
GNW-News: Die Zhejiang Service Trade Gamescom 2025 wurde erfolgreich durchgeführt

28.08.25 09:12 Uhr

^KÖLN, Deutschland, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 20. bis 22. August

veranstaltete das Handelsministerium der Provinz Zhejiang die Zhejiang Service



Trade Gamescom 2025, wobei es sich die Gamescom zunutze machte - Europas größte

und renommierteste umfassende Spielemesse. ls Veranstalter der Ausstellung lud

die Zhejiang Times International Exhibition elf Unternehmen aus Zhejiang zu

einem bemerkenswerten Auftritt ein, bei dem sie gemeinsam die innovativen

Errungenschaften und den kulturellen Charme der Spielebranche von Zhejiang

präsentierten. Die Veranstaltung demonstrierte die Markenattraktivität von



?Zhejiang Services, Serving the World" und die Stärke der digitalen

Handelsfähigkeiten der Provinz.

Unter dem Motto?Digitale Befähigung, kulturelle Globalisierung" präsentierten

sich in der Ausstellungszone von Zhejiang wichtige Teilnehmer wie NetEase

(Hangzhou) Network Co., Ltd., Hangzhou NetEase Leihuo Technology Co., Ltd.,

Zhejiang Wizard Games Co., Ltd., Hangzhou Digital Octopus Technology Co., Ltd.,



Hangzhou Virtual Human Technology Co., Ltd., Hangzhou Liangyuan Culture Media

Co., Ltd. und Zhejiang Versatile Media Co., Ltd. Die Ausstellung präsentierte

eine vielfältige Produktpalette, darunter Heimvideospielsoftware, Online-Spiele,

Handyspiele, AR/VR-Geräte, 3D-Animationen sowie digitale kulturelle und kreative

IP. Die Veranstaltung bot einen umfassenden und facettenreichen Überblick über

das Gesamtbild und die besonderen Errungenschaften der Gaming- und

Animationskulturindustrie in Zhejiang.

Während der Ausstellung präsentierten Unternehmen aus Zhejiang ihre neuesten

Gaming-Produkte und -Technologien. Unter ihnen stand erneut das von NetEase

(Hangzhou) Network Co., Ltd. vorgestellte Open-World-Meisterwerk?WHERE WINDS

MEET" im Mittelpunkt des Interesses.?Once Human", ein Spiel der Hangzhou Hehan

Culture Communication Co., Ltd., ist ein hochwertiges Spiel, das auf mehreren

Plattformen weltweit veröffentlicht werden soll. Es zielt darauf ab, Spielern

auf der ganzen Welt ein hochwertiges Open-World-Survival-Abenteuer zu bieten.

Am Eröffnungsabend der Gamescom am 19. August wurden zahlreiche Produkte

chinesischer Spielehersteller vorgestellt, darunter?Gu Jian",?Delta Force",

?Fate Trigger",?Arknights: Endfield",?Honor of Kings: World" und viele

weitere. Den Abschluss bildete?Black Myth: Zhong Kui."

Die erfolgreiche Durchführung der Zhejiang Service Trade Gamescom 2025 hat

Unternehmen aus Zhejiang die Möglichkeit geboten, persönlich mit namhaften

Herstellern aus dem In- und Ausland, globalen Akteuren, erfahrenen Nutzern,

Spielemedien und anderen Vertretern zu kommunizieren. Es fördert die tiefe

Integration und Win-Win-Entwicklung zwischen Zhejiang-Unternehmen und der

globalen Spielebranche.

Unternehmen: Zhejiang Times International Exhibition Services Co., Ltd.

Website: https://www.time-ex.com/WebPC/Index.aspx

E-Mail: martin@time-ex.com

Telefon: 15158007298

Stadt: Hangzhou

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/362ff359-

5746-4c7a-88a2-762b2c491eea/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/099e8abe-54b6-402f-b4c5-

6f7c7d6f6a37/de

Â°