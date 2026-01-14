GNW-News: Einfach bereitzustellende S1000 IP-DECT-Plattform von Spectralink löst Kommunikationsprobleme im Tagesgeschäft

^* Entwickelt für Umgebungen, in denen Sprachkommunikation jederzeit

zuverlässig funktionieren muss: Die speziell konzipierte, cloudfähige DECT-

Plattform für Teams im direkten Kundeneinsatz kann innerhalb weniger Stunden

standortübergreifend implementiert werden - ohne lokalen Server oder

spezialisierte Techniker vor Ort.

* 80 % der weltweiten Belegschaft gelten als Mitarbeitende im direkten

Einsatz, die mobil oder ohne festen Arbeitsort tätig sind. Dies verdeutlicht

eine Diskrepanz zwischen der Zusammensetzung der Belegschaft und den

Investitionen in die Unternehmenskommunikation, die sich in der

Vergangenheit auf schreibtischgebundene Büromitarbeiter konzentriert

haben.(1) Daraus ergeben sich erhebliche Risiken und Ineffizienzen.

LOUISVILLE, Colorado, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute findet der

weltweite Launch der Spectralink (http://www.spectralink.com) S1000 IP-DECT-

Plattform statt. Dabei handelt es sich um eine Lösung der nächsten Generation,

die speziell für sichere und skalierbare Sprachkommunikation von operativen

Teams in komplexen, geschäftskritischen Umgebungen entwickelt wurde.

Die S1000 ist eine flexible, cloudfähige DECT-Plattform, die es Teams an

verteilten Standorten, in großen Anlagen oder in Bereichen, in denen WLAN allein

unzuverlässig oder unwirtschaftlich ist, ermöglicht, kritische

Sprachverbindungen aufrecht zu erhalten. Spectralink, ein weltweit führender

Anbieter von Mobilitätslösungen für Unternehmen, hat die Plattform für Branchen

wie das Gesundheitswesen, den Einzelhandel, die Fertigung sowie die Logistik und

Lagerhaltung konzipiert. Dank dieser schnell einsatzbereiten Plattform wird

sichergestellt, dass wichtige Mitarbeitende im direkten Einsatz keine

Warnmeldungen verpassen und nahtlos in die tägliche Kommunikation eingebunden

sind.

Die S1000-Plattform ist von kleinen Standorten bis hin zu großen,

standortübergreifenden Betrieben skalierbar und unterstützt bis zu 4.000

Benutzer und 1.000 Basisstationen unter einer einzigen globalen SKU.

Unzureichend unterstützte Mitarbeitende

Heutzutage bestehen 80 % der weltweiten Belegschaft aus Mitarbeitenden im

operativen Einsatz, die oft mobil und ohne festen Arbeitsort tätig sind(2). Dies

verdeutlicht eine Diskrepanz zwischen der Zusammensetzung der Belegschaft und

den Investitionen in die Unternehmenskommunikation, die sich in der

Vergangenheit auf schreibtischgebundene Büromitarbeiter konzentriert haben.

* Häufig sind diese kritischen Mitarbeiterenden in puncto Kommunikation

unterversorgt, sobald sie ihren Schreibtisch verlassen oder keine WLAN-

Verbindung verfügbar ist.

* Obwohl 65 % der Mitarbeitenden im Tagesgeschäft Microsoft Teams nutzen(3),

berichten Unternehmen von erheblichen Schwierigkeiten, solche

Kollaborationsplattformen in diese anspruchsvollen Arbeitsumgebungen zu

integrieren(4).

Dieses Problem gefährdet die Produktivität und die Sicherheit der

Mitarbeitenden. In vielen Regionen schreiben Arbeitsschutzvorschriften bestimmte

Kommunikations- und Alarmierungsfunktionen vor. Unter Umständen kann sich die

fehlende zuverlässige Kommunikation und Standortverfolgung in Gebäuden direkt

auf die Reaktionszeiten bei Notfällen auswirken und die Einhaltung von

Vorschriften erschweren.

