GNW-News: Engagement ist der Schlüssel zur Finanzkompetenz, da 66 % der Erwachsenen in OECD-Ländern mit den Grundlagen zu kämpfen haben

^OXFORD, Vereinigtes Königreich, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC

Financial Group (EBC) und die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der

Wer­bung Wer­bung

Universität Oxford geben die neueste Folge der renommierten Webinar-Reihe?What

Economists Really Do" (WERD) bekannt. Das bevorstehende Webinar?Think Like an

Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of

Complexity" (?Denken wie ein Ökonom: Finanzkompetenz und wirtschaftliches

Verständnis in einem Zeitalter der Komplexität") findet am Dienstag, dem 11.

November 2025, um 12:00 Uhr GMT statt.

Wer­bung Wer­bung

Diese dritte Zusammenarbeit baut auf früheren Veranstaltungen zu den Themen

Steuerhinterziehung und Klimawirtschaft auf. Mit dabei sind Professor Michael

McMahon von der Universität Oxford, David Barrett, CEO der EBC Financial Group

(UK) Ltd, und Moderatorin Professor Banu Demir Pakel.

Warum Wirtschaftskompetenz heute wichtig ist

In der komplexen Wirtschaftslandschaft von heute ist das Verständnis

Wer­bung Wer­bung

finanzieller Grundsätze für fundierte Entscheidungen von entscheidender

Bedeutung. Wie aus einem Bericht der OECD hervorgeht, verfügen 66 % der

Erwachsenen in den Mitgliedsländern nicht über grundlegende Finanzkenntnisse.

Die Finanzkompetenz - also die Fähigkeit, Geld zu verwalten, vorauszuplanen und

fundierte Entscheidungen zu treffen - ist in den Industrieländern nach wie vor

gering. Selbst in entwickelten Volkswirtschaften wie Großbritannien hat eine

aktuelle Studie ergeben, dass 39 % der Erwachsenen kein ausreichendes

Selbstvertrauen im Umgang mit Geld haben. Diese Diskussion wird sich damit

befassen, warum Haushalte und Experten unterschiedliche Ansichten zu

Wirtschaftssystemen haben, welche pädagogischen Maßnahmen wirksam sind und wie

Zentralbanken und politische Entscheidungsträger effektiver kommunizieren

können.

Die Diskussion wird das?Drei-E-Modell" vorstellen - Explanation (Erklärung),

Engagement und Education (Bildung) - und praktische Wege zu einem besseren

Verständnis der Wirtschaft aufzeigen. Durch die Kombination von Professor

McMahons bahnbrechender Forschung (in den Bereichen Verhaltensökonomie und

Kommunikation der Zentralbanken) mit David Barretts praktischen Erkenntnissen

aus der Betreuung von Kunden auf globalen Märkten verbindet das Forum

akademische Stringenz und Branchenpraxis.

?Die größte Herausforderung für die Finanzkompetenz ist heute nicht die

Komplexität. Vielmehr ist es die Bequemlichkeit. Die Leute gehen davon aus, dass

KI und Algorithmen das Denken übernehmen", sagte David Barrett.?Im Moment

fühlen sich die Märkte kugelsicher an. Trotz der zufälligen, aus heiterem Himmel

kommenden Schocks, die wir in diesem Jahr erlebt haben, haben sie gelernt, die

Störfaktoren zu ignorieren. Die meisten Teilnehmer verwechseln jedoch den Zugang

zu Daten mit tatsächlichem Verständnis. Regelbasiertes Trading beseitigt

persönliche Voreingenommenheit bei der Ausführung, macht jedoch wirtschaftliche

Kenntnisse nicht überflüssig. Sie können die KI veranlassen, hundert

Handelssignale zu generieren, aber wenn Sie die Kräfte hinter den Auswirkungen

von Zöllen oder den Kurswechseln der Zentralbanken nicht verstehen, folgen Sie

lediglich Mustern, ohne das Gesamtbild zu sehen. Das ist keine Kompetenz, das

ist Abhängigkeit. Unsere Partnerschaft mit Oxford zielt genau darauf ab:

grundlegendes wirtschaftliches Denken zu vermitteln, das Informationen in echtes

Verständnis verwandelt."

