur &
Tourismus". Dabei stellten sie beeindruckende, technologiegestützte
Reiselösungen vor. Zu den Höhepunkten zählten die digitale Visualisierung des
Flugstreckennetzes?Air Silk Road" von China Eastern sowie die Vorstellung
seiner KI-Digital-Human-Serie, zu der der virtuelle Assistent?Dongdong" und der
physische Roboter?Xiaodong" gehören. Damit wurde die Tiefe der KI-Integration
in Luftfahrtdienstleistungen demonstriert.
China Eastern Airlines hat außerdem den?China Pass" offiziell eingeführt.
Dieser wurde gemeinsam mit der China Sports Industry Group, der Shanghai Museums
Association und der Shanghai Jiushi Group entwickelt. Die Karte bietet eine
Reihe exklusiver Vorteile, darunter Flugpreisrabatte, WLAN-Zugang an Bord,
integrierte Flughafentransfers sowie kostenlose halbtägige Shanghai-Touren für
Transferpassagiere am internationalen Flughafen Pudong. Die Karte wird über die
Vertriebskanäle von China Eastern Airlines weltweit angeboten werden. Für die
Zukunft ist eine Ausweitung auf Sehenswürdigkeiten, Hotels und den Einzelhandel
geplant, um ein umfassendes Ökosystem für Inbound-Tourismusausgaben zu schaffen.
Die Partner präsentierten außerdem eine speziell zusammengestellte
Kultursammlung mit dem Titel?Pulse of the Silk Road, Symphony of Airways" (Puls
der Seidenstraße, Symphonie der Luftwege). Sie besteht aus einem
Maulbeerseidenschal, Porzellanartikeln und Gedenkplaketten mit NFC-Chips. Durch
das Berühren eines Badges mit dem Smartphone wird ein?tragbares digitales
Archiv" freigeschaltet, das die Höhepunkte des Forums präsentiert und auf
künstlerische Weise Luftfahrt und Kulturerbe miteinander verbindet.
Der Einfluss des Forums erstreckte sich sogar auf den Luftraum: Auf fast 400
Flügen nach Shanghai führte China Eastern Airlines ein Erlebnis zum Thema?North
Bund Forum" ein. Ein bemerkenswertes Beispiel war der Flug MU244 vom 17. Oktober
zum Thema?City Window" von Mailand nach Shanghai, der gemeinsam mit dem
Shanghai City News Service durchgeführt wurde. Dank sorgfältig gestalteter
Kabinenanzeigen und interaktiver Aktivitäten erlebten die Passagiere in rund
9000 Metern Höhe die pulsierende Kultur und urbane Energie Shanghais. So wurde
der Flug zu einer dynamischen Präsentation der Stadt.
China Eastern Airlines war ein wichtiger Partner beim Aufbau des internationalen
Luftverkehrsknotenpunkts Shanghai Pudong International Airport. Der Flughafen
konnte dank dieser Zusammenarbeit sowohl beim Passagier- als auch beim
Güterumschlag eine nationale Führungsposition einnehmen. Seit 2024 hat China
Eastern Airlines 23 neue internationale Mittel- und Langstreckenflüge
eingeführt. Diese fliegen 21 Partnerländer der?Belt and Road"-Initiative sowie
36 Reiseziele an. Mit der bis zum Jahresende geplanten Eröffnung der Strecke
Shanghai-Neuseeland-Argentinien wird China Eastern die erste chinesische
Fluggesellschaft mit Sitz auf dem Festland sein, die alle sechs bewohnten
Kontinente miteinander verbindet. Damit wird sie die Fluggesellschaft mit den
meisten angeflogenen internationalen Zielen sein.
Mit Infrastrukturentwicklungen wie dem Hongqiao Air-Rail Transfer Center und
externen Stadtterminals stärkt China Eastern Airlines das integrierte Luft-
Boden-Verkehrsnetzwerk des Jangtse-Deltas. Im Jahr 2024 beförderte die
Fluggesellschaft 8,358 Millionen internationale Transferpassagiere am Pudong
International Airport. Dies entspricht 80,9 % des Gesamtvolumens des Flughafens.
In der ersten Hälfte des Jahres 2025 stieg diese Zahl auf 4,795 Millionen und
damit um 26,8 % gegenüber dem Vorjahr. Dies unterstreicht ihre zentrale Rolle
für die Steigerung der internationalen Transferleistung von Shanghai Pudong.
