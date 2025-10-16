GNW-News: Geopolitische Instabilität treibt Nachfrage nach Programmen für Staatsbürgerschaft durch Investitionen an
^AUCKLAND, Neuseeland, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts aktueller
weltweiter Ereignisse wächst das Interesse an Programmen zur Erlangung der
Staatsbürgerschaft durch Investitionen (CIB), so der Direktor eines der jüngst
eingeführten Programme.
Laut Edward Clark, CEO des Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship
Program, sind Konflikte in Europa und im Nahen Osten sowie politische Unruhen in
den USA mitverantwortlich für diese Entwicklung.
?Viele Menschen fühlen sich derzeit im Hinblick auf ihren Platz in der Welt
verunsichert und interessieren sich für die Möglichkeit einer alternativen
Staatsbürgerschaft", so Clark.
Er berichtete, dass sich kürzlich ein US-Bürger für das Nauru-Programm beworben
habe und dass einer europäischen Familie vor Kurzem die nauruische
Staatsbürgerschaft verliehen worden sei. Sie habe aufgrund der angespannten Lage
in Europa einen Zweitpass gesucht und sei durch ihr Interesse an der
Unterstützung von Klimaresilienz-Initiativen auf das Nauru-Programm aufmerksam
geworden.
Das Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program wurde Anfang
dieses Jahres eingeführt und bietet visumfreies Reisen in 89 Länder.
Gleichzeitig können Investorinnen und Investoren einen Beitrag zur
Klimaresilienz und nachhaltigen Entwicklung in Nauru leisten, das von den
Vereinten Nationen als das fünftgefährdetste Land der Welt in Bezug auf
wirtschaftliche und klimatische Krisen eingestuft wurde.
Laut Clark werden CIB-Programme wie das von Nauru angebotene selbst für
Inhaberinnen und Inhaber starker Pässe als wichtige Absicherung angesehen.
?Globale Unsicherheit, politische Veränderungen und Krisenszenarien lassen die
Diversifizierung durch einen zusätzlichen Pass als sinnvolle Maßnahme
erscheinen. Selbst Bürgerinnen und Bürger europäischer Länder oder der USA
erkennen zunehmend die Bedeutung einer zweiten Staatsbürgerschaft als
zusätzliche Sicherheit.
Außerdem kann eine zweite Staatsbürgerschaft im Falle eines größeren
geopolitischen Konflikts, wie beispielsweise einer Eskalation des Ukraine-
Russland-Kriegs in Europa, als Ausweichlösung dienen, um den Wehrdienst oder die
Wehrpflicht zu umgehen."
Laut Clark suchen Bürgerinnen und Bürger aus Ländern mit politisch sensiblen
oder schwachen Pässen nach einer möglichst neutralen Passoption, die bei Reisen
in Länder, in denen ihr Hauptpass eventuell Aufmerksamkeit erregt, weniger
streng kontrolliert wird.
Allerdings betonte Clark, dass die Aufnahme nicht garantiert sei.
?Strenge Sorgfaltspflichten, darunter Finanz-, Polizei- und
Drittanbieterprüfungen, untermauern die Integrität des Nauru-Programms und sind
für viele Menschen ein starkes Wertversprechen", sagte er.
?Angesichts der weltweiten Unsicherheit ist es für viele Menschen wichtig, in
ein solides Programm mit starken Schutzgarantien für sich und ihre Familien zu
investieren.
Wir erwarten, dass das Interesse an Naurus Programm weiterhin groß sein wird,
vor allem seitens derer, die einen kleinen Inselstaat bei der Umsetzung von
Maßnahmen zur Bekämpfung wirtschaftlicher Anfälligkeit und des Klimawandels
unterstützen möchten", so Clark.
Über das Nauru Economic & Climate Resilience Citizenship Program
Das Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program zielt darauf ab,
Investorinnen und Investoren zu gewinnen, die sich für die nachhaltige
Entwicklung des pazifischen Inselstaates Nauru engagieren. Durch die Teilnahme
an diesem Programm können Antragstellende eine zweite Staatsbürgerschaft
erwerben und gleichzeitig die Initiativen der Insel unterstützen.
http://www.ecrcp.gov.nr (http://www.ecrcp.gov.nr/)
Medienkontakt:
barbara@crcpr.com.auÂ°