GNW-News: De Havilland Canada gibt Produktionsupdate zum Flugzeug De Havilland Canadair 515 bekannt

^CALGARY, Alberta, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De Havilland Aircraft of

Canada (De Havilland Canada) gibt aktuelle Informationen zur De Havilland

Canadair 515 (DHC-515) bekannt. Das Modell wird derzeit in den kanadischen

Produktionsstätten des Unternehmens hergestellt.

De Havilland Canada produziert 22 Flugzeuge für europäische Kunden, darunter

Kroatien, Spanien, Italien, Griechenland, Portugal und Frankreich. Zudem wurden

kürzlich Verträge mit den kanadischen Provinzen Manitoba, Ontario und Alberta

unterzeichnet. Diese Aufträge sind ein Beleg für die starke nationale und

internationale Nachfrage nach dem weltweit einzigen speziell für die

Brandbekämpfung entwickelten Amphibien-Löschflugzeug.

Die Produktion des ersten DHC-515-Flugzeugs schreitet planmäßig voran, wobei die

Strukturmontage in unseren kanadischen Fertigungsstätten erfolgt. Das Cockpit

und der Rumpf wurden kürzlich in unserer Fertigungsstraße für Flugzeugstrukturen

in Calgary zu einem Vorderrumpf zusammengefügt. Des Weiteren haben wir die

Montage des ersten DHC-515-Flügelkastens abgeschlossen, einer beeindruckenden

28,6 Meter langen Konstruktion.

De Havilland Canada freut sich, ein neues Video zu veröffentlichen, das die

Fertigungs- und Montageprozesse in den kanadischen Werken des Unternehmens

zeigt. Das Video gewährt einen Einblick in die Abläufe und verdeutlicht die

Fortschritte, die Präzision und das Engagement, welche die Produktion

vorantreiben. Von den wichtigen Meilensteinen in der Montage bis hin zu den

kompetenten Teams, die den kontinuierlichen Betrieb gewährleisten, spiegelt das

Filmmaterial die anhaltende Dynamik und das Bestreben nach Exzellenz im gesamten

kanadischen Geschäftsbereich von DHC wider.

Sehen Sie sich das ganze Video (https://vimeo.com/1167448206/64dd9bd3a7) an, um

einen Eindruck von unseren Teams und Produktionsstätten zu bekommen.

Über De Havilland Aircraft of Canada Limited

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) gilt als

Eckpfeiler der kanadischen Luft- und Raumfahrtinnovation. Das Unternehmen

entwickelt, baut und wartet Flugzeuge in Kanada für den weltweiten Markt. Jedes

von uns gebaute Flugzeug generiert wertvolle Arbeitsplätze, fördert die

nationale Luft- und Raumfahrtindustrie und trägt zu einer wettbewerbsfähigen und

expandierenden Wirtschaft bei.?

In Kanada gebaut. Für die Welt gemacht.

De Havilland Canada ist weltweit für seine robuste, zuverlässige Leistung und

seinen außergewöhnlichen Kundenservice bekannt. Das Unternehmen hat bisher mehr

als 5.000 Flugzeuge an Betreiber weltweit ausgeliefert. Unsere Flugzeuge

verbinden Menschen und Orte - von den entlegensten Gemeinden bis zu den großen

Luftverkehrsknotenpunkten - und befördern jedes Jahr Millionen von Passagieren

und wichtige Frachtgüter.?

Die Flugzeuge von De Havilland Canada sind für den Einsatz unter härtesten

Bedingungen gemacht. Sie werden für viele verschiedene Missionen eingesetzt,

darunter Löschflüge, Such- und Rettungsaktionen, medizinische Evakuierungen,

Überwachungsflüge und vieles mehr. Unser fast hundertjähriges Vermächtnis wird

von einer Belegschaft getragen, die sich in Kanada mit Leidenschaft der Zukunft

der regionalen und missionsorientierten Luftfahrt verschrieben hat.?

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dehavilland.com

(http://www.dehavilland.com/)

Für Medienanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jody Moseley

De Havilland Canada: communications@dehavilland.com

(mailto:communications@dehavilland.com)

Weitere Medieninhalte finden Sie unter: https://dehavilland.com/media/#resources

Â°