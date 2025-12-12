GNW-News: Elektrische Anwendungen für die Seefahrt: Tests mit Supraleitern und Superkondensatoren aus dem Projekt V-ACCESS wurden in Triest erfolgreich abges...

^Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10374/eng)

Wer­bung Wer­bung

TRIEST, Italien, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Projekt V-ACCESS widmet

sich der Entwicklung eines hybriden Energiespeichersystems (Hybrid Energy

Storage System, HESS) der nächsten Generation. Es kombiniert:

* SMES-Technologie: Supraleitender magnetischer Energiespeicher auf Basis von

Magnesiumdiborid (MgB2).

* Superkondensatoren: Elektrostatische Hochleistungsspeichergeräte.

Wer­bung Wer­bung

Die Kombination dieser beiden Technologien zur Unterstützung herkömmlicher

Batterien ermöglicht bedeutende Innovationen sowohl hinsichtlich der Leistung

und Zuverlässigkeit der Energiespeicherung sowie der Freisetzung starker

Energieimpulse.

Die einzigartigen Eigenschaften dieser Lösung stellen die Kernstärke einer

Technologie dar, die nicht nur für den Einsatz in der Schifffahrt und der

Schiffselektrifizierung, sondern auch in energieintensiven Industriesektoren

Wer­bung Wer­bung

vorgesehen ist. Darüber hinaus werden Innovationen bei Speichersystemen eine

grundlegende Rolle in Energiesystemen spielen und sind als Reaktion auf die

zunehmende Integration erneuerbarer Energiequellen und die Anforderungen des

Green Deals von wesentlicher Bedeutung für das Gleichgewicht zwischen

Energieerzeugung und -verbrauch in Stromnetzen.

Das Projekt wird mit europäischen Mitteln in Höhe von insgesamt 5.000.000 Euro

gefördert und ist für die Integration mit Bordbatteriesystemen optimiert. Sein

Vorteil liegt im hybriden Management eines supraleitenden SMES-Speichersystems

aus MgB2, das von ASG Superconductors entworfen und konstruiert wurde, und eines

Superkondensators, entworfen und konstruiert von Skeleton.

SMES eignet sich ideal für die kurzfristige Energiespeicherung mit hoher

Leistung und ist somit perfekt für die Leistungsmodulation und die sofortige

Spannungsstabilisierung.

Superkondensatoren bieten eine sehr schnelle Leistungsabgabe/-aufnahme (hohe

Leistungsdichte) und eine extrem lange Lebensdauer (Millionen von Zyklen).

Hybride Interaktion verlängert in Synergie mit herkömmlichen Batterien den

Batterielebenszyklus, ermöglicht ein innovatives Lastmanagement und reduziert

den CO2-Ausstoß.

Zur Projektpartnerschaft gehören Fincantieri, VARD, RINA, RSE, SINTEF, die

Universitäten von Triest, Genua und Birmingham sowie das Polytechnikum Mailand.

Tests für das SMES-System von ASG Superconductors und die Superkondensatoren von

Skeleton fanden in der ETEF (Electric TEst Facility) statt und wurden

erfolgreich abgeschlossen.

Prof. Giorgio Sulligoi (Universität Triest):?Die ETEF ist das Flaggschiff der

Versuchsanlagen von Triest, ein Knotenpunkt, an dem akademische und industrielle

Forschende zusammenarbeiten, um die Zukunft elektrischer Schiffe zu definieren.

Die Synergie zwischen Unternehmen und der Universitätswelt im Projekt V-ACCESS

hat bereits spürbare Fortschritte in Richtung einer hybriden

Elektrifizierungstechnologie gemacht, die nicht nur in der Schifffahrt, sondern

in allen Anwendungen, die große und schnelle Energieimpulse erfordern, nützlich

und notwendig sein wird."

Prof. Tricoli (Universität Birmingham):?Der Proof-of-Concept-Demonstrator für

den Superkondensator und das supraleitende SMES wurde in einer äußerst

realistischen Betriebsumgebung getestet. Wir streben einen Technology Readiness

Level (TRL) von 5 an, einen vorbereitenden Schritt für zukünftige Entwicklungen

im Zusammenhang mit Entwicklungsprojekten und der Installation dieser

Technologie an Bord von Schiffen."

Marco Nassi (CEO, ASG Superconductors):?Es war eine Herausforderung, gemeinsam

mit derart relevanten Partnern am Projekt V-ACCESS zu arbeiten. Wir danken ihnen

dafür, dass sie als geeinte Front agiert haben, um unser SMES während der

Testphase in einer hochkarätigen Einrichtung wie der ETEF zum Erfolg zu führen.

Wir sind davon überzeugt, dass supraleitende Speicher eine hochtechnologische

Lösung sind, die ideal auf die Anforderungen an Innovation und Ausfallsicherheit

in Stromnetzen zugeschnitten ist."

Medienkontakte:

Silvia Frigato

frigato.silvia@as-g.it

Luca Pezzoni

lpezzoni@hofima.it

Â°