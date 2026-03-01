GNW-News: De Havilland Canada gibt Produktionsupdate zum Flugzeug De Havilland Canadair 515 bekannt
^CALGARY, Alberta, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De Havilland Aircraft of
Canada (De Havilland Canada) gibt aktuelle Informationen zur De Havilland
Canadair 515 (DHC-515) bekannt. Das Modell wird derzeit in den kanadischen
Produktionsstätten des Unternehmens hergestellt.
De Havilland Canada produziert 22 Flugzeuge für europäische Kunden, darunter
Kroatien, Spanien, Italien, Griechenland, Portugal und Frankreich. Zudem wurden
kürzlich Verträge mit den kanadischen Provinzen Manitoba, Ontario und Alberta
unterzeichnet. Diese Aufträge sind ein Beleg für die starke nationale und
internationale Nachfrage nach dem weltweit einzigen speziell für die
Brandbekämpfung entwickelten Amphibien-Löschflugzeug.
Die Produktion des ersten DHC-515-Flugzeugs schreitet planmäßig voran, wobei die
Strukturmontage in unseren kanadischen Fertigungsstätten erfolgt. Das Cockpit
und der Rumpf wurden kürzlich in unserer Fertigungsstraße für Flugzeugstrukturen
in Calgary zu einem Vorderrumpf zusammengefügt. Des Weiteren haben wir die
Montage des ersten DHC-515-Flügelkastens abgeschlossen, einer beeindruckenden
28,6 Meter langen Konstruktion.
De Havilland Canada freut sich, ein neues Video zu veröffentlichen, das die
Fertigungs- und Montageprozesse in den kanadischen Werken des Unternehmens
zeigt. Das Video gewährt einen Einblick in die Abläufe und verdeutlicht die
Fortschritte, die Präzision und das Engagement, welche die Produktion
vorantreiben. Von den wichtigen Meilensteinen in der Montage bis hin zu den
kompetenten Teams, die den kontinuierlichen Betrieb gewährleisten, spiegelt das
Filmmaterial die anhaltende Dynamik und das Bestreben nach Exzellenz im gesamten
kanadischen Geschäftsbereich von DHC wider.
Sehen Sie sich das ganze Video (https://vimeo.com/1167448206/64dd9bd3a7) an, um
einen Eindruck von unseren Teams und Produktionsstätten zu bekommen.
Über De Havilland Aircraft of Canada Limited
De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) gilt als
Eckpfeiler der kanadischen Luft- und Raumfahrtinnovation. Das Unternehmen
entwickelt, baut und wartet Flugzeuge in Kanada für den weltweiten Markt. Jedes
von uns gebaute Flugzeug generiert wertvolle Arbeitsplätze, fördert die
nationale Luft- und Raumfahrtindustrie und trägt zu einer wettbewerbsfähigen und
expandierenden Wirtschaft bei.?
In Kanada gebaut. Für die Welt gemacht.
De Havilland Canada ist weltweit für seine robuste, zuverlässige Leistung und
seinen außergewöhnlichen Kundenservice bekannt. Das Unternehmen hat bisher mehr
als 5.000 Flugzeuge an Betreiber weltweit ausgeliefert. Unsere Flugzeuge
verbinden Menschen und Orte - von den entlegensten Gemeinden bis zu den großen
Luftverkehrsknotenpunkten - und befördern jedes Jahr Millionen von Passagieren
und wichtige Frachtgüter.?
Die Flugzeuge von De Havilland Canada sind für den Einsatz unter härtesten
Bedingungen gemacht. Sie werden für viele verschiedene Missionen eingesetzt,
darunter Löschflüge, Such- und Rettungsaktionen, medizinische Evakuierungen,
Überwachungsflüge und vieles mehr. Unser fast hundertjähriges Vermächtnis wird
von einer Belegschaft getragen, die sich in Kanada mit Leidenschaft der Zukunft
der regionalen und missionsorientierten Luftfahrt verschrieben hat.?
