GNW-News: Die Zhejiang Service Trade Gamescom 2025 wurde erfolgreich durchgeführt

Die Zhejiang Service Trade Gamescom 2025 wurde erfolgreich durchgeführt
KÖLN, Deutschland, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 20. bis 22. August
veranstaltete das Handelsministerium der Provinz Zhejiang die Zhejiang Service
Trade Gamescom 2025, wobei es sich die Gamescom zunutze machte - Europas größte
und renommierteste umfassende Spielemesse. ls Veranstalter der Ausstellung lud
die Zhejiang Times International Exhibition elf Unternehmen aus Zhejiang zu
einem bemerkenswerten Auftritt ein, bei dem sie gemeinsam die innovativen
Errungenschaften und den kulturellen Charme der Spielebranche von Zhejiang
präsentierten. Die Veranstaltung demonstrierte die Markenattraktivität von
?Zhejiang Services, Serving the World" und die Stärke der digitalen
Handelsfähigkeiten der Provinz.
Unter dem Motto?Digitale Befähigung, kulturelle Globalisierung" präsentierten
sich in der Ausstellungszone von Zhejiang wichtige Teilnehmer wie NetEase
(Hangzhou) Network Co., Ltd., Hangzhou NetEase Leihuo Technology Co., Ltd.,
Zhejiang Wizard Games Co., Ltd., Hangzhou Digital Octopus Technology Co., Ltd.,
Hangzhou Virtual Human Technology Co., Ltd., Hangzhou Liangyuan Culture Media
Co., Ltd. und Zhejiang Versatile Media Co., Ltd. Die Ausstellung präsentierte
eine vielfältige Produktpalette, darunter Heimvideospielsoftware, Online-Spiele,
Handyspiele, AR/VR-Geräte, 3D-Animationen sowie digitale kulturelle und kreative
IP. Die Veranstaltung bot einen umfassenden und facettenreichen Überblick über
das Gesamtbild und die besonderen Errungenschaften der Gaming- und
Animationskulturindustrie in Zhejiang.
Während der Ausstellung präsentierten Unternehmen aus Zhejiang ihre neuesten
Gaming-Produkte und -Technologien. Unter ihnen stand erneut das von NetEase
(Hangzhou) Network Co., Ltd. vorgestellte Open-World-Meisterwerk?WHERE WINDS
MEET" im Mittelpunkt des Interesses.?Once Human", ein Spiel der Hangzhou Hehan
Culture Communication Co., Ltd., ist ein hochwertiges Spiel, das auf mehreren
Plattformen weltweit veröffentlicht werden soll. Es zielt darauf ab, Spielern
auf der ganzen Welt ein hochwertiges Open-World-Survival-Abenteuer zu bieten.
Am Eröffnungsabend der Gamescom am 19. August wurden zahlreiche Produkte
chinesischer Spielehersteller vorgestellt, darunter?Gu Jian",?Delta Force",
?Fate Trigger",?Arknights: Endfield",?Honor of Kings: World" und viele
weitere. Den Abschluss bildete?Black Myth: Zhong Kui."
Die erfolgreiche Durchführung der Zhejiang Service Trade Gamescom 2025 hat
Unternehmen aus Zhejiang die Möglichkeit geboten, persönlich mit namhaften
Herstellern aus dem In- und Ausland, globalen Akteuren, erfahrenen Nutzern,
Spielemedien und anderen Vertretern zu kommunizieren. Es fördert die tiefe
Integration und Win-Win-Entwicklung zwischen Zhejiang-Unternehmen und der
globalen Spielebranche.
