GNW-News: EF investiert in die Zukunft des immersiven Sprachenlernens - neue Sprachschulen in Malta und Kapstadt
^Zürich / Malta / Kapstadt - März 2026 - EF Sprachreisen
(https://www.ef.de/pg/sprachreisen/) investiert in neue Sprachschulstandorte in
Malta und Kapstadt. Mit der Verlegung und Erweiterung der beiden Campus reagiert
das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach immersivem Englischunterricht
an Destinationen, die akademische Qualität mit internationalem Lifestyle und
kulturellem Eintauchen verbinden.
Die neuen und modernisierten Sprachschulen sind Teil einer langfristigen
Strategie von EF, Lernumgebungen gezielt an den Bedürfnissen internationaler
Studierender auszurichten und gleichzeitig lokal zu verankern. Sprachenlernen
wird verbunden mit kulturellen Erfahrungen und sozialem Austausch.
Neuer Campus am Meer: EF Malta zieht an die St. George's Bay
Ab dem 15. Juni begrüßt EF Malta (https://www.ef.de/pg/sprachreisen/malta/)
Sprachschülerinnen und -schüler auf einem neuen Campus direkt an der St.
George's Bay. Nach mehr als zwanzig Jahren am bisherigen Standort zieht die
Sprachschule an einen modernen Waterfront-Campus, der Unterrichtsräume,
Unterkunft und den exklusiven EF Beach Club näher zusammenbringt.
?Malta hat sich zu einer unserer wichtigsten Ganzjahresdestinationen
entwickelt", sagt Carsten Knobloch, Executive Director EF Malta.?Neben dem
Klima schätzen Studierende hier vor allem die Kombination aus akademischem
Fortschritt, internationaler Atmosphäre und hoher Lebensqualität mit
vergleichsweise moderaten Kosten. Mit dem neuen Campus schaffen wir eine
Umgebung, in der Lernen, Leben und soziale Begegnungen noch enger zusammenfinden
und man sich vom ersten Moment an zuhause fühlen kann."
Der neue Campus erstreckt sich über vier Etagen und umfasst moderne
Klassenzimmer, ein Auditorium sowie verschiedene Lern- und Aufenthaltsbereiche.
Terrassen mit Blick auf das Meer verbinden die Lernräume mit der
Küstenlandschaft Maltas. Das Interiordesign greift die multikulturelle
Geschichte Maltas und den mediterranen Lebensstil auf: lichtdurchflutete Räume,
natürliche Materialien und warme Kalksteintöne greifen Elemente der lokalen
Architektur auf und schaffen eine offene, mediterrane Atmosphäre.
Malta zählt zu den internationalsten EF Standorten: Studierende aus mehr als
100 Nationen lernen hier in Programmen für unterschiedliche Altersgruppen von 7
bis 85 Jahren. EF Malta ist zudem akkreditiertes Cambridge-Prüfungszentrum und
erreichte zuletzt eine Bestehensquote von 100 Prozent bei den Cambridge-English-
Prüfungen.
Kapstadt: Neuer Sprachcampus an der V&A Waterfront
Auch der EF Campus in Kapstadt
(https://www.ef.de/pg/sprachreisen/suedafrika/kapstadt/)wird im Juni 2026 in
neue Räumlichkeiten umziehen. Die Sprachschule verlässt das historische Gebäude
im Stadtteil Gardens und eröffnet einen neuen, eigens konzipierten Campus im
Herzen der V&A Waterfront, einem der bekanntesten und sichersten Tourismus- und
Freizeitviertel der Stadt.
Mit dem Umzug erweitert EF die Kapazität der Schule von acht auf zehn
Klassenzimmer, alle ausgestattet mit interaktiven Smartboards und lokal
gefertigten Möbeln.
Neben dem Unterricht ist der Standort besonders für seine erlebnisorientierten
Programme bekannt. Zu den beliebtesten Programmpunkten gehören Safaris entlang
der Garden Route, Ausflüge zum Cape Point, Wanderungen in den Cederberg-Bergen
sowie Weintouren durch Stellenbosch und Franschhoek.
