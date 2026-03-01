GNW-News: EF investiert in die Zukunft des immersiven Sprachenlernens - neue Sprachschulen in Malta und Kapstadt

^Zürich / Malta / Kapstadt - März 2026 - EF Sprachreisen

(https://www.ef.de/pg/sprachreisen/) investiert in neue Sprachschulstandorte in

Malta und Kapstadt. Mit der Verlegung und Erweiterung der beiden Campus reagiert

das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach immersivem Englischunterricht

an Destinationen, die akademische Qualität mit internationalem Lifestyle und

kulturellem Eintauchen verbinden.

Die neuen und modernisierten Sprachschulen sind Teil einer langfristigen

Strategie von EF, Lernumgebungen gezielt an den Bedürfnissen internationaler

Studierender auszurichten und gleichzeitig lokal zu verankern. Sprachenlernen

wird verbunden mit kulturellen Erfahrungen und sozialem Austausch.

Neuer Campus am Meer: EF Malta zieht an die St. George's Bay

Ab dem 15. Juni begrüßt EF Malta (https://www.ef.de/pg/sprachreisen/malta/)

Sprachschülerinnen und -schüler auf einem neuen Campus direkt an der St.

George's Bay. Nach mehr als zwanzig Jahren am bisherigen Standort zieht die

Sprachschule an einen modernen Waterfront-Campus, der Unterrichtsräume,

Unterkunft und den exklusiven EF Beach Club näher zusammenbringt.

?Malta hat sich zu einer unserer wichtigsten Ganzjahresdestinationen

entwickelt", sagt Carsten Knobloch, Executive Director EF Malta.?Neben dem

Klima schätzen Studierende hier vor allem die Kombination aus akademischem

Fortschritt, internationaler Atmosphäre und hoher Lebensqualität mit

vergleichsweise moderaten Kosten. Mit dem neuen Campus schaffen wir eine

Umgebung, in der Lernen, Leben und soziale Begegnungen noch enger zusammenfinden

und man sich vom ersten Moment an zuhause fühlen kann."

Der neue Campus erstreckt sich über vier Etagen und umfasst moderne

Klassenzimmer, ein Auditorium sowie verschiedene Lern- und Aufenthaltsbereiche.

Terrassen mit Blick auf das Meer verbinden die Lernräume mit der

Küstenlandschaft Maltas. Das Interiordesign greift die multikulturelle

Geschichte Maltas und den mediterranen Lebensstil auf: lichtdurchflutete Räume,

natürliche Materialien und warme Kalksteintöne greifen Elemente der lokalen

Architektur auf und schaffen eine offene, mediterrane Atmosphäre.

Malta zählt zu den internationalsten EF Standorten: Studierende aus mehr als

100 Nationen lernen hier in Programmen für unterschiedliche Altersgruppen von 7

bis 85 Jahren. EF Malta ist zudem akkreditiertes Cambridge-Prüfungszentrum und

erreichte zuletzt eine Bestehensquote von 100 Prozent bei den Cambridge-English-

Prüfungen.

Kapstadt: Neuer Sprachcampus an der V&A Waterfront

Auch der EF Campus in Kapstadt

(https://www.ef.de/pg/sprachreisen/suedafrika/kapstadt/)wird im Juni 2026 in

neue Räumlichkeiten umziehen. Die Sprachschule verlässt das historische Gebäude

im Stadtteil Gardens und eröffnet einen neuen, eigens konzipierten Campus im

Herzen der V&A Waterfront, einem der bekanntesten und sichersten Tourismus- und

Freizeitviertel der Stadt.

Mit dem Umzug erweitert EF die Kapazität der Schule von acht auf zehn

Klassenzimmer, alle ausgestattet mit interaktiven Smartboards und lokal

gefertigten Möbeln.

Neben dem Unterricht ist der Standort besonders für seine erlebnisorientierten

Programme bekannt. Zu den beliebtesten Programmpunkten gehören Safaris entlang

der Garden Route, Ausflüge zum Cape Point, Wanderungen in den Cederberg-Bergen

sowie Weintouren durch Stellenbosch und Franschhoek.

