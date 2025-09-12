GNW-News: Entdecken Sie, was die CIFTIS 2025 zu bieten hat
11.09.25 09:29 Uhr
Werbung
^PEKING, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die China International Fair for
Trade in Services (CIFTIS) 2025 findet vom 10. bis 14. September im Shougang-
Werbung
Werbung
Park in Peking statt. Besucher können das Leben von morgen durch Technologie,
Kultur, Tourismus und Möglichkeiten für ein Auslandsstudium erkunden - alles in
einer einzigen globalen Veranstaltung.
https://xhnewsapi.xinhuaxmt.com/share/news_pc?id=1123229197926400&showType=3008&
utdId=2830951edf4048f2a8167bdccc53cbe6&version=5.0.0
Quelle: CIFTIS 2025
Kontaktperson: Frau Zhu, Tel: 86-10-63074558Â°