Auch soziale Projekte sind Teil des Programms. Über Freiwilligeninitiativen
können Sprachkursteilnehmer beispielsweise gemeinsam mit SANCCOB bei der Pflege
und Auswilderung gefährdeter afrikanischer Pinguine mithelfen oder sich bei
iKhaya le Themba in der Nachmittagsbetreuung von Kindern engagieren.
?Kapstadt ist ein Ort, an dem Sprachenlernen eng mit echten Erfahrungen
verbunden ist", sagt Kim Baxen, Schuldirektorin EF Kapstadt.?Unsere Teilnehmer
nutzen Englisch täglich im Austausch mit Menschen vor Ort - bei Outdoor-
Aktivitäten, kulturellem Programm oder in sozialen Projekten. Der neue Standort
an der V&A Waterfront bringt uns noch näher an das Leben der Stadt."
Neben allgemeinen Englischkursen bietet EF Kapstadt auch Cambridge- und IELTS-
Prüfungsvorbereitung sowie ein Special Interest Programm zur südafrikanischen
Kultur und Geschichte an. Zusätzlich wächst das Angebot für Teilnehmende über
50 Jahre mit speziell konzipierten kulturellen und sozialen Aktivitäten.
Studierende aus zahlreichen Ländern können bis zu 90 Tage visumfrei in Südafrika
lernen und leben. Für längere Aufenthalte besteht teilweise die Möglichkeit, den
Sprachkurs mit einem Praktikum oder einem Teilzeitjob zu verbinden.
Campusdesign als Teil des Lernerlebnisses
An beiden Standorten spielt die die Gestaltung der Lernumgebung und das
Campusdesign eine zentrale Rolle für das Gesamterlebnis der Studierenden.
Flexible Klassenzimmer, offene Begegnungsflächen und gemeinschaftliche
Lernbereiche sollen Austausch und internationale Vernetzung fördern.
?Der Ausgangspunkt für jedes Campusdesign ist die jeweilige Destination", sagt
Fiona Kennedy, Global President of Architecture & Design bei EF.?Von lokal
gefertigten Möbeln in Kapstadt bis zu lichtdurchfluteten Innenräumen in warmen
Kalksteintönen in Malta gestalten wir Lernorte, die sowohl mit ihrer Umgebung
verbunden sind als auch moderne Lernformen unterstützen."
Ein Ansatz, der immer die Lernenden selbst in den Fokus rückt
?Im Mittelpunkt steht stets das Erleben unserer Teilnehmenden", sagt Jacob
Toren, CEO von EF Sprachreisen.?Unsere Campus spiegeln wider, wie sich
Sprachenlernen weltweit verändert: hin zu Lernformaten, die akademischen
Fortschritt mit kulturellem Eintauchen, beruflicher Orientierung und hoher
Lebensqualität verbinden. Indem wir in inspirierende Lernumgebungen investieren,
ermöglichen wir Studierenden, das Beste aus ihrer Zeit im Ausland zu machen -
sowohl im Unterricht als auch darüber hinaus."
Über EF Sprachreisen
EF Sprachreisen (https://www.ef.de/pg/sprachreisen/) bietet Menschen jeden
Alters die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse vor Ort an einer von weltweit 50
EF Sprachschulen zu verbessern und gleichzeitig in eine neue Kultur
einzutauchen. Die Teilnehmenden wohnen in einer EF Unterkunft oder einer
Privatunterkunft, für Zeiträume von zwei Wochen bis zu einem Jahr.
Über EF
EF (https://www.ef.de/about-us/) (Education First) wurde 1965 gegründet und ist
ein globales Netzwerk von Bildungsunternehmen mit dem gemeinsamen Ziel durch
Bildung neue Horizonte eröffnen. EF bietet Sprachkurse, Kulturaustausch, Schul-
und Hochschulabschlüsse sowie Bildungsreisen.
