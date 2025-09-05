DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.470 +0,4%Nas21.584 +0,4%Bitcoin93.976 -1,9%Euro1,1639 -0,2%Öl67,14 -0,4%Gold3.551 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Porsche PAG911 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ein günstigeres Umfeld, eine gut gefüllte Innovationspipeline und höhere Verkaufspreise nennt Piper Sandler bei e.l.f. Beauty als Gründe für einen möglichen Anstieg der Aktie auf 150 USD Ein günstigeres Umfeld, eine gut gefüllte Innovationspipeline und höhere Verkaufspreise nennt Piper Sandler bei e.l.f. Beauty als Gründe für einen möglichen Anstieg der Aktie auf 150 USD
AppLovin-Aktie im Fokus: KI-Plattform, starkes Wachstum und steigende Kursziele bilden Basis für den Breakout AppLovin-Aktie im Fokus: KI-Plattform, starkes Wachstum und steigende Kursziele bilden Basis für den Breakout
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

GNW-News: Der Staatssekretär des Ministeriums für Energie und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate besucht die Niederlassung von Tellus Power Glo...

04.09.25 18:03 Uhr

^IRVINE, Kalifornien, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe

Holding Limited (?Tellus Power" oder das Unternehmen) hatte die Ehre, Seine

Wer­bung

Exzellenz Eng Sharif Al Olama, Unterstaatssekretär des Ministeriums für Energie

und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate, letzte Woche in seinen

Büros in Hongkong willkommen zu heißen. Dieser hochrangige Besuch spiegelt die

zukunftsorientierte Vision und das Engagement der VAE wider, internationale

Partnerschaften zu stärken, die Energieeffizienz, saubere Mobilität und

nachhaltige Infrastruktur fördern.

Wer­bung

Während seines Besuchs besichtigte Seine Exzellenz Eng Al Olama die Forschungs-

und Entwicklungseinrichtungen von Tellus Power, wo er über die neuesten

Innovationen des Unternehmens im Bereich der Ladetechnik für Elektrofahrzeuge

(EV) informiert wurde, darunter fortschrittliche Vehicle-to-Grid- (V2G) und

Vehicle-to-Everything- (V2X) Technologien.

Der Besuch verdeutlichte auch die Fortschritte des in den Vereinigten Arabischen

Wer­bung

Emiraten ansässigen Joint Ventures zwischen Tellus Power Globe Holding Limited,

BinHendi Holding und Sing Family Enterprise Group, das eine der ersten

Produktionsstätten für EV-Ladegeräte im Nahen Osten errichten möchte. Diese

Investition spiegelt die Vision der Vereinigten Arabischen Emirate wider, sich

zu einem globalen Zentrum für fortschrittliche Energie- und

Infrastrukturtechnologien zu entwickeln und gleichzeitig die lokale industrielle

Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern.

Seine Exzellenz Eng. Al Olama äußerte sich wie folgt:?Ich bin sehr zufrieden

mit unserem Besuch in den Büros von Tellus Power in Hongkong, wo wir

vielversprechende Innovationen im Bereich nachhaltiger EV-Lösungen kennenlernen

durften. Dieses Engagement ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer

zukünftigen Zusammenarbeit und steht im Einklang mit unserer gemeinsamen Vision,

eine saubere und intelligente EV-Infrastruktur voranzutreiben."

?Wir fühlen uns durch den Besuch von S.E. Eng Sharif Al Olama, dessen

Führungsstärke und Weitsicht weiterhin Inspiration für Innovationen im Bereich

nachhaltiger Infrastruktur sind, zutiefst geehrt", so Yansong Li, Co-Founder von

Tellus Power.?Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein auf unserem Weg, EV-

Ladegeräte?Made in UAE" anzubieten und die Emirate als führenden Anbieter

fortschrittlicher Energielösungen für die Region und darüber hinaus zu

positionieren."

Die Unterstützung durch das Ministerium für Energie und Infrastruktur der

Vereinigten Arabischen Emirate unterstreicht das Engagement des Landes für

zukunftsfähige, nachhaltige Lösungen. Die Nahost-Abteilung von Tellus Power

freut sich darauf, ihre Partnerschaft mit verschiedenen Interessengruppen in den

Vereinigten Arabischen Emiraten fortzusetzen, um den Übergang zu saubereren,

intelligenteren und besser vernetzten Mobilitätsökosystemen zu beschleunigen.

Über Tellus Power Globe Holding Limited

Tellus Power Globe Holding Limited (?Tellus Power" oder das?Unternehmen") ist

ein globaler Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen

liefert ROI-orientierte Ladeinfrastruktur, die auf langfristige Rentabilität und

betriebliche Effizienz ausgelegt ist. Tellus Power nutzt sein globales

Fachwissen, um fortschrittliche und zuverlässige Ladeinfrastrukturen für

Elektrofahrzeuge bereitzustellen und so die flächendeckende Einführung von

Elektrofahrzeugen zu unterstützen.

Unternehmenskontakt

Caitlin McCann

cmccann@telluspowergroup.com (mailto:cmccann@telluspowergroup.com)

Medienkontakt

Jessica Starman, MBA

hello@telluspowergroup.com (mailto:hello@telluspowergroup.com)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/edd98a1b-4e05-48b5-968c-

f28b9bac5bdd

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/edd98a1b-4e05-48b5-968c-

f28b9bac5bdd)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/daabfe75-f0b6-

4409-ba5c-c66378fde7b6

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/daabfe75-f0b6-4409-ba5c-

c66378fde7b6)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2063883-

6ca3-4447-bb25-b8bdb7003a34

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2063883-6ca3-4447-bb25-

b8bdb7003a34)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9f5f8fa-

564e-407b-b022-b21c33a221cf

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9f5f8fa-564e-407b-b022-

b21c33a221cf)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0adc644d-

73f7-499e-a5af-cd763515b4df

Â°