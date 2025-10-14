GNW-