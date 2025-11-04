DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -1,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.677 -2,0%Euro1,1529 +0,1%Öl64,55 -0,5%Gold3.987 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im MInus -- Palantir im 3. Quartal mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum in Q3 -- Nordex steigert Gewinn im 3. Quartal deutlich -- Evonik im Fokus
Top News
Harte Konkurrenz durch Aktien von Tesla & Co.: Google-Schwester Waymo beschleunigt US-Expansion Harte Konkurrenz durch Aktien von Tesla & Co.: Google-Schwester Waymo beschleunigt US-Expansion
Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GNW-News: Fünfjahresdaten zu AGAMREE® (Vamorolon) bei Patienten mit DMD zeigen ein verbessertes Sicherheitsprofil bei vergleichbarer Wirksamkeit wie bei der ...

04.11.25 07:04 Uhr

^* Vergleichbare Langzeitwirksamkeit wie bei der Standardtherapie mit

Kortikosteroiden über 5 Jahre

Wer­bung

* Normales Wachstum bleibt erhalten, im Gegensatz zur Wachstumshemmung, die

bei der Standardbehandlung mit Kortikosteroiden häufig auftritt

* Deutlich geringere Rate an Wirbelkörperfrakturen unter AGAMREE

* Geringere Inzidenz von Katarakten als normalerweise bei DMD-Patienten unter

Kortikosteroidbehandlung beobachtet

Pratteln, Schweiz, 4. November 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) hat

Wer­bung

heute positive Topline-Ergebnisse einer Analyse von Langzeitdaten

veröffentlicht; darunter erste Bewertungen aus der laufenden, offenen,

multizentrischen GUARDIAN-Studie zur Bewertung von AGAMREE® (Vamorolon) bei

Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD).

Die Langzeitanalyse umfasste Patienten, die zuvor noch keine Kortikosteroide

erhalten hatten und im Alter zwischen vier und sieben Jahren in klinischen

Wer­bung

Studien mit der Behandlung mit AGAMREE begonnen hatten und diese im Rahmen

verschiedener Zugangsprogramme, darunter die GUARDIAN-Studie, fortsetzten. Es

wurden Daten von bis zu 110 Patienten analysiert, wobei die Patientenzahlen je

nach Datenverfügbarkeit variierten. In dieser Langzeitanalyse hatten die

Patienten AGAMREE bis zu acht Jahre lang erhalten, mit einer medianen

Nachbeobachtungszeit von etwa fünf Jahren. Die meisten Patienten erhielten

während des Beobachtungszeitraums in der klinischen Praxis weiterhin höhere

Dosen (4-6 mg/kg/Tag).

Die mit AGAMREE behandelten Patienten behielten ihre motorischen Funktionen über

einen längeren Nachbeobachtungszeitraum bei und zeigten eine dauerhafte

Wirksamkeit, gemessen an der Zeit bis zum Verlust der Gehfähigkeit, die mit der

Standardbehandlung mit Kortikosteroiden vergleichbar war (p = 0,91). In vorab

festgelegten Subgruppenanalysen wurden keine Unterschiede im Vergleich zu

täglich verabreichtem Deflazacort oder Prednison beobachtet.

Wichtig ist, dass die Daten weiterhin ein differenziertes Sicherheits- und

Verträglichkeitsprofil im Vergleich zu herkömmlichen Kortikosteroiden belegen.

Bei den mit AGAMREE behandelten Patienten trat eine deutlich geringere Rate an

Wirbelkörperfrakturen auf (p = 0,0061), sie hielten ein normales Wachstum

aufrecht ohne die bei der Standardbehandlung mit Kortikosteroiden beobachtete

Wachstumsverzögerung (p Â°