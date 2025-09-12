DAX23.648 +0,1%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1692 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.628 -0,3%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Top News
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
GNW-News: Entdecken Sie, was die CIFTIS 2025 zu bieten hat

11.09.25 09:29 Uhr

^PEKING, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die China International Fair for

Trade in Services (CIFTIS) 2025 findet vom 10. bis 14. September im Shougang-

Park in Peking statt. Besucher können das Leben von morgen durch Technologie,

Kultur, Tourismus und Möglichkeiten für ein Auslandsstudium erkunden - alles in

einer einzigen globalen Veranstaltung.

https://xhnewsapi.xinhuaxmt.com/share/news_pc?id=1123229197926400&showType=3008&

utdId=2830951edf4048f2a8167bdccc53cbe6&version=5.0.0

Quelle: CIFTIS 2025

Kontaktperson: Frau Zhu, Tel: 86-10-63074558Â°