GNW-News: GAM Holding AG gibt Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 bekannt

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR:

GAM Holding AG gibt Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 bekannt

GAM konzentriert sich nun voll und ganz auf Wachstum - mit neuen

Investmentpartnerschaften und neuer Führungsriege.

Finanz- und Strategie-Update 1. Halbjahr 2025

* GAM meldete einen IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 40.7 Millionen, der

CHF 6.3 Millionen für Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen enthält,

sowie einen operativen Verlust vor Steuern von CHF 34.1 Millionen.

* Die Anlageperformance bleibt weiterhin stark: 73 % der verwalteten Vermögen*

übertrafen ihre Benchmark über einen Dreijahreszeitraum und 74 % über einen

Fünfjahreszeitraum.

* Das verwaltete Vermögen (AuM) belief sich zum 30. Juni 2025 auf CHF 12.7

Milliarden.

* Die von Rock Investment SAS (Tochtergesellschaft von NJJ) bereitgestellte

Kreditfazilität von GAM in Höhe von CHF 100 Millionen wurde bis Dezember

2027 verlängert. Bis zum 30. Juni 2025 wurden davon CHF 16.5 Millionen in

Anspruch genommen.

* Die Anlageplattform von GAM wurde deutlich weiterentwickelt, um die

Prioritäten unserer Kunden noch besser zu erfüllen:

* Das neue European-Equity-Team hat seine Arbeit vollständig aufgenommen.

* GAMs Cat-Bond-Strategien werden erfolgreich in Zusammenarbeit mit Swiss

Re gemanagt.

* Mit Gramercy wurde eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen

Umsetzung von GAMs Emerging-Market-Debt-Strategien initiiert.

* Unter der Leitung von Alberta Saporta tritt GAM in eine neue Phase ein, die

sich auf Wachstum, Innovation und kundenzentrierte Exzellenz fokussiert.

Albert Saporta, Group CEO von GAM, sagt: «Die Transformation unseres

Unternehmens erfolgte gründlich und bewusst. Wir haben die Organisation

vereinfacht und umstrukturiert, um als effizientes und fokussiertes Unternehmen

zu agieren. Wir werden unser verwaltetes Vermögen ausbauen, indem wir uns auf

unsere Kunden konzentrieren und unsere spezialisierten aktiven, alternativen und

Wealth-Management-Strategien sowie andere strategische Wachstumsinitiativen

fördern.»

Anthony Maarek, Managing Director von NJJ, ergänzt: «Mit seiner starken

Plattform und neuen Partnerschaften konzentriert sich GAM nun voll und ganz auf

das Wachstum seines verwalteten Vermögens und die langfristige Wertschöpfung.

NJJ sieht GAM als ein einzigartiges Unternehmen, das erstklassige

Investmenttalente, globale Reichweite und Agilität vereint. Wir unterstützen GAM

unverändert dabei, sein volles Potenzial auszuschöpfen.»

* Prozentsatz des verwalteten Vermögens in Fonds, die ihre jeweilige Benchmark

übertreffen (ohne Mandate und getrennte Konten). Dreijahres- und Fünfjahres-

Anlageperformance zum 30. Juni 2025 auf Basis des jeweiligen verwalteten

Vermögens. Das analysierte verwaltete Vermögen bezieht sich auf offene Onshore-

Fonds. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator

für zukünftige Ergebnisse.

Finanzergebnisse 1. Halbjahr 2025

Der operative Verlust vor Steuern belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf CHF

34.1 Millionen, verglichen mit CHF 33.2 Millionen im ersten Halbjahr 2024.

Dieser leichte Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die geringeren Netto-

Provisionserträge nicht vollständig durch Kostensenkungen ausgeglichen werden

konnten. Dieser operative Verlust steht einem IFRS-Nettoverlust vor Steuern von

CHF 40.4 Millionen gegenüber. Die Differenz von CHF 6.3 Millionen bezieht sich

auf verschiedene Posten, darunter Restrukturierungskosten in Höhe von CHF 3.4

Millionen.

