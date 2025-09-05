GNW-News: Der Staatssekretär des Ministeriums für Energie und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate besucht die Niederlassung von Tellus Power Glo...
^IRVINE, Kalifornien, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Globe
Holding Limited (?Tellus Power" oder das Unternehmen) hatte die Ehre, Seine
Exzellenz Eng Sharif Al Olama, Unterstaatssekretär des Ministeriums für Energie
und Infrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate, letzte Woche in seinen
Büros in Hongkong willkommen zu heißen. Dieser hochrangige Besuch spiegelt die
zukunftsorientierte Vision und das Engagement der VAE wider, internationale
Partnerschaften zu stärken, die Energieeffizienz, saubere Mobilität und
nachhaltige Infrastruktur fördern.
Während seines Besuchs besichtigte Seine Exzellenz Eng Al Olama die Forschungs-
und Entwicklungseinrichtungen von Tellus Power, wo er über die neuesten
Innovationen des Unternehmens im Bereich der Ladetechnik für Elektrofahrzeuge
(EV) informiert wurde, darunter fortschrittliche Vehicle-to-Grid- (V2G) und
Vehicle-to-Everything- (V2X) Technologien.
Der Besuch verdeutlichte auch die Fortschritte des in den Vereinigten Arabischen
Emiraten ansässigen Joint Ventures zwischen Tellus Power Globe Holding Limited,
BinHendi Holding und Sing Family Enterprise Group, das eine der ersten
Produktionsstätten für EV-Ladegeräte im Nahen Osten errichten möchte. Diese
Investition spiegelt die Vision der Vereinigten Arabischen Emirate wider, sich
zu einem globalen Zentrum für fortschrittliche Energie- und
Infrastrukturtechnologien zu entwickeln und gleichzeitig die lokale industrielle
Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern.
Seine Exzellenz Eng. Al Olama äußerte sich wie folgt:?Ich bin sehr zufrieden
mit unserem Besuch in den Büros von Tellus Power in Hongkong, wo wir
vielversprechende Innovationen im Bereich nachhaltiger EV-Lösungen kennenlernen
durften. Dieses Engagement ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer
zukünftigen Zusammenarbeit und steht im Einklang mit unserer gemeinsamen Vision,
eine saubere und intelligente EV-Infrastruktur voranzutreiben."
?Wir fühlen uns durch den Besuch von S.E. Eng Sharif Al Olama, dessen
Führungsstärke und Weitsicht weiterhin Inspiration für Innovationen im Bereich
nachhaltiger Infrastruktur sind, zutiefst geehrt", so Yansong Li, Co-Founder von
Tellus Power.?Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein auf unserem Weg, EV-
Ladegeräte?Made in UAE" anzubieten und die Emirate als führenden Anbieter
fortschrittlicher Energielösungen für die Region und darüber hinaus zu
positionieren."
Die Unterstützung durch das Ministerium für Energie und Infrastruktur der
Vereinigten Arabischen Emirate unterstreicht das Engagement des Landes für
zukunftsfähige, nachhaltige Lösungen. Die Nahost-Abteilung von Tellus Power
freut sich darauf, ihre Partnerschaft mit verschiedenen Interessengruppen in den
Vereinigten Arabischen Emiraten fortzusetzen, um den Übergang zu saubereren,
intelligenteren und besser vernetzten Mobilitätsökosystemen zu beschleunigen.
Über Tellus Power Globe Holding Limited
Tellus Power Globe Holding Limited (?Tellus Power" oder das?Unternehmen") ist
ein globaler Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen
liefert ROI-orientierte Ladeinfrastruktur, die auf langfristige Rentabilität und
betriebliche Effizienz ausgelegt ist. Tellus Power nutzt sein globales
Fachwissen, um fortschrittliche und zuverlässige Ladeinfrastrukturen für
Elektrofahrzeuge bereitzustellen und so die flächendeckende Einführung von
Elektrofahrzeugen zu unterstützen.
