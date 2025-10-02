GNW-News: Ein neuer Anfang: VOOPOO präsentiert auf der InterTabac 2025 eine Marken-Relaunch und startet die Feierlichkeiten zum 8-jährigen Jubiläum

^SHENZHEN, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 18. bis 20. September

hatte VOOPOO einen beeindruckenden Auftritt auf der renommierten Branchenmesse

InterTabac 2025, wo das Unternehmen offiziell seine umfassende

Markenauffrischung vorstellte. Die Veranstaltung stellte einen bedeutenden

Meilenstein dar und markierte den Beginn eines neuen Kapitels, das sich auf

dynamische Innovation und ein verstärktes globales gesellschaftliches Engagement

konzentriert.

Der neu gestaltete Ausstellungsraum erregt weltweite Aufmerksamkeit

Der neu gestaltete Messestand entwickelte sich zu einem pulsierenden Treffpunkt,

der mit seiner modernen Ästhetik und seinen interaktiven Funktionen Besucher

anzog. Der neu gestaltete Raum spiegelte die weiterentwickelte Markenidentität

von VOOPOO perfekt wider und bot internationalen Partnern und Enthusiasten

gleichermaßen unvergessliche Erlebnisse.

VOOPOO präsentiert Marken-Relaunch auf der InterTabac 2025

VOOPOO präsentierte sein gesamtes Portfolio und hob dabei die bedeutenden

Fortschritte in der Vaping-Technologie und das benutzerorientierte Design

hervor. Bei der Ausstellung wurden die gepriesenen Neuheiten vorgestellt,

darunter die leistungsstarken Pod-Mods DRAG S3 und DRAG X3, die ein

erstklassiges Cloud-Chasing-Erlebnis bieten, sowie innovative Ergänzungen der

Serien ARGUS und VINCI.

Das Feedback zur Veranstaltung war äußerst positiv:?Das neue Standdesign ist

ein echter Blickfang - sehr modern und technologisch fortschrittlich."?Ich habe

gerade die DRAG-Serie ausprobiert; der Geschmack ist außergewöhnlich und der Zug

ist sehr angenehm."

Ein mutiges neues Kapitel: die Bedeutung des Marken-Relaunches von VOOPOO

Der Höhepunkt der Ausstellung war die offizielle Einführung des Marken-

Relaunches von VOOPOO, das mit dem 8-jährigen Jubiläum des Unternehmens

zusammenfiel. Diese strategische Weiterentwicklung führt eine dynamische

visuelle Identität ein, die durch eine neue, energiegeladene gelbe Farbe

hervorgehoben wird, welche das unerschütterliche Engagement von VOOPOO für

Leidenschaft, Vitalität und bahnbrechende Innovationen widerspiegelt. Das

ikonische Unendlichkeitssymbol bleibt erhalten und steht für das unermüdliche

Streben von VOOPOO nach Innovation und das Engagement für personalisierte

Benutzererfahrungen.

Ergänzt wird diese Aktualisierung durch eine neue Verpackung und eine

überarbeitete offizielle Website. Die Ausstellung ist zwar zu Ende, jedoch

beginnt die Feier erst jetzt. VOOPOO lädt seine weltweite Community ein, an der

Kampagne?Neues VOOPOO, neuer Anfang (https://www.voopoo.com/new-voopoo-new-

beginning-8th-anniversary)" auf seiner neu gestalteten Website teilzunehmen.

Diese Initiative umfasst exklusive Jubiläumsgeschenke und -aktivitäten, mit

denen wir unsere Dankbarkeit für acht Jahre Partnerschaft zum Ausdruck bringen

und den Beginn einer spannenden neuen Ära einläuten möchten.

Mit der Vorstellung einer neuen Identität und innovativer Produkte auf der

InterTabac 2025 hat VOOPOO ein starkes Statement zu seiner zukünftigen

Ausrichtung abgegeben. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, intelligente,

personalisierte Erlebnisse für Nutzer weltweit zu schaffen und damit den Geist

seines Unendlichkeitssymbols wahrhaftig zu verkörpern.

Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die

Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.

Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd.

Ansprechpartner: Victor Liu

E-Mail: victor@voopootech.com (mailto:victor@voopootech.com)

Website: www.voopoo.com (http://www.voopoo.com/)

Telefon: 18501548754

Stadt: Shenzhen

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35ddc512-e28c-4e88-b7ba-

838241c8ed81

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35ddc512-e28c-4e88-b7ba-

838241c8ed81)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2be26f16-1629-4

f2e-9ab6-b9b9b300588b

Â°