Weitere Einzelheiten zu den Finanzergebnissen der Gruppe für das erste Halbjahr

2025 finden Sie im Halbjahresbericht von GAM (https://www.gam.com/en/our-

company/investor-relations/results-centre), insbesondere im Finanzbericht auf S.

12 bis 16 (www.gam.com/results-centre (http://www.gam.com/results-centre)).

Strategie-Update

GAM hat seine Transformation abgeschlossen und tritt nun in eine neue Phase ein,

die auf nachhaltiges Wachstum, Innovation und kundenzentrierte Exzellenz

ausgerichtet ist. Mit einer vereinfachten Struktur, einer erneuerten Führung und

einem geschärften Fokus auf hochkarätige Talente in den Bereichen spezialisierte

aktive Anlagen, Alternatives und Wealth Management ist GAM gut positioniert, um

seine Plattform zu skalieren und langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Mit der Unterstützung des Mehrheitsaktionärs NJJ Holding SAS profitiert GAM von

der strategischen Unterstützung und langfristigen Vision eines Partners, der

sich in verschiedenen Branchen durch Wertschöpfung bewährt hat. Neben führenden

Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Venture Capital, Immobilien und

Medien bildet GAM nun die fünfte Säule des milliardenschweren Portfolios von

NJJ.

Die Ernennung von Albert Saporta zum CEO der Gruppe markiert diese nächste Phase

- eine Rückkehr zu den Wurzeln von GAM als investorengeführtes Unternehmen, das

40 Jahre Erfahrung in globalen Märkten und im Bereich Alternatives mit

Managementkompetenz und strategischer Klarheit verbindet.

Zu den wichtigsten strategischen Highlights des ersten Halbjahres 2025 gehören:

* Neues European-Equity-Team: Durch die Integration des neuen European-Equity-

Teams wurde GAMs spezialisierte aktive Plattform deutlich gestärkt - mit

verbesserter Skalierung, fachlicher Tiefe und erhöhter Kundenrelevanz in den

Kernmärkten.

* Partnerschaft mit Swiss Re: Die Partnerschaft mit Swiss Re im Bereich

Katastrophenanleihen (Cat Bonds) und Insurance-Linked Securities (ILS) ist

vollständig etabliert sowie operativ tätig und positioniert GAM als

wettbewerbsfähige Plattform für liquide alternative Anlagen. GAM verfügt nun

über ein verbessertes und einzigartiges Angebot mit einem der weltweit

grössten Rückversicherer und Risikomanager, der den GAM Star Cat Bond Fund

aktiv co-managt. Anleger profitieren dabei von der Investmentexpertise, der

Aufsicht und Swiss Res einzigartigen Einblicken in globale Risiken,

Modellierungsansätze und Naturkatastrophenrisiken.

* Gramercy EMD-Partnerschaft: GAM hat sein Fixed-Income-Angebot durch eine

strategische Partnerschaft mit Gramercy erweitert und bietet nun

differenzierte Emerging-Market-Debt-Strategien an, die vollständig in die

Plattform von GAM integriert sind und Kunden über einen führenden

Spezialmanager einen massgeschneiderten Zugang ermöglichen. Gramercy Funds

Management wird von Mohamed A. El-Erian als Vorsitzendem begleitet, Robert

Koenigsberger ist geschäftsführender Gesellschafter und Chief Investment

Officer.

* Vertriebsstärke und -ausbau: Die Führungsposition im Vertrieb wurde durch

die Rückkehr von Tim Rainsford als Group Chief Distribution Officer sowie

durch die Einstellung neuer Senior Sales in Grossbritannien, im Wealth

Management, in Frankreich, Italien und Deutschland weiter gestärkt.

* Strategische Vereinfachung: Der Verkauf von GAMs Italien-Geschäft an AcomeA

SGR, der voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2025 abgeschlossen wird,

spiegelt GAMs Fokus auf seine zentralen Wachstumsfähigkeiten wider, während

gleichzeitig eine starke Vertriebspräsenz in Italien aufrechterhalten wird.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 gewinnen die GAM-Group, ihre

Investmentteams und unsere Partnerunternehmen weiterhin renommierte

Auszeichnungen:

* GAM wurde 2025 von LSEG Lipper als «Best Overall Investment Group» in Europa

über drei Jahre (Kategorie «Small Company») ausgezeichnet.

