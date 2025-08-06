GNW-News: GAM Holding AG gibt Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 bekannt
^7. August 2025
MEDIENMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:
GAM Holding AG gibt Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 bekannt
GAM konzentriert sich nun voll und ganz auf Wachstum - mit neuen
Investmentpartnerschaften und neuer Führungsriege.
Finanz- und Strategie-Update 1. Halbjahr 2025
* GAM meldete einen IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 40.7 Millionen, der
CHF 6.3 Millionen für Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen enthält,
sowie einen operativen Verlust vor Steuern von CHF 34.1 Millionen.
* Die Anlageperformance bleibt weiterhin stark: 73 % der verwalteten Vermögen*
übertrafen ihre Benchmark über einen Dreijahreszeitraum und 74 % über einen
Fünfjahreszeitraum.
* Das verwaltete Vermögen (AuM) belief sich zum 30. Juni 2025 auf CHF 12.7
Milliarden.
* Die von Rock Investment SAS (Tochtergesellschaft von NJJ) bereitgestellte
Kreditfazilität von GAM in Höhe von CHF 100 Millionen wurde bis Dezember
2027 verlängert. Bis zum 30. Juni 2025 wurden davon CHF 16.5 Millionen in
Anspruch genommen.
* Die Anlageplattform von GAM wurde deutlich weiterentwickelt, um die
Prioritäten unserer Kunden noch besser zu erfüllen:
* Das neue European-Equity-Team hat seine Arbeit vollständig aufgenommen.
* GAMs Cat-Bond-Strategien werden erfolgreich in Zusammenarbeit mit Swiss
Re gemanagt.
* Mit Gramercy wurde eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen
Umsetzung von GAMs Emerging-Market-Debt-Strategien initiiert.
* Unter der Leitung von Alberta Saporta tritt GAM in eine neue Phase ein, die
sich auf Wachstum, Innovation und kundenzentrierte Exzellenz fokussiert.
Albert Saporta, Group CEO von GAM, sagt: «Die Transformation unseres
Unternehmens erfolgte gründlich und bewusst. Wir haben die Organisation
vereinfacht und umstrukturiert, um als effizientes und fokussiertes Unternehmen
zu agieren. Wir werden unser verwaltetes Vermögen ausbauen, indem wir uns auf
unsere Kunden konzentrieren und unsere spezialisierten aktiven, alternativen und
Wealth-Management-Strategien sowie andere strategische Wachstumsinitiativen
fördern.»
Anthony Maarek, Managing Director von NJJ, ergänzt: «Mit seiner starken
Plattform und neuen Partnerschaften konzentriert sich GAM nun voll und ganz auf
das Wachstum seines verwalteten Vermögens und die langfristige Wertschöpfung.
NJJ sieht GAM als ein einzigartiges Unternehmen, das erstklassige
Investmenttalente, globale Reichweite und Agilität vereint. Wir unterstützen GAM
unverändert dabei, sein volles Potenzial auszuschöpfen.»
* Prozentsatz des verwalteten Vermögens in Fonds, die ihre jeweilige Benchmark
übertreffen (ohne Mandate und getrennte Konten). Dreijahres- und Fünfjahres-
Anlageperformance zum 30. Juni 2025 auf Basis des jeweiligen verwalteten
Vermögens. Das analysierte verwaltete Vermögen bezieht sich auf offene Onshore-
Fonds. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator
für zukünftige Ergebnisse.
Finanzergebnisse 1. Halbjahr 2025
Der operative Verlust vor Steuern belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf CHF
34.1 Millionen, verglichen mit CHF 33.2 Millionen im ersten Halbjahr 2024.
Dieser leichte Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die geringeren Netto-
Provisionserträge nicht vollständig durch Kostensenkungen ausgeglichen werden
konnten. Dieser operative Verlust steht einem IFRS-Nettoverlust vor Steuern von
CHF 40.4 Millionen gegenüber. Die Differenz von CHF 6.3 Millionen bezieht sich
auf verschiedene Posten, darunter Restrukturierungskosten in Höhe von CHF 3.4
Millionen.
