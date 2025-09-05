GNW-News: Der Staatssekretär des Ministeriums für Energie und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate besucht die Niederlassung von Tellus Power Glo...

^IRVINE, Kalifornien, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe

Holding Limited (?Tellus Power" oder das Unternehmen) hatte die Ehre, Seine

Exzellenz Eng Sharif Al Olama, Unterstaatssekretär des Ministeriums für Energie

und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate, letzte Woche in seinen

Büros in Hongkong willkommen zu heißen. Dieser hochrangige Besuch spiegelt die

zukunftsorientierte Vision und das Engagement der VAE wider, internationale

Partnerschaften zu stärken, die Energieeffizienz, saubere Mobilität und

nachhaltige Infrastruktur fördern.

Während seines Besuchs besichtigte Seine Exzellenz Eng Al Olama die Forschungs-

und Entwicklungseinrichtungen von Tellus Power, wo er über die neuesten

Innovationen des Unternehmens im Bereich der Ladetechnik für Elektrofahrzeuge

(EV) informiert wurde, darunter fortschrittliche Vehicle-to-Grid- (V2G) und

Vehicle-to-Everything- (V2X) Technologien.

Der Besuch verdeutlichte auch die Fortschritte des in den Vereinigten Arabischen

Emiraten ansässigen Joint Ventures zwischen Tellus Power Globe Holding Limited,

BinHendi Holding und Sing Family Enterprise Group, das eine der ersten

Produktionsstätten für EV-Ladegeräte im Nahen Osten errichten möchte. Diese

Investition spiegelt die Vision der Vereinigten Arabischen Emirate wider, sich

zu einem globalen Zentrum für fortschrittliche Energie- und

Infrastrukturtechnologien zu entwickeln und gleichzeitig die lokale industrielle

Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern.

Seine Exzellenz Eng. Al Olama äußerte sich wie folgt:?Ich bin sehr zufrieden

mit unserem Besuch in den Büros von Tellus Power in Hongkong, wo wir

vielversprechende Innovationen im Bereich nachhaltiger EV-Lösungen kennenlernen

durften. Dieses Engagement ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer

zukünftigen Zusammenarbeit und steht im Einklang mit unserer gemeinsamen Vision,

eine saubere und intelligente EV-Infrastruktur voranzutreiben."

?Wir fühlen uns durch den Besuch von S.E. Eng Sharif Al Olama, dessen

Führungsstärke und Weitsicht weiterhin Inspiration für Innovationen im Bereich

nachhaltiger Infrastruktur sind, zutiefst geehrt", so Yansong Li, Co-Founder von

Tellus Power.?Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein auf unserem Weg, EV-

Ladegeräte?Made in UAE" anzubieten und die Emirate als führenden Anbieter

fortschrittlicher Energielösungen für die Region und darüber hinaus zu

positionieren."

Die Unterstützung durch das Ministerium für Energie und Infrastruktur der

Vereinigten Arabischen Emirate unterstreicht das Engagement des Landes für

zukunftsfähige, nachhaltige Lösungen. Die Nahost-Abteilung von Tellus Power

freut sich darauf, ihre Partnerschaft mit verschiedenen Interessengruppen in den

Vereinigten Arabischen Emiraten fortzusetzen, um den Übergang zu saubereren,

intelligenteren und besser vernetzten Mobilitätsökosystemen zu beschleunigen.

Über Tellus Power Globe Holding Limited

Tellus Power Globe Holding Limited (?Tellus Power" oder das?Unternehmen") ist

ein globaler Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen

liefert ROI-orientierte Ladeinfrastruktur, die auf langfristige Rentabilität und

betriebliche Effizienz ausgelegt ist. Tellus Power nutzt sein globales

Fachwissen, um fortschrittliche und zuverlässige Ladeinfrastrukturen für

Elektrofahrzeuge bereitzustellen und so die flächendeckende Einführung von

Elektrofahrzeugen zu unterstützen.

Unternehmenskontakt

Caitlin McCann

cmccann@telluspowergroup.com (mailto:cmccann@telluspowergroup.com)

Medienkontakt

Jessica Starman, MBA

hello@telluspowergroup.com (mailto:hello@telluspowergroup.com)