* Anthony Smouha (Atlanticomnium) wurde 2025 in die begehrte FE fundinfo Alpha

Manager Hall of Fame aufgenommen.

* GAM erhielt bei den Citywire Switzerland Portfolio Manager & Group Awards

2025 gleich doppelte Auszeichnungen:

* Florian Komac (https://www.gam.com/en/managers/florian-komac) von GAM,

Investment Manager im Fixed-Income-Team, wurde zum zweiten Mal in Folge

mit dem Preis «Best Portfolio Manager of Bonds - Swiss Franc»

ausgezeichnet. Zudem gewann GAM den «Best Fund Group Award» in der

Kategorie «Equity - Switzerland Small & Medium Companies».

* Der GAM Sustainable Climate Bond Fund wurde bei den Environmental Finance

Sustainable Debt Awards 2025 als «Green Bond Fund of the Year»

ausgezeichnet.

* GAM gewann den PAM Award 2025 in der Kategorie «Investment Performance -

Growth Portfolios».

Mit einer klaren Strategie, starken Partnerschaften und einer fokussierten

Plattform ist GAM nun vollständig darauf ausgerichtet, Wachstum und Performance

zu erzielen. Weitere Einzelheiten zur Strategie von GAM finden Sie im

Halbjahresbericht 2025 (https://www.gam.com/en/our-company/investor-

relations/results-centre).

Anlageperformance

GAM erzielt weiterhin eine starke Anlageperformance mit seinen vielfältigen und

einzigartigen Produkten. 73 % der verwalteten Vermögen im Investment Management

übertrafen zum 30. Juni 2025 ihre Dreijahres-Benchmark und 74 % ihre Fünfjahres-

Benchmark.

Prozentsatz verwalteter GAM-Fondsvermögen, der die Benchmark übertraf

3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

------------------------------------------------

Geschäftsbereich Anlageklasse 30. Jun 31. Dez 30. Jun 31. Dez

2025 2024 2025 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Specialist Active Fixed Income 85 % 84 % 85 % 86 %

Specialist Active Equity 45 % 1 % 51 % 79 %

Alternatives Alternatives 96 % 96 % 91 % 97 %

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamt 73 % 64 % 74 % 89 %

-------------------------------------------------------------------------------

% der verwalteten Fondsvermögen, die ihre Benchmark übertrafen (ohne Mandate

und getrennte Konten). Die Anlageperformance über drei und fünf Jahre basiert

auf den jeweiligen verwalteten Vermögen von CHF 5.6 Milliarden bzw. CHF 5.6

Milliarden.

Bestimmte Strategien wurden von «Specialist Active» in «Alternatives»

umklassifiziert. Infolgedessen wurde die Anlageperformance für beide

Kategorien angepasst.

-------------------------------------------------------------------------------

GAM erzielte auch gemessen an unserer Vergleichsgruppe eine starke

Anlageperformance: 55 % der verwalteten Vermögen im Investment Management

übertrafen zum 30. Juni 2025 die Morningstar-Vergleichsgruppe über drei Jahre,

und 76 % über fünf Jahre.

Prozentsatz verwalteter GAM-Fondsvermögen, der die Morningstar-Vergleichsgruppe

übertraf

3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

------------------------------------------------

Geschäftsbereich Anlageklasse 30. Jun 31. Dez 30. Jun 31. Dez

2025 2024 2025 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Specialist Active Fixed income 10 % 19 % 19 % 14 %

Specialist Active Equity 37 % 20 % 61 % 89 %

Alternatives Alternatives 14 % 99 % 100 % 99 %

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamt 55 % 66 % 76 % 82 %

-------------------------------------------------------------------------------

.

Verwaltetes Vermögen

Das verwaltete Vermögen belief sich zum 30. Juni 2025 auf insgesamt CHF 12.7

Milliarden, verglichen mit CHF 16.3 Milliarden zum 31. Dezember 2024. Die

Abflüsse sind in erster Linie auf Veränderungen im European-Equity-Team und den

Wechsel zu Swiss Re in Bezug auf GAMs Cat-Bond-Fonds zurückzuführen.

