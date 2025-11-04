GNW-News: Fünfjahresdaten zu AGAMREE® (Vamorolon) bei Patienten mit DMD zeigen ein verbessertes Sicherheitsprofil bei vergleichbarer Wirksamkeit wie bei der ...

^* Vergleichbare Langzeitwirksamkeit wie bei der Standardtherapie mit

Kortikosteroiden über 5 Jahre

* Normales Wachstum bleibt erhalten, im Gegensatz zur Wachstumshemmung, die

bei der Standardbehandlung mit Kortikosteroiden häufig auftritt

* Deutlich geringere Rate an Wirbelkörperfrakturen unter AGAMREE

* Geringere Inzidenz von Katarakten als normalerweise bei DMD-Patienten unter

Kortikosteroidbehandlung beobachtet

Pratteln, Schweiz, 4. November 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) hat

heute positive Topline-Ergebnisse einer Analyse von Langzeitdaten

veröffentlicht; darunter erste Bewertungen aus der laufenden, offenen,

multizentrischen GUARDIAN-Studie zur Bewertung von AGAMREE® (Vamorolon) bei

Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD).

Die Langzeitanalyse umfasste Patienten, die zuvor noch keine Kortikosteroide

erhalten hatten und im Alter zwischen vier und sieben Jahren in klinischen

Studien mit der Behandlung mit AGAMREE begonnen hatten und diese im Rahmen

verschiedener Zugangsprogramme, darunter die GUARDIAN-Studie, fortsetzten. Es

wurden Daten von bis zu 110 Patienten analysiert, wobei die Patientenzahlen je

nach Datenverfügbarkeit variierten. In dieser Langzeitanalyse hatten die

Patienten AGAMREE bis zu acht Jahre lang erhalten, mit einer medianen

Nachbeobachtungszeit von etwa fünf Jahren. Die meisten Patienten erhielten

während des Beobachtungszeitraums in der klinischen Praxis weiterhin höhere

Dosen (4-6 mg/kg/Tag).

Die mit AGAMREE behandelten Patienten behielten ihre motorischen Funktionen über

einen längeren Nachbeobachtungszeitraum bei und zeigten eine dauerhafte

Wirksamkeit, gemessen an der Zeit bis zum Verlust der Gehfähigkeit, die mit der

Standardbehandlung mit Kortikosteroiden vergleichbar war (p = 0,91). In vorab

festgelegten Subgruppenanalysen wurden keine Unterschiede im Vergleich zu

täglich verabreichtem Deflazacort oder Prednison beobachtet.

Wichtig ist, dass die Daten weiterhin ein differenziertes Sicherheits- und

Verträglichkeitsprofil im Vergleich zu herkömmlichen Kortikosteroiden belegen.

Bei den mit AGAMREE behandelten Patienten trat eine deutlich geringere Rate an

Wirbelkörperfrakturen auf (p = 0,0061), sie hielten ein normales Wachstum

aufrecht ohne die bei der Standardbehandlung mit Kortikosteroiden beobachtete

Wachstumsverzögerung (p Â°