Weitere Einzelheiten zu den Finanzergebnissen der Gruppe für das erste Halbjahr
2025 finden Sie im Halbjahresbericht von GAM (https://www.gam.com/en/our-
company/investor-relations/results-centre), insbesondere im Finanzbericht auf S.
12 bis 16 (www.gam.com/results-centre (http://www.gam.com/results-centre)).
Strategie-Update
GAM hat seine Transformation abgeschlossen und tritt nun in eine neue Phase ein,
die auf nachhaltiges Wachstum, Innovation und kundenzentrierte Exzellenz
ausgerichtet ist. Mit einer vereinfachten Struktur, einer erneuerten Führung und
einem geschärften Fokus auf hochkarätige Talente in den Bereichen spezialisierte
aktive Anlagen, Alternatives und Wealth Management ist GAM gut positioniert, um
seine Plattform zu skalieren und langfristigen Mehrwert zu schaffen.
Mit der Unterstützung des Mehrheitsaktionärs NJJ Holding SAS profitiert GAM von
der strategischen Unterstützung und langfristigen Vision eines Partners, der
sich in verschiedenen Branchen durch Wertschöpfung bewährt hat. Neben führenden
Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Venture Capital, Immobilien und
Medien bildet GAM nun die fünfte Säule des milliardenschweren Portfolios von
NJJ.
Die Ernennung von Albert Saporta zum CEO der Gruppe markiert diese nächste Phase
- eine Rückkehr zu den Wurzeln von GAM als investorengeführtes Unternehmen, das
40 Jahre Erfahrung in globalen Märkten und im Bereich Alternatives mit
Managementkompetenz und strategischer Klarheit verbindet.
Zu den wichtigsten strategischen Highlights des ersten Halbjahres 2025 gehören:
* Neues European-Equity-Team: Durch die Integration des neuen European-Equity-
Teams wurde GAMs spezialisierte aktive Plattform deutlich gestärkt - mit
verbesserter Skalierung, fachlicher Tiefe und erhöhter Kundenrelevanz in den
Kernmärkten.
* Partnerschaft mit Swiss Re: Die Partnerschaft mit Swiss Re im Bereich
Katastrophenanleihen (Cat Bonds) und Insurance-Linked Securities (ILS) ist
vollständig etabliert sowie operativ tätig und positioniert GAM als
wettbewerbsfähige Plattform für liquide alternative Anlagen. GAM verfügt nun
über ein verbessertes und einzigartiges Angebot mit einem der weltweit
grössten Rückversicherer und Risikomanager, der den GAM Star Cat Bond Fund
aktiv co-managt. Anleger profitieren dabei von der Investmentexpertise, der
Aufsicht und Swiss Res einzigartigen Einblicken in globale Risiken,
Modellierungsansätze und Naturkatastrophenrisiken.
* Gramercy EMD-Partnerschaft: GAM hat sein Fixed-Income-Angebot durch eine
strategische Partnerschaft mit Gramercy erweitert und bietet nun
differenzierte Emerging-Market-Debt-Strategien an, die vollständig in die
Plattform von GAM integriert sind und Kunden über einen führenden
Spezialmanager einen massgeschneiderten Zugang ermöglichen. Gramercy Funds
Management wird von Mohamed A. El-Erian als Vorsitzendem begleitet, Robert
Koenigsberger ist geschäftsführender Gesellschafter und Chief Investment
Officer.
* Vertriebsstärke und -ausbau: Die Führungsposition im Vertrieb wurde durch
die Rückkehr von Tim Rainsford als Group Chief Distribution Officer sowie
durch die Einstellung neuer Senior Sales in Grossbritannien, im Wealth
Management, in Frankreich, Italien und Deutschland weiter gestärkt.
* Strategische Vereinfachung: Der Verkauf von GAMs Italien-Geschäft an AcomeA
SGR, der voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2025 abgeschlossen wird,
spiegelt GAMs Fokus auf seine zentralen Wachstumsfähigkeiten wider, während
gleichzeitig eine starke Vertriebspräsenz in Italien aufrechterhalten wird.
