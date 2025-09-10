DAX23.745 +0,5%ESt505.396 +0,6%Top 10 Crypto16,01 +1,3%Dow45.941 +1,0%Nas21.984 +0,5%Bitcoin97.260 -0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,51 -1,6%Gold3.629 -0,3%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street startet fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Meta-Aktie trotzdem stabil: Sammelklage wegen Datenschutzverstößen in Deutschland droht
Massiver Kurssprung der Opendoor-Aktie: Was den Titel antreibt
SPI im Blick

Starker Wochentag in Zürich: SPI liegt am Nachmittag im Plus

11.09.25 15:57 Uhr
Starker Wochentag in Zürich: SPI liegt am Nachmittag im Plus

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cicor Technologies Ltd.
186,00 CHF 14,00 CHF 8,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
dormakaba Holding AG
746,00 CHF 27,00 CHF 3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evolva Holding AG
1,05 CHF -0,03 CHF -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GAM AG
0,12 CHF 0,01 CHF 7,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
1,63 CHF 0,09 CHF 5,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leclanche (Leclanché SA)
0,21 CHF -0,02 CHF -10,43%
Charts|News|Analysen
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
9,34 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OC Oerlikon Corporation AG
2,93 CHF -0,00 CHF -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pierer Mobility (ex KTM Industries)
15,96 EUR -0,08 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Relief Therapeutics Holding AG
2,78 CHF -0,08 CHF -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
281,40 CHF 1,40 CHF 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SHL Telemedicine
1,45 CHF 0,14 CHF 10,69%
Charts|News|Analysen
SoftwareONE
7,98 CHF 0,53 CHF 7,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,32 CHF 0,39 CHF 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
17.045,1 PKT 94,6 PKT 0,56%
Charts|News|Analysen

Um 15:39 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,50 Prozent nach oben auf 17.035,12 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,174 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,490 Prozent höher bei 17.033,48 Punkten in den Handel, nach 16.950,46 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17.046,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16.987,44 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,508 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2025, wurde der SPI mit 16.567,52 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17.004,99 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 11.09.2024, bei 15.854,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 9,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17.386,61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.361,69 Zählern.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit SHL Telemedicine (+ 10,69 Prozent auf 1,45 CHF), Cicor Technologies (+ 8,14 Prozent auf 186,00 CHF), GAM (+ 6,91 Prozent auf 0,12 CHF), SoftwareONE (+ 6,58 Prozent auf 7,94 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,56 Prozent auf 1,63 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Leclanche (Leclanché SA) (-10,43 Prozent auf 0,21 CHF), Evolva (-2,78 Prozent auf 1,05 CHF), Relief Therapeutics (-2,63 Prozent auf 2,78 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,47 Prozent auf 8,69 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-2,25 Prozent auf 14,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1.618.320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 242,832 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