Auch soziale Projekte sind Teil des Programms. Über Freiwilligeninitiativen

können Sprachkursteilnehmer beispielsweise gemeinsam mit SANCCOB bei der Pflege

und Auswilderung gefährdeter afrikanischer Pinguine mithelfen oder sich bei

iKhaya le Themba in der Nachmittagsbetreuung von Kindern engagieren.

?Kapstadt ist ein Ort, an dem Sprachenlernen eng mit echten Erfahrungen

verbunden ist", sagt Kim Baxen, Schuldirektorin EF Kapstadt.?Unsere Teilnehmer

nutzen Englisch täglich im Austausch mit Menschen vor Ort - bei Outdoor-

Aktivitäten, kulturellem Programm oder in sozialen Projekten. Der neue Standort

an der V&A Waterfront bringt uns noch näher an das Leben der Stadt."

Neben allgemeinen Englischkursen bietet EF Kapstadt auch Cambridge- und IELTS-

Prüfungsvorbereitung sowie ein Special Interest Programm zur südafrikanischen

Kultur und Geschichte an. Zusätzlich wächst das Angebot für Teilnehmende über

50 Jahre mit speziell konzipierten kulturellen und sozialen Aktivitäten.

Studierende aus zahlreichen Ländern können bis zu 90 Tage visumfrei in Südafrika

lernen und leben. Für längere Aufenthalte besteht teilweise die Möglichkeit, den

Sprachkurs mit einem Praktikum oder einem Teilzeitjob zu verbinden.

Campusdesign als Teil des Lernerlebnisses

An beiden Standorten spielt die die Gestaltung der Lernumgebung und das

Campusdesign eine zentrale Rolle für das Gesamterlebnis der Studierenden.

Flexible Klassenzimmer, offene Begegnungsflächen und gemeinschaftliche

Lernbereiche sollen Austausch und internationale Vernetzung fördern.

?Der Ausgangspunkt für jedes Campusdesign ist die jeweilige Destination", sagt

Fiona Kennedy, Global President of Architecture & Design bei EF.?Von lokal

gefertigten Möbeln in Kapstadt bis zu lichtdurchfluteten Innenräumen in warmen

Kalksteintönen in Malta gestalten wir Lernorte, die sowohl mit ihrer Umgebung

verbunden sind als auch moderne Lernformen unterstützen."

Ein Ansatz, der immer die Lernenden selbst in den Fokus rückt

?Im Mittelpunkt steht stets das Erleben unserer Teilnehmenden", sagt Jacob

Toren, CEO von EF Sprachreisen.?Unsere Campus spiegeln wider, wie sich

Sprachenlernen weltweit verändert: hin zu Lernformaten, die akademischen

Fortschritt mit kulturellem Eintauchen, beruflicher Orientierung und hoher

Lebensqualität verbinden. Indem wir in inspirierende Lernumgebungen investieren,

ermöglichen wir Studierenden, das Beste aus ihrer Zeit im Ausland zu machen -

sowohl im Unterricht als auch darüber hinaus."

Über EF Sprachreisen

EF Sprachreisen (https://www.ef.de/pg/sprachreisen/) bietet Menschen jeden

Alters die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse vor Ort an einer von weltweit 50

EF Sprachschulen zu verbessern und gleichzeitig in eine neue Kultur

einzutauchen. Die Teilnehmenden wohnen in einer EF Unterkunft oder einer

Privatunterkunft, für Zeiträume von zwei Wochen bis zu einem Jahr.

Über EF

EF (https://www.ef.de/about-us/) (Education First) wurde 1965 gegründet und ist

ein globales Netzwerk von Bildungsunternehmen mit dem gemeinsamen Ziel durch

Bildung neue Horizonte eröffnen. EF bietet Sprachkurse, Kulturaustausch, Schul-

und Hochschulabschlüsse sowie Bildungsreisen.

Pressekontakt EF Deutschland

E-Mail: presse@ef.com (mailto:presse@ef.com)

