GNW-News: Geopolitische Instabilität treibt Nachfrage nach Programmen für Staatsbürgerschaft durch Investitionen an

^AUCKLAND, Neuseeland, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts aktueller

weltweiter Ereignisse wächst das Interesse an Programmen zur Erlangung der

Staatsbürgerschaft durch Investitionen (CIB), so der Direktor eines der jüngst

eingeführten Programme.

Laut Edward Clark, CEO des Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship

Program, sind Konflikte in Europa und im Nahen Osten sowie politische Unruhen in

den USA mitverantwortlich für diese Entwicklung.

?Viele Menschen fühlen sich derzeit im Hinblick auf ihren Platz in der Welt

verunsichert und interessieren sich für die Möglichkeit einer alternativen

Staatsbürgerschaft", so Clark.

Er berichtete, dass sich kürzlich ein US-Bürger für das Nauru-Programm beworben

habe und dass einer europäischen Familie vor Kurzem die nauruische

Staatsbürgerschaft verliehen worden sei. Sie habe aufgrund der angespannten Lage

in Europa einen Zweitpass gesucht und sei durch ihr Interesse an der

Unterstützung von Klimaresilienz-Initiativen auf das Nauru-Programm aufmerksam

geworden.

Das Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program wurde Anfang

dieses Jahres eingeführt und bietet visumfreies Reisen in 89 Länder.

Gleichzeitig können Investorinnen und Investoren einen Beitrag zur

Klimaresilienz und nachhaltigen Entwicklung in Nauru leisten, das von den

Vereinten Nationen als das fünftgefährdetste Land der Welt in Bezug auf

wirtschaftliche und klimatische Krisen eingestuft wurde.

Laut Clark werden CIB-Programme wie das von Nauru angebotene selbst für

Inhaberinnen und Inhaber starker Pässe als wichtige Absicherung angesehen.

?Globale Unsicherheit, politische Veränderungen und Krisenszenarien lassen die

Diversifizierung durch einen zusätzlichen Pass als sinnvolle Maßnahme

erscheinen. Selbst Bürgerinnen und Bürger europäischer Länder oder der USA

erkennen zunehmend die Bedeutung einer zweiten Staatsbürgerschaft als

zusätzliche Sicherheit.

Außerdem kann eine zweite Staatsbürgerschaft im Falle eines größeren

geopolitischen Konflikts, wie beispielsweise einer Eskalation des Ukraine-

Russland-Kriegs in Europa, als Ausweichlösung dienen, um den Wehrdienst oder die

Wehrpflicht zu umgehen."

Laut Clark suchen Bürgerinnen und Bürger aus Ländern mit politisch sensiblen

oder schwachen Pässen nach einer möglichst neutralen Passoption, die bei Reisen

in Länder, in denen ihr Hauptpass eventuell Aufmerksamkeit erregt, weniger

streng kontrolliert wird.

Allerdings betonte Clark, dass die Aufnahme nicht garantiert sei.

?Strenge Sorgfaltspflichten, darunter Finanz-, Polizei- und

Drittanbieterprüfungen, untermauern die Integrität des Nauru-Programms und sind

für viele Menschen ein starkes Wertversprechen", sagte er.

?Angesichts der weltweiten Unsicherheit ist es für viele Menschen wichtig, in

ein solides Programm mit starken Schutzgarantien für sich und ihre Familien zu

investieren.

Wir erwarten, dass das Interesse an Naurus Programm weiterhin groß sein wird,

vor allem seitens derer, die einen kleinen Inselstaat bei der Umsetzung von

Maßnahmen zur Bekämpfung wirtschaftlicher Anfälligkeit und des Klimawandels

unterstützen möchten", so Clark.

Über das Nauru Economic & Climate Resilience Citizenship Program

Das Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program zielt darauf ab,

Investorinnen und Investoren zu gewinnen, die sich für die nachhaltige

Entwicklung des pazifischen Inselstaates Nauru engagieren. Durch die Teilnahme

an diesem Programm können Antragstellende eine zweite Staatsbürgerschaft

erwerben und gleichzeitig die Initiativen der Insel unterstützen.

http://www.ecrcp.gov.nr (http://www.ecrcp.gov.nr/)

Medienkontakt:

barbara@crcpr.com.auÂ°