GNW-News: Credit Finance Ltd stellt auf der Sibos 2025 NOVA vor: 15.000 globale Führungskräfte applaudieren begeistert, während Investoren mit Milliardensumm...
^FRANKFURT, Deutschland, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem wegweisenden
Moment für die Zukunft der Finanzinfrastruktur hat Credit Finance Ltd während
einer Live-Videokonferenz auf der SWIFT Sibos 2025 seine Flaggschiff-Plattform
NOVA vorgestellt. Vor über 15.000 internationalen Führungskräften aus der
Finanzwelt hielt CEO Leonardo Bonetti eine visionäre Keynote, die mit Standing
Ovations und sofortigem Investoreninteresse endete. Die Zusagen überschritten
innerhalb weniger Stunden die Milliardenmarke.
Die Übertragung an Institutionen auf fünf Kontinenten verdeutlichte die
transformativen Möglichkeiten von NOVA in den Bereichen grenzüberschreitende
Abwicklung, Blockchain-basierte Compliance und KI-gestützte
Liquiditätsoptimierung. Bonetti stellte NOVA als?das Fundament einer neuen Ära
von Vertrauen, Geschwindigkeit und Transparenz in der globalen Finanzwelt" vor.
?NOVA ist mehr als nur eine Plattform - es ist ein strategischer Quantensprung",
erklärte Bonetti.?Wir haben ein System entwickelt, das regulatorische
Komplexität meistert, mit der Nachfrage von Institutionen skaliert und Fintech-
Innovation vorantreibt."
Im Rahmen der Präsentation zeigte eine Live-Demo die modulare Architektur von
NOVA mit nahtloser Anbindung an Altsysteme und voller Unterstützung des ISO-
20022-Standards. Die Delegierten zeigten sich besonders beeindruckt von der
Predictive-Analytics-Engine, die Echtzeit-Einblicke in Transaktionsflüsse,
Risikopositionen und die regulatorische Harmonisierung über unterschiedliche
Jurisdiktionen hinweg ermöglicht.
Die Reaktion der Finanzwelt war unmittelbar und eindeutig: Führungskräfte von
Zentralbanken, Tier-1-Instituten und Venture-Capital-Fonds lobten die Klarheit,
Skalierbarkeit und strategische Weitsicht von NOVA. Die Standing Ovations nach
Bonettis Schlussworten machten deutlich, wie stark die Plattform bei
Entscheidungsträgern ankommt, die auf der Suche nach einer robusten und
zukunftssicheren Infrastruktur sind.
Im Anschluss an die Veranstaltung nahm die Begeisterung der Investoren Fahrt
auf: Die Frühzusagen für die globale Einführung von NOVA beliefen sich bereits
auf über 10 Milliarden US-Dollar. Credit Finance Ltd bestätigte, dass der
gestaffelte Rollout im ersten Quartal 2026 mit Pilotprogrammen in Europa, im
asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika beginnt.
?Auf diese Art von Infrastruktur haben Finanzsysteme weltweit gewartet", so ein
Senior Partner einer führenden globalen Investmentfirma.?NOVA antizipiert die
Zukunft nicht nur, sondern gestaltet sie."
Während der Sibos wird Credit Finance Ltd zudem technische Deep-Dives und
Investoren-Briefings anbieten, um die Roadmap von NOVA zu vertiefen, darunter
die Integration mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), ESG-gebundenen
Instrumenten und Echtzeit-Treasury-Lösungen.
Mit NOVA unterstreicht Credit Finance Ltd seine Rolle als Katalysator für die
Transformation der Finanzwelt durch den Aufbau einer sicheren, inklusiven und
zukunftsorientierten Infrastruktur.
Kontakt:
press@creditfinanceltd.me (mailto:press@creditfinanceltd.me)
Credit Finance Ltd
