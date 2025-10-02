GNW-News: Credit Finance Ltd stellt auf der Sibos 2025 NOVA vor: 15.000 globale Führungskräfte applaudieren begeistert, während Investoren mit Milliardensumm...

^FRANKFURT, Deutschland, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem wegweisenden

Moment für die Zukunft der Finanzinfrastruktur hat Credit Finance Ltd während

einer Live-Videokonferenz auf der SWIFT Sibos 2025 seine Flaggschiff-Plattform

NOVA vorgestellt. Vor über 15.000 internationalen Führungskräften aus der

Finanzwelt hielt CEO Leonardo Bonetti eine visionäre Keynote, die mit Standing

Ovations und sofortigem Investoreninteresse endete. Die Zusagen überschritten

innerhalb weniger Stunden die Milliardenmarke.

Die Übertragung an Institutionen auf fünf Kontinenten verdeutlichte die

transformativen Möglichkeiten von NOVA in den Bereichen grenzüberschreitende

Abwicklung, Blockchain-basierte Compliance und KI-gestützte

Liquiditätsoptimierung. Bonetti stellte NOVA als?das Fundament einer neuen Ära

von Vertrauen, Geschwindigkeit und Transparenz in der globalen Finanzwelt" vor.

?NOVA ist mehr als nur eine Plattform - es ist ein strategischer Quantensprung",

erklärte Bonetti.?Wir haben ein System entwickelt, das regulatorische

Komplexität meistert, mit der Nachfrage von Institutionen skaliert und Fintech-

Innovation vorantreibt."

Im Rahmen der Präsentation zeigte eine Live-Demo die modulare Architektur von

NOVA mit nahtloser Anbindung an Altsysteme und voller Unterstützung des ISO-

20022-Standards. Die Delegierten zeigten sich besonders beeindruckt von der

Predictive-Analytics-Engine, die Echtzeit-Einblicke in Transaktionsflüsse,

Risikopositionen und die regulatorische Harmonisierung über unterschiedliche

Jurisdiktionen hinweg ermöglicht.

Die Reaktion der Finanzwelt war unmittelbar und eindeutig: Führungskräfte von

Zentralbanken, Tier-1-Instituten und Venture-Capital-Fonds lobten die Klarheit,

Skalierbarkeit und strategische Weitsicht von NOVA. Die Standing Ovations nach

Bonettis Schlussworten machten deutlich, wie stark die Plattform bei

Entscheidungsträgern ankommt, die auf der Suche nach einer robusten und

zukunftssicheren Infrastruktur sind.

Im Anschluss an die Veranstaltung nahm die Begeisterung der Investoren Fahrt

auf: Die Frühzusagen für die globale Einführung von NOVA beliefen sich bereits

auf über 10 Milliarden US-Dollar. Credit Finance Ltd bestätigte, dass der

gestaffelte Rollout im ersten Quartal 2026 mit Pilotprogrammen in Europa, im

asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika beginnt.

?Auf diese Art von Infrastruktur haben Finanzsysteme weltweit gewartet", so ein

Senior Partner einer führenden globalen Investmentfirma.?NOVA antizipiert die

Zukunft nicht nur, sondern gestaltet sie."

Während der Sibos wird Credit Finance Ltd zudem technische Deep-Dives und

Investoren-Briefings anbieten, um die Roadmap von NOVA zu vertiefen, darunter

die Integration mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), ESG-gebundenen

Instrumenten und Echtzeit-Treasury-Lösungen.

Mit NOVA unterstreicht Credit Finance Ltd seine Rolle als Katalysator für die

Transformation der Finanzwelt durch den Aufbau einer sicheren, inklusiven und

zukunftsorientierten Infrastruktur.

Kontakt:

press@creditfinanceltd.me (mailto:press@creditfinanceltd.me)

Credit Finance Ltd

