GNW-News: Curia erweitert seine Produktionskapazitäten in Glasgow und verbessert seine Plattform zur Entwicklung von Zelllinien

^ALBANY, New York, March 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes

Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), gab heute

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Fortschritte bei der Erweiterung seiner Anlage für sterile Arzneimittel in

Glasgow (Vereinigtes Königreich) sowie Verbesserungen an seiner firmeneigenen

Plattform für die Zelllinienentwicklung bekannt.

--Der Standort in Glasgow, Vereinigtes Königreich, ist in der gesamten Branche

für seine mehr als 25-jährige Erfahrung in den Bereichen Formulierung,

Entwicklung von Gefriertrocknungsverfahren und sterile Abfüll- und

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Konfektionierungsverfahren bekannt, einschließlich ADCs und anderer

hochwirksamer Produkte. Die derzeitige Erweiterung wird voraussichtlich bis

Anfang 2027 abgeschlossen sein. Die Investition umfasst eine Annex 1-konforme

Isolator-basierte Abfüllanlage für Fläschchen sowie ein Gefriertrockner nach

Anhang 1. Nach Fertigstellung wird Glasgow in der Lage sein, Chargen von bis zu

20.000 Fläschchen abzufüllen, und ist damit gut aufgestellt, um künftige

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kommerzielle Abfüllungen in kleinem Maßstab durchzuführen.

?Diese Erweiterung in Glasgow erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Curia kurz vor

dem Abschluss der umfangreichen Erweiterung unserer Produktionsstätte für

Arzneimittel in Albuquerque, New Mexico, steht", sagte Ron Aungst, VP, Drug

Product Business Unit Operations.?Curia hat bereits entscheidende, mit langen

Lieferzeiten verbundene Anlagen gesichert, um den Ausbau in Glasgow im Zeitplan

zu halten, und wir rechnen während der Erweiterung nicht mit Beeinträchtigungen

des laufenden Betriebs."

Die Kompetenzen von Curia im Bereich der klinischen Wirkstoffentwicklung wurden

zudem durch Verbesserungen an der firmeneigenen Plattform zur

Zelllinienentwicklung (CLD) erweitert. Das CLD-Angebot am Standort Hopkinton,

Massachusetts, von Curia wurde erweitert und umfasst nun eine IP-freie,

halbgerichtete Integrationstechnologie, die im Vergleich zur Technologie der

zufälligen Integration zu einem sechsmal höheren Titer führt. Die stabile

Plattform von Curia, CHO-GSN®, wurde aus derselben Elternzelllinie entwickelt

wie die transiente Plattform TunaCHO®, sodass Partner den Prozess von der

Forschung bis zur GMP-Konformität effizient skalieren können.

?Unser Geschäftsbereich Biologika verfügt seit jeher über umfassende

Kompetenzen, und wir freuen uns, eine Zelllinie anbieten zu können, die es

unseren Partnern ermöglicht, die klinische Herstellung in der Frühphase

kostengünstiger und schneller voranzutreiben", sagte Jamie Grabowski, President,

Research & Development.?Dank biotechnologiefreundlicher Lizenzbedingungen wird

die neu entwickelte Zelllinie eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere

Partner erfolgreich auf ihrem Weg zur Markteinführung zu begleiten."

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen

(CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von über 20

Standorten weltweit und 3.100 Mitarbeitern, die mit biopharmazeutischen Kunden

zusammenarbeiten, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser

Angebot an niedermolekularen, generischen Wirkstoffen und Biologika reicht von

der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische,

analytische und sterile Abfüll- und Veredelungskapazitäten. Unsere

wissenschaftlichen und technischen Experten bieten zusammen mit unseren

regulatorisch konformen Einrichtungen erstklassige Erfahrung in der Herstellung

von Arzneimitteln und Produkten. Von der Neugier bis zur Heilung - wir

unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das

Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com

(https://curiaglobal.com/).

Unternehmenskontakt:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)

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