(CHF Mrd.)

-------------------------------------------------------------------------------

AuM

per

AuM per

Markt-/ 30.

1. Jan Nettomittel- Veräusserung Wechselkurs- Jun

Geschäftsbereich 2025 zuflüsse (()(2)()) entwicklungen 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Specialist Active

((1)) 11.1 (0.9) - - 10.2

Alternatives ((1)) 4.3 (2.1) (0.4) (0.2) 1.6

Wealth Management 0.9 - - - 0.9

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamt 16.3 (3.0) (0.4) (0.2) 12.7

-------------------------------------------------------------------------------

(()(1)()) Bestimmte Strategien wurden von «Specialist Active» in

«Alternatives» umklassifiziert. Infolgedessen wurde das Anfangsvermögen zum

1. Januar 2025 neu ausgewiesen, wobei CHF 3.8 Milliarden von «Specialist

Active» in «Alternatives» übertragen wurden.

(()(2)) In der ersten Hälfte des Jahres 2025 führte eine strategische

Überprüfung unserer Fonds zur Veräusserung ausgewählter alternativer Fonds.

Diese Ergebnisse unterstreichen die Stärke der Anlageplattform von GAM und den

Wert ihrer spezialisierten Partnerschaften. Mit einem geschärften Fokus und

neuer Dynamik ist GAM bestens positioniert, um das verwaltete Vermögen zu

steigern und seinen Kunden eine konstante Performance zu bieten.

Zusätzliche Informationen

Half-Year GAM Corporate

Report Investor Workbook Calendar

(http://www.ga Investor Presentation (http://www.gam.c (http://www.gam.co

m.com/halfyear (http://www.gam.com/in om/investorworkbo m/corporatecalenda

report) vestorpresentation) ok) r)

Investor Relations Media Relations

Magdalena Czyzowska Colin Bennett

T +44 (0) T +44 (0) 207 393 8544

207 917 2508

Besuchen Sie uns auf: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: X

(https://twitter.com/gamInsights) und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/gam-

investments/)

Über GAM

GAM Investments ist ein unabhängiger Investmentmanager mit Börsennotierung in

der Schweiz. Als aktiver, global tätiger Asset Manager bietet GAM seinen Kunden

über die Bereiche Investment- und Wealth Management hinweg unverwechselbare und

differenzierte Anlagelösungen. Das Ziel des Unternehmens ist es, die finanzielle

Zukunft seiner Kunden zu sichern und zu stärken. GAM zieht die klügsten Köpfe

an, fördert und befähigt sie, führende Investmentexpertise und Innovationskraft

zu entfalten und einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.

Das verwaltete Vermögen belief sich per 30. Juni 2025 auf insgesamt CHF 12.7

Milliarden. GAM Investments verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit

Niederlassungen in 15 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden

auf nahezu allen Kontinenten. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat

seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in 8005 Zürich, Schweiz. Für weitere

Informationen über GAM Investments besuchen Sie bitte www.gam.com

(http://www.gam.com).

Weitere wichtige Informationen

Diese Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete

Aussagen darstellen. Wörter wie «antizipieren», «glauben», «erwarten»,

«schätzen», «anstreben», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich»,

«beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «dürften»,

«werden», «weiterhin», «planen», «Wahrscheinlichkeit», «indikativ», «anstreben»,

«Ziel», «beabsichtigten» und andere ähnliche Ausdrücke sollen oder können

zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser

Mitteilung und basieren auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne

Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und

Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder

Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der

Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen

Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter,

Vertreter und Berater. Sie können erhebliche Elemente subjektiver Einschätzungen

und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die richtig oder

falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten

abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt

eine Haftung in Verbindung mit diesen Aussagen.

Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung

zum Kauf, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine

Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Rücksicht auf die

Ziele, die rechtliche, finanzielle oder steuerliche Situation und die

Bedürfnisse von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung

treffen, sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick

auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation

und ihre Bedürfnisse prüfen sowie sich entsprechend ihren individuellen

Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig

beraten lassen.

