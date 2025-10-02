GNW-News: Ein neuer Anfang: VOOPOO präsentiert auf der InterTabac 2025 eine Marken-Relaunch und startet die Feierlichkeiten zum 8-jährigen Jubiläum
^SHENZHEN, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 18. bis 20. September
hatte VOOPOO einen beeindruckenden Auftritt auf der renommierten Branchenmesse
InterTabac 2025, wo das Unternehmen offiziell seine umfassende
Markenauffrischung vorstellte. Die Veranstaltung stellte einen bedeutenden
Meilenstein dar und markierte den Beginn eines neuen Kapitels, das sich auf
dynamische Innovation und ein verstärktes globales gesellschaftliches Engagement
konzentriert.
Der neu gestaltete Ausstellungsraum erregt weltweite Aufmerksamkeit
Der neu gestaltete Messestand entwickelte sich zu einem pulsierenden Treffpunkt,
der mit seiner modernen Ästhetik und seinen interaktiven Funktionen Besucher
anzog. Der neu gestaltete Raum spiegelte die weiterentwickelte Markenidentität
von VOOPOO perfekt wider und bot internationalen Partnern und Enthusiasten
gleichermaßen unvergessliche Erlebnisse.
VOOPOO präsentierte sein gesamtes Portfolio und hob dabei die bedeutenden
Fortschritte in der Vaping-Technologie und das benutzerorientierte Design
hervor. Bei der Ausstellung wurden die gepriesenen Neuheiten vorgestellt,
darunter die leistungsstarken Pod-Mods DRAG S3 und DRAG X3, die ein
erstklassiges Cloud-Chasing-Erlebnis bieten, sowie innovative Ergänzungen der
Serien ARGUS und VINCI.
Das Feedback zur Veranstaltung war äußerst positiv:?Das neue Standdesign ist
ein echter Blickfang - sehr modern und technologisch fortschrittlich."?Ich habe
gerade die DRAG-Serie ausprobiert; der Geschmack ist außergewöhnlich und der Zug
ist sehr angenehm."
Ein mutiges neues Kapitel: die Bedeutung des Marken-Relaunches von VOOPOO
Der Höhepunkt der Ausstellung war die offizielle Einführung des Marken-
Relaunches von VOOPOO, das mit dem 8-jährigen Jubiläum des Unternehmens
zusammenfiel. Diese strategische Weiterentwicklung führt eine dynamische
visuelle Identität ein, die durch eine neue, energiegeladene gelbe Farbe
hervorgehoben wird, welche das unerschütterliche Engagement von VOOPOO für
Leidenschaft, Vitalität und bahnbrechende Innovationen widerspiegelt. Das
ikonische Unendlichkeitssymbol bleibt erhalten und steht für das unermüdliche
Streben von VOOPOO nach Innovation und das Engagement für personalisierte
Benutzererfahrungen.
Ergänzt wird diese Aktualisierung durch eine neue Verpackung und eine
überarbeitete offizielle Website. Die Ausstellung ist zwar zu Ende, jedoch
beginnt die Feier erst jetzt. VOOPOO lädt seine weltweite Community ein, an der
Kampagne?Neues VOOPOO, neuer Anfang (https://www.voopoo.com/new-voopoo-new-
beginning-8th-anniversary)" auf seiner neu gestalteten Website teilzunehmen.
Diese Initiative umfasst exklusive Jubiläumsgeschenke und -aktivitäten, mit
denen wir unsere Dankbarkeit für acht Jahre Partnerschaft zum Ausdruck bringen
und den Beginn einer spannenden neuen Ära einläuten möchten.
Mit der Vorstellung einer neuen Identität und innovativer Produkte auf der
InterTabac 2025 hat VOOPOO ein starkes Statement zu seiner zukünftigen
Ausrichtung abgegeben. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, intelligente,
personalisierte Erlebnisse für Nutzer weltweit zu schaffen und damit den Geist
seines Unendlichkeitssymbols wahrhaftig zu verkörpern.
Warnung: Dieses Produkt kann mit E-Liquid-Produkten verwendet werden, die
Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.
Unternehmen: Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd.
Ansprechpartner: Victor Liu
E-Mail: victor@voopootech.com (mailto:victor@voopootech.com)
Website: www.voopoo.com (http://www.voopoo.com/)
Telefon: 18501548754
Stadt: Shenzhen
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35ddc512-e28c-4e88-b7ba-
838241c8ed81
(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35ddc512-e28c-4e88-b7ba-
838241c8ed81)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2be26f16-1629-4
f2e-9ab6-b9b9b300588b