Die S1000-Plattform - Einfach und schnell einsatzbereit

Als Ergänzung zum bestehenden DECT-Portfolio von Spectralink vereint die S1000-

Plattform Controller, Basisstation und Media-Ressourcen in einem einzigen Gerät.

Damit entfällt die Notwendigkeit für lokale DECT-Server und komplexe

Installationen. Das Ergebnis: Eine Implementierung innerhalb von Stunden statt

Tagen, ohne dass Techniker vor Ort benötigt werden.

* Die S1000-Plattform nutzt ein dediziertes Spektrum, um eine gleichbleibende

Sprachqualität ohne Störungen durch andere Funktechnologien zu

gewährleisten.

* Sie ist für den Dauerbetrieb konzipiert, etwa in Logistikzentren,

Werkshallen, Laderampen, Gesundheitseinrichtungen oder großen Lagerräumen im

Einzelhandel.

* Die S1000-Plattform ist ideal für schichtbasierte Teams und Betriebe mit

mehreren Standorten. Sie unterstützt programmierbare Sicherheitswarnungen,

lässt sich in Microsoft Teams integrieren und ist über die Cloud-Plattform

Advanced Mobile Intelligence Enterprises (AMIE(®)) von Spectralink

vollständig verwaltbar.

?Wir haben die S1000-Plattform entwickelt, um reale Kommunikationsprobleme von

Teams im Tagesgeschäft zu lösen", sagte Charlotte McGuire, Chief Product Officer

bei Spectralink.?Sie vereinfacht die Bereitstellung, skaliert über Regionen

hinweg und bietet eine Sprachleistung, die mit hochdynamischen Abläufen Schritt

hält. Ob Lager in Hamburg, Logistikzentrum in Chicago oder Produktionsstätte in

Sydney - die S1000 ist für die Anforderungen des unmittelbaren

Einsatzes ausgelegt."

Globale Verfügbarkeit

Die S1000-Plattform ist ab sofort in der EMEA-Region über das Netzwerk der

autorisierten Distributoren und Reseller von Spectralink erhältlich. Europäische

Partner setzen die Plattform bereits aktiv in operativ geprägten Branchen ein.

Erstes positives Feedback hebt besonders die schnelle Bereitstellung und die

Flexibilität der Plattform hervor, die sowohl als Server als auch als

Basisstation fungieren kann.

In Nordamerika und der APAC-Region wird die S1000-Plattform noch in diesem Monat

im Rahmen des neuen DECT-Mobilitätsprogramms von Spectralink verfügbar sein, das

DECT-Infrastrukturen in Märkte einführt, in denen traditionell WLAN dominierte.

Eine Plattform, globale Reichweite

Die S1000-Plattform untermauert die Mission von Spectralink, operative Teams

durch zweckoptimierte Mobilität zu unterstützen. Die globale SKU, das

partnerorientierte Vertriebsmodell und die einfache Skalierbarkeit helfen

Unternehmen dabei, die Kommunikation über alle Schichtsysteme, Standorte und

Regionen hinweg zu verbessern.

Weitere Informationen zur S1000-Plattform und zum globalen DECT-Angebot von

Spectralink finden Sie unter: www.spectralink.com/S1000

(https://www.spectralink.com/S1000).

Über Spectralink

Spectralink ist ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen für

Unternehmen. Wir unterstützen Frontline-Teams im Einzelhandel, in der Fertigung,

in der Logistik, im Lagerwesen, im Gesundheitswesen und in anderen kritischen

Branchen dabei, vernetzt und produktiv zu bleiben. Mit über 30 Jahren Innovation

im Bereich drahtloser Sprachkommunikation unterstützt Spectralink Unternehmen,

schneller zu agieren, besser zu reagieren und ihre Teams mit Technologie zu

schützen, die für die Realität an vorderster Front entwickelt wurde. Weitere

Informationen finden Sie unter www.spectralink.com (http://www.spectralink.com).

Medienkontakt:

carina@sarumlifesciences.com (mailto:carina@sarumlifesciences.com)

+44 (0) 7970 006624

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c33af36-77c9-4356-bf68-

a8dc5d89c348/de