In der ersten Hälfte des Jahres 2025 gewinnen die GAM-Group, ihre
Investmentteams und unsere Partnerunternehmen weiterhin renommierte
Auszeichnungen:
* GAM wurde 2025 von LSEG Lipper als «Best Overall Investment Group» in Europa
über drei Jahre (Kategorie «Small Company») ausgezeichnet.
* Anthony Smouha (Atlanticomnium) wurde 2025 in die begehrte FE fundinfo Alpha
Manager Hall of Fame aufgenommen.
* GAM erhielt bei den Citywire Switzerland Portfolio Manager & Group Awards
2025 gleich doppelte Auszeichnungen:
* Florian Komac (https://www.gam.com/en/managers/florian-komac) von GAM,
Investment Manager im Fixed-Income-Team, wurde zum zweiten Mal in Folge
mit dem Preis «Best Portfolio Manager of Bonds - Swiss Franc»
ausgezeichnet. Zudem gewann GAM den «Best Fund Group Award» in der
Kategorie «Equity - Switzerland Small & Medium Companies».
* Der GAM Sustainable Climate Bond Fund wurde bei den Environmental Finance
Sustainable Debt Awards 2025 als «Green Bond Fund of the Year»
ausgezeichnet.
* GAM gewann den PAM Award 2025 in der Kategorie «Investment Performance -
Growth Portfolios».
Mit einer klaren Strategie, starken Partnerschaften und einer fokussierten
Plattform ist GAM nun vollständig darauf ausgerichtet, Wachstum und Performance
zu erzielen. Weitere Einzelheiten zur Strategie von GAM finden Sie im
Halbjahresbericht 2025 (https://www.gam.com/en/our-company/investor-
relations/results-centre).
Anlageperformance
GAM erzielt weiterhin eine starke Anlageperformance mit seinen vielfältigen und
einzigartigen Produkten. 73 % der verwalteten Vermögen im Investment Management
übertrafen zum 30. Juni 2025 ihre Dreijahres-Benchmark und 74 % ihre Fünfjahres-
Benchmark.
Prozentsatz verwalteter GAM-Fondsvermögen, der die Benchmark übertraf
3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
------------------------------------------------
Geschäftsbereich Anlageklasse 30. Jun 31. Dez 30. Jun 31. Dez
2025 2024 2025 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Specialist Active Fixed Income 85 % 84 % 85 % 86 %
Specialist Active Equity 45 % 1 % 51 % 79 %
Alternatives Alternatives 96 % 96 % 91 % 97 %
-------------------------------------------------------------------------------
Gesamt 73 % 64 % 74 % 89 %
-------------------------------------------------------------------------------
% der verwalteten Fondsvermögen, die ihre Benchmark übertrafen (ohne Mandate
und getrennte Konten). Die Anlageperformance über drei und fünf Jahre basiert
auf den jeweiligen verwalteten Vermögen von CHF 5.6 Milliarden bzw. CHF 5.6
Milliarden.
Bestimmte Strategien wurden von «Specialist Active» in «Alternatives»
umklassifiziert. Infolgedessen wurde die Anlageperformance für beide
Kategorien angepasst.
-------------------------------------------------------------------------------
GAM erzielte auch gemessen an unserer Vergleichsgruppe eine starke
Anlageperformance: 55 % der verwalteten Vermögen im Investment Management
übertrafen zum 30. Juni 2025 die Morningstar-Vergleichsgruppe über drei Jahre,
und 76 % über fünf Jahre.
Prozentsatz verwalteter GAM-Fondsvermögen, der die Morningstar-Vergleichsgruppe
übertraf
3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
------------------------------------------------
Geschäftsbereich Anlageklasse 30. Jun 31. Dez 30. Jun 31. Dez
2025 2024 2025 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Specialist Active Fixed income 10 % 19 % 19 % 14 %
Specialist Active Equity 37 % 20 % 61 % 89 %
Alternatives Alternatives 14 % 99 % 100 % 99 %
-------------------------------------------------------------------------------
Gesamt 55 % 66 % 76 % 82 %
-------------------------------------------------------------------------------
.
