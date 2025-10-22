GNW-News: Curias Anlage für sterile Arzneimittel als Hersteller des Jahres in Massachusetts ausgezeichnet

^ALBANY, N.Y., Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), ein

führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab

heute bekannt, dass seine Anlage für sterile Arzneimittel in Burlington,

Massachusetts, vom Massachusetts Legislative Manufacturing Caucus zum

?Hersteller des Jahres" gekürt wurde. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der 10.

jährlichen Manufacturing Awards Ceremony verliehen, die am 21. Oktober im

Gillette Stadium stattfand.

Der Standort Burlington von Curia gehört seit 2010 zum Netzwerk des

Unternehmens. Die Anlage ist auf die Herstellung von Arzneimitteln in Fläschchen

und Fertigspritzen für klinische Studien in der Spätphase und kommerzielle

Produkte spezialisiert. Der Standort ist bekannt für sein Know-how in Bezug auf

lösungsmittelbasierte Prozesse, hochviskose Formulierungen und kontrollierte

Substanzen. Er beherbergt außerdem ein eigenes Prozessentwicklungslabor, das

Mischstudien, Scale-up und Formulierungsentwicklung unterstützt.

?Die Mitarbeiter von Curia spielen eine entscheidende Rolle bei der Herstellung

von Arzneimitteln, denen Patienten vertrauen können, und orientieren sich dabei

an strengsten Qualitätsstandards", so Mari-Kate Alter, Geschäftsführerin und

Standortleiterin von Curia Burlington.?Obwohl unsere direkten Kunden

Pharmaunternehmen sind, kommen wir jeden Tag mit den Patienten im Hinterkopf zur

Arbeit. Wir fühlen uns geehrt, zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten

beitragen zu dürfen, und sind stolz darauf, für unsere Rolle im

Fertigungsökosystem von Massachusetts anerkannt zu werden."

Die Kompetenzen von Curia im Bereich steriler Arzneimittel umfassen die Arbeit

mit komplexen Wirkstoffen, hochwirksamen und zytotoxischen Verbindungen,

hochviskosen Formulierungen und kontrollierten Substanzen, vom klinischen bis

zum kommerziellen Maßstab, in vier hochmodernen Einrichtungen weltweit. Der

Standort Burlington ist Teil des globalen Netzwerks steriler Abfüllanlagen von

Curia, zu dem auch die klinische Produktion in Camarillo (Kalifornien) und

Glasgow (Großbritannien) sowie kommerzielle und klinische Kapazitäten in

Albuquerque (New Mexico) gehören.

Der 2014 gegründete Manufacturing Caucus umfasst mehr als 70 Gesetzgeber aus

Massachusetts, die sich auf die Stärkung des Fertigungssektors des Bundesstaates

durch Personalschulungen, Innovationsförderung und Ausbildungsprogramme

konzentrieren.

?Dies ist eine spannende Zeit für engagierte Hersteller wie Curia, die das Motto

'Making It in Massachusetts' verkörpern", so Jeffrey Roy, State Representative

und House Chair, Manufacturing Caucus.?Die Fertigungsindustrie ist für unsere

Wirtschaft und Zukunft nach wie vor von entscheidender Bedeutung, da sie

Innovationen fördert und hochbezahlte Arbeitsplätze für die Einwohner des

gesamten Bundesstaates schafft. Wir freuen uns darauf, Curia bei der 10.

jährlichen Manufacturing Awards Ceremony am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, im

Gillette Stadium zu feiern."

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen

(CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von 20

Standorten weltweit und 3.200 Mitarbeitern, das mit Kunden aus der Biopharmazie

zusammenarbeitet, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser

Angebot an niedermolekularen Wirkstoffen, generischen Wirkstoffen, sterilen

Arzneimitteln und Biologika umfasst die gesamte Bandbreite von der Entdeckung

bis zur Vermarktung, einschließlich integrierter Kompetenzen in den Bereichen

Zulassung, Analytik und sterile Abfüllung. Unsere Wissenschafts- und

Prozessexperten sowie unsere behördlichen Vorschriften entsprechenden

Einrichtungen bieten erstklassige Kompetenz in der Herstellung von

Arzneimittelwirkstoffen und -produkten. Von der Neugier bis zur Heilung - wir

unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das

Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com

(https://curiaglobal.com/).

Kontakt zum Unternehmen:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)

