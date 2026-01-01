GNW-News: Coventry erweitert sein durch Lebensversicherungen abgesichertes LILY-Finanzierungsprogramm mit neuen Asset-Backed Notes im Volumen von 750 Million...
^FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry,
Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie
Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, gab heute den
erfolgreichen Abschluss seiner dritten Asset-Backed-Verbriefung seit April 2025
im Rahmen seines LILY-Programms bekannt. Das Gesamtvolumen dieser Transaktionen
beläuft sich auf 750 Millionen US-Dollar an durch Lebensversicherungen
besicherten Finanzierungen. Damit stärkt Coventry seine Position als führende
Plattform für institutionelle Anleger, die ein differenziertes Engagement in
langlebigkeitsgebundenen Vermögenswerten anstreben.
Das LILY-Programm strukturiert langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte zu
Investment-Grade Asset-Backed Securities, die sich durch nachhaltige
Sicherheiten, vorhersehbare Cashflows und eine weitgehende Unabhängigkeit von
traditionellen Finanzmärkten auszeichnen. Durch die Kombination aus
diszipliniertem Underwriting, versicherungsmathemischer Analyse und robusten
strukturellen Schutzmechanismen ermöglicht LILY Anlegern den Zugang zu einer
spezialisierten Anlageklasse in einem vertrauten ABS-Format.
?Der entscheidende Erfolgsfaktor des LILY-Programms ist nicht eine einzelne
Transaktion, sondern der Aufbau einer wiederholbaren Emissionsplattform von
institutioneller Qualität für lebensversicherungsgebundene Vermögenswerte", so
Reid Buerger, CEO von Coventry.?Diese Entwicklung spiegelt die jahrelange
Arbeit wider, die notwendig war, um die für eine nachhaltige
Verbriefungstätigkeit erforderlichen Origination-Kapazitäten,
Analysekompetenzen, Servicing-Fähigkeiten und strukturellen Voraussetzungen zu
schaffen."
Das anhaltende Wachstum des LILY-Programms unterstreicht Coventrys Position an
der Schnittstelle von Lebensversicherung, Asset-Backed-Finanzierung und Private
Credit und hebt die Rolle des Unternehmens bei der Gestaltung des
institutionellen Marktes für langlebigkeitsgebundene Anlagen hervor. Vor dem
Hintergrund der steigenden Nachfrage nach hochwertigen, unkorrelierten
Vermögenswerten erwartet Coventry, dass LILY eine zentrale Rolle bei der
Finanzierung der verantwortungsvollen Expansion der durch Lebensversicherungen
besicherten Anlageklasse spielen wird.
Über Coventry
Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für
Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten
Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich
ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen,
Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen
sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry
die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt
kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere
langlebige Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu
Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um
Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten
Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren. Geleitet von einem langjährigen
Engagement für Verbraucherrechte und Marktintegrität nutzt Coventry seine
Führungsposition, um Branchenstandards anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu
erweitern und verantwortungsvolle institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln,
die durch Lebensversicherungen abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat
Coventry mehr als 21.000 Lebensversicherungspolicen erworben, Langlebigkeits-
Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6
Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im
Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar
vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.
Medienkontakt:
Jonny Shiver
Vice President, Marketing
jshiver@coventry.com
(215) 836-8300Â°