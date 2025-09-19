GNW-News: Fraunhofer Institut bestätigt Durchbruch: Schweizer Unternehmen Glice entwickelt synthetisches Eis mit Gleitfähigkeit von Echt-Eis
^LUZERN, Schweiz, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wissenschaftler des
Fraunhofer-Instituts, einer der renommiertesten Forschungseinrichtungen Europas,
haben erstmals bestätigt, dass synthetisches Eis die Gleiteigenschaften von
gefrorenem Wasser erreichen kann. Das Schweizer Unternehmen Glice AG hat eine
neue Oberflächentechnologie entwickelt, die das einzigartige Gefühl des
Eislaufens auf echtem Eis reproduziert - ohne Wasser und ohne Energieverbrauch.
?Der erste Moment ist beim Eislaufen entscheidend. Ein zu hoher
Anfangswiderstand erschwert den sicheren Start ins Gleiten", erklärt Prof. Dr.
Matthias Scherge, Projektleiter am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik
IWM. Für die Untersuchung wurde ein spezielles Reibungsmessgerät entwickelt, bei
dem eine Kufe unter realistischen Bedingungen über Polymere gleitet. Neben den
Reibungskräften wurde auch die Eindringtiefe der Kufe gemessen.?Nur wenn die
Kufe mit möglichst geringem Widerstand pflügt, entsteht das leichte, schwebende
Gleitgefühl", so Scherge weiter.
Die Grundlage bildet eine Materialkombination aus einer ultrastabilen Basis aus
veredeltem Polyethylen und einer hochmobilen Oberflächenschicht, deren
Polymerketten der Kufe kaum Widerstand entgegensetzen. Nach jahrelangen
Anpassungen an Plattenzusammensetzung, Reinigungsprozesse und spezielle
Konditionierungsverfahren wurde eine Qualität erreicht, die selbst Eishockey-
Profis überzeugt.
Aktuelle Laborergebnisse zeigen Reibungskoeffizienten von rund 0,035 - Werte,
die bei niedrigen Geschwindigkeiten sogar leicht unter denen von gefrorenem Eis
liegen. Damit wird nicht nur eine neue sportliche Dimension eröffnet, sondern
auch ein bedeutender Schritt für die Nachhaltigkeit vollzogen. Glice-Bahnen
benötigen weder Wasser noch Kühlmittel oder Strom und senken den ökologischen
Fußabdruck erheblich.
?Dieser Durchbruch macht unsere Vision zur Realität: nachhaltiges Eislaufen
weltweit - mit einem Erlebnis, das echtem Eis in nichts nachsteht", erklärt
Viktor Meier, CEO und Mitgründer von Glice.
Über Glice
Glice (https://www.glicerink.com/de) ist weltweit führend in der Entwicklung und
Herstellung nachhaltiger synthetischer Eisbahnen. Seit ihrer Gründung hat das
Schweizer Unternehmen mit innovativen Materialien und Technologien das
Schlittschuh- und Eishockeyerlebnis ohne Wasser und Energieverbrauch neu
definiert. Heute ist Glice in über 100 Ländern vertreten und steht für höchste
Qualität, ökologische Verantwortung und die Vision, Sport und Freizeit
ressourcenschonend zugänglich zu machen. In Deutschland ist Glice durch seine
Büros in Berlin und München vertreten. Lernen Sie mehr auf www.glicerink.com/de
(http://www.glicerink.com/de)
Zum weiteren Hintergrund: Das Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik (IWM)
hat unabhängig davon eine Pressemitteilung herausgegeben, in der diese
Ergebnisse bestätigt werden. Die Stellungnahme ist hier verfügbar.
