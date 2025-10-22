GNW-News: Curias Anlage für sterile Arzneimittel als Hersteller des Jahres in Massachusetts ausgezeichnet
^ALBANY, N.Y., Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein
führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab
heute bekannt, dass seine Anlage für sterile Arzneimittel in Burlington,
Massachusetts, vom Massachusetts Legislative Manufacturing Caucus zum
?Hersteller des Jahres" gekürt wurde. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der 10.
jährlichen Manufacturing Awards Ceremony verliehen, die am 21. Oktober im
Gillette Stadium stattfand.
Der Standort Burlington von Curia gehört seit 2010 zum Netzwerk des
Unternehmens. Die Anlage ist auf die Herstellung von Arzneimitteln in Fläschchen
und Fertigspritzen für klinische Studien in der Spätphase und kommerzielle
Produkte spezialisiert. Der Standort ist bekannt für sein Know-how in Bezug auf
lösungsmittelbasierte Prozesse, hochviskose Formulierungen und kontrollierte
Substanzen. Er beherbergt außerdem ein eigenes Prozessentwicklungslabor, das
Mischstudien, Scale-up und Formulierungsentwicklung unterstützt.
?Die Mitarbeiter von Curia spielen eine entscheidende Rolle bei der Herstellung
von Arzneimitteln, denen Patienten vertrauen können, und orientieren sich dabei
an strengsten Qualitätsstandards", so Mari-Kate Alter, Geschäftsführerin und
Standortleiterin von Curia Burlington.?Obwohl unsere direkten Kunden
Pharmaunternehmen sind, kommen wir jeden Tag mit den Patienten im Hinterkopf zur
Arbeit. Wir fühlen uns geehrt, zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten
beitragen zu dürfen, und sind stolz darauf, für unsere Rolle im
Fertigungsökosystem von Massachusetts anerkannt zu werden."
Die Kompetenzen von Curia im Bereich steriler Arzneimittel umfassen die Arbeit
mit komplexen Wirkstoffen, hochwirksamen und zytotoxischen Verbindungen,
hochviskosen Formulierungen und kontrollierten Substanzen, vom klinischen bis
zum kommerziellen Maßstab, in vier hochmodernen Einrichtungen weltweit. Der
Standort Burlington ist Teil des globalen Netzwerks steriler Abfüllanlagen von
Curia, zu dem auch die klinische Produktion in Camarillo (Kalifornien) und
Glasgow (Großbritannien) sowie kommerzielle und klinische Kapazitäten in
Albuquerque (New Mexico) gehören.
Der 2014 gegründete Manufacturing Caucus umfasst mehr als 70 Gesetzgeber aus
Massachusetts, die sich auf die Stärkung des Fertigungssektors des Bundesstaates
durch Personalschulungen, Innovationsförderung und Ausbildungsprogramme
konzentrieren.
?Dies ist eine spannende Zeit für engagierte Hersteller wie Curia, die das Motto
'Making It in Massachusetts' verkörpern", so Jeffrey Roy, State Representative
und House Chair, Manufacturing Caucus.?Die Fertigungsindustrie ist für unsere
Wirtschaft und Zukunft nach wie vor von entscheidender Bedeutung, da sie
Innovationen fördert und hochbezahlte Arbeitsplätze für die Einwohner des
gesamten Bundesstaates schafft. Wir freuen uns darauf, Curia bei der 10.
jährlichen Manufacturing Awards Ceremony am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, im
Gillette Stadium zu feiern."
Über Curia
Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen
(CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von 20
Standorten weltweit und 3.200 Mitarbeitern, das mit Kunden aus der Biopharmazie
zusammenarbeitet, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser
Angebot an niedermolekularen Wirkstoffen, generischen Wirkstoffen, sterilen
Arzneimitteln und Biologika umfasst die gesamte Bandbreite von der Entdeckung
bis zur Vermarktung, einschließlich integrierter Kompetenzen in den Bereichen
Zulassung, Analytik und sterile Abfüllung. Unsere Wissenschafts- und
Prozessexperten sowie unsere behördlichen Vorschriften entsprechenden
Einrichtungen bieten erstklassige Kompetenz in der Herstellung von
Arzneimittelwirkstoffen und -produkten. Von der Neugier bis zur Heilung - wir
unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das
Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com
(https://curiaglobal.com/).
Kontakt zum Unternehmen:
Viana Bhagan
Curia
+1 518 512 2111
corporatecommunications@CuriaGlobal.com
(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)