Professor Michael McMahon merkte an:?Eine der auffälligsten Erkenntnisse

unserer Forschung ist, dass selbst hochgebildete Personen Schwierigkeiten mit

grundlegenden wirtschaftlichen Konzepten haben, die ihre täglichen finanziellen

Entscheidungen beeinflussen. Hier geht es nicht um Intelligenz. Vielmehr geht es

um mentale Modelle. In dieser Diskussion werden praktische Möglichkeiten

erörtert, wie wir diese Lücke schließen können, angefangen bei einer klareren

Kommunikation seitens der Zentralbanken bis hin zu informellen Bildungsmaßnahmen

wie diesem Webinar, die das wirtschaftliche Verständnis und die

Prognosefähigkeiten erheblich verbessern können."

Über die Referenten

David Barrett ist CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd und verfügt über fast 40

Jahre Erfahrung in den Bereichen Devisen, festverzinsliche Wertpapiere,

Rohstoffe und CFDs. Seine Karriere umfasst Führungspositionen bei AIG, NatWest,

Nomura International und Credit Lyonnais, wo er in den Bereichen

institutioneller Handel, Marktrisiko und Finanzgeschäfte beratend tätig war. Als

weltweit anerkannte Stimme in Finanzfragen wurden Davids Erkenntnisse zu

geopolitischen Risiken, Geldpolitik und Marktvolatilität bereits in Reuters,

Forbes, Financial News, Associated Press, Yahoo! und zahlreichen internationalen

Medien veröffentlicht. Er ist ein regelmäßiger Teilnehmer der WERD-

Podiumsdiskussionen und hat zuvor an der Universität Oxford zum Thema?Die

Ökonomie der Steuerhinterziehung" referiert - ein Beweis für sein Engagement,

praktische Marktexpertise mit akademischen Diskursen zu kritischen Themen zu

verbinden.

Professor Michael McMahon ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der

Universität Oxford, Senior Research Fellow am St Hugh's College und Direktor des

Research Policy Network on Central Bank Communication. Zuvor war er an der

Warwick University und der Bank of England tätig und ist Mitglied des Irish

Fiscal Advisory Council (Irischer Finanzbeirat). Seine Forschungsarbeiten zu

Makroökonomie, Geldpolitik und Kommunikation der Zentralbanken wurden in

renommierten Fachzeitschriften wie dem Quarterly Journal of Economics und der

Review of Economic Studies veröffentlicht.

Details zur Veranstaltung - Jetzt anmelden

Was Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic

Understanding in an Age of Complexity (Denken wie ein Ökonom:

Finanzkompetenz und wirtschaftliches Verständnis in einem

Zeitalter der Komplexität)

Wann Dienstag, 11. November 2025, 12:00 Uhr GMT

Format Kostenloses Online-Webinar über Zoom

Referenten 1. David Barrett, CEO, EBC Financial Group (UK) Ltd

2. Prof. Michael McMahon, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften,

Universität Oxford

Moderatorin Prof. Banu Demir Pakel, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften,

Universität Oxford

Dieses Webinar richtet sich an Studierende, Finanzfachleute, politische

Entscheidungsträger, Pädagogen, Händler, Investoren und alle, die

wirtschaftliches Denken verstehen möchten. Das Webinar umfasst eine interaktive

Frage-und-Antwort-Runde mit beiden Referenten.

Die Anmeldung ist kostenlos und ab sofort möglich

unter https://www.ebc.com/oxford2025. Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz.

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken

und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und

aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und

Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist

möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre

eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie

Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen

und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken

oder Teilinvestitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf diese

Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale

Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und

Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in

wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln,

Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht der EBC privaten,

professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und

Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit

globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC

gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als

Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit

seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz

wird die EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet -

vertrauenswürdig aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und

kundenorientierte Trading-Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen

Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften der EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten

zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der

britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)

Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC

Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von

der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC

Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)

zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren

Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen

erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im

Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir

pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit

des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem

Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert

weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -

insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die

Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die

sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung

und Nachhaltigkeit einsetzen.

https://www.ebc.com/ (https://www.ebc.com/)

Medienkontakt:

Alya Amani

Global Public Relations Executive

alya.amani@ebc.com (mailto:alya.amani@ebc.com)

Aldric Tinker Toyad

Global Public Relations Lead

aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90f49ab8-48b6-4635-b32e-

a78781461974/de

Â°