Verwaltetes Vermögen
Das verwaltete Vermögen belief sich zum 30. Juni 2025 auf insgesamt CHF 12.7
Milliarden, verglichen mit CHF 16.3 Milliarden zum 31. Dezember 2024. Die
Abflüsse sind in erster Linie auf Veränderungen im European-Equity-Team und den
Wechsel zu Swiss Re in Bezug auf GAMs Cat-Bond-Fonds zurückzuführen.
(CHF Mrd.)
-------------------------------------------------------------------------------
AuM
per
AuM per
Markt-/ 30.
1. Jan Nettomittel- Veräusserung Wechselkurs- Jun
Geschäftsbereich 2025 zuflüsse (()(2)()) entwicklungen 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Specialist Active
((1)) 11.1 (0.9) - - 10.2
Alternatives ((1)) 4.3 (2.1) (0.4) (0.2) 1.6
Wealth Management 0.9 - - - 0.9
-------------------------------------------------------------------------------
Gesamt 16.3 (3.0) (0.4) (0.2) 12.7
-------------------------------------------------------------------------------
(()(1)()) Bestimmte Strategien wurden von «Specialist Active» in
«Alternatives» umklassifiziert. Infolgedessen wurde das Anfangsvermögen zum
1. Januar 2025 neu ausgewiesen, wobei CHF 3.8 Milliarden von «Specialist
Active» in «Alternatives» übertragen wurden.
(()(2)) In der ersten Hälfte des Jahres 2025 führte eine strategische
Überprüfung unserer Fonds zur Veräusserung ausgewählter alternativer Fonds.
Diese Ergebnisse unterstreichen die Stärke der Anlageplattform von GAM und den
Wert ihrer spezialisierten Partnerschaften. Mit einem geschärften Fokus und
neuer Dynamik ist GAM bestens positioniert, um das verwaltete Vermögen zu
steigern und seinen Kunden eine konstante Performance zu bieten.
Zusätzliche Informationen
Half-Year GAM Corporate
Report Investor Workbook Calendar
(http://www.ga Investor Presentation (http://www.gam.c (http://www.gam.co
m.com/halfyear (http://www.gam.com/in om/investorworkbo m/corporatecalenda
report) vestorpresentation) ok) r)
Investor Relations Media Relations
Magdalena Czyzowska Colin Bennett
T +44 (0) T +44 (0) 207 393 8544
207 917 2508
Besuchen Sie uns auf: www.gam.com
Folgen Sie uns auf: X
(https://twitter.com/gamInsights) und LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/gam-
investments/)
Über GAM
GAM Investments ist ein unabhängiger Investmentmanager mit Börsennotierung in
der Schweiz. Als aktiver, global tätiger Asset Manager bietet GAM seinen Kunden
über die Bereiche Investment- und Wealth Management hinweg unverwechselbare und
differenzierte Anlagelösungen. Das Ziel des Unternehmens ist es, die finanzielle
Zukunft seiner Kunden zu sichern und zu stärken. GAM zieht die klügsten Köpfe
an, fördert und befähigt sie, führende Investmentexpertise und Innovationskraft
zu entfalten und einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Das verwaltete Vermögen belief sich per 30. Juni 2025 auf insgesamt CHF 12.7
Milliarden. GAM Investments verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit
Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden
auf nahezu allen Kontinenten. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat
seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich, Schweiz. Für weitere
Informationen über GAM Investments besuchen Sie bitte www.gam.com
(http://www.gam.com).
Weitere wichtige Informationen
Diese Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete
Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten»,
«schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich»,
«beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «dürften»,
«werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben»,
«Ziel», «beabsichtigten» und andere ähnliche Ausdrücke sollen oder können
zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.
Solche Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser
Mitteilung und basieren auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne
Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und
Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder
Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der
Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen
Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter,
Vertreter und Berater. Sie können erhebliche Elemente subjektiver Einschätzungen
und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die richtig oder
falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten
abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt
eine Haftung in Verbindung mit diesen Aussagen.
Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung
zum Kauf, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine
Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Rücksicht auf die
Ziele, die rechtliche, finanzielle oder steuerliche Situation und die
Bedürfnisse von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen, sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick
auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation
und ihre Bedürfnisse prüfen sowie sich entsprechend ihren individuellen
Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig
beraten lassen.
Â°
Alle: Alle Empfehlungen