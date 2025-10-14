GNW-News: Goldene Woche im 798 Art District: Kunst und Sport beflügeln die Urlaubsstimmung

^PEKING, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während der chinesischen

Nationalfeiertage im Jahr 2025 bot der 798 Art District ein lebhaftes

Feiertagserlebnis mit der Veranstaltung?China Open Carnival · Open Live" und

der?Art & Tennis National Day Fair" sowie der 18. Ausgabe des 798 Art Festivals

und der China International Candy Season. Gemeinsam gestalteten sie eine

branchenübergreifende Feier von?Sport + Kunst + Lifestyle". Im Laufe der Woche

begrüßte 798 fast 400.000 Besucher, generierte mehr als 2 Milliarden

Medienaufrufe und erzielte einen Umsatz in Höhe von mehreren zehn Millionen RMB.

Auf dem Power Square wurden sechs Tage lang die Spiele der China Open auf einem

400 Quadratmeter großen Ultra-HD-Außenbildschirm live übertragen, sodass ein

großes Publikum die spannenden Momente der Meisterschaft gemeinsam mitverfolgen

konnte. Öffentliche Veranstaltungen wie Mini-Tennisspiele, KI-Sportinteraktionen

und ein Laufevent zum Thema Kunst verbanden Sport und öffentliche Beteiligung

noch stärker miteinander. Das?Love Game" fl brachte über 80 Anbieter zusammen

und verband Essen, Kunsthandwerk, Mode und Darbietungen zu einem lebhaften Fest.

Riesenbildschirm Live und?Love Game"-Markt

Parallel zu den Feierlichkeiten fanden die 18. Ausgabe des 798 Art Festivals und

mehr als 70 Ausstellungen statt, die die Gemeinde begeisterten. Zu den

Höhepunkten zählten Pipilotti Rists Einzelausstellung im UCCA, das China-Debüt

von Universal Everything Future You: Walking Through Evolution im 798CUBE und

immersive VR-Premieren wie Mulan 2125 und Little Monster of Langlang Mountain XR

im 798 Hyper Vision. Die Seifenkunstausstellung Lathered Living wurde in den

sozialen Medien zum viralen Hit, als die monumentale Seifenskulptur des

Künstlers Yang Song sich vor den Augen des Publikums allmählich auflöste. Auf

den Straßen begeisterten farbenfrohe Festwagen und Puppenparaden die Besucher

und sorgten für unerwartete Momente der Begeisterung während der Feierlichkeiten

zur Goldenen Woche.

Festwagen und Puppenparaden

Kreativer Konsum bereicherte ebenfalls die Feiertage. Das Ticketpaket?Super

Pass" verband Kunstausstellungen mit Tennisvorführungen und Einkaufsrabatten,

während mehr als 160 Händler Sonderangebote in Verbindung mit Ticketabschnitten

anboten. Kollaborative Projekte wie 798artworks × Badmarket und der Pop-up-Store

im POCKET-Waggon boten den Besuchern neue Begegnungen, bei denen Kunstästhetik

auf Straßenkultur und Design-Einzelhandel traf.

Während der gesamten Feiertage stellte der 798 Art District seine einzigartige

Rolle als kulturelles Wahrzeichen unter Beweis, wo Sport inspiriert, Kunst prägt

und Handel stärkt. Durch die Verschmelzung von Kreativität, Technologie und

Lifestyle festigte die Gemeinde ihren Einfluss als globales Kunstzentrum und

Vorbild für die Integration des Kulturtourismus in Peking.

Kontaktinformation: info@798-art.com.cn (mailto:info@798-art.com.cn)

Fotos zu dieser Meldung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93eb2713-d5d0-40d2-8b8c-

f1da720c713b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd44ae0d-1013-4178-9bab-

c2fc53748559 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93eb2713-d5d0-

40d2-8b8c-f1da720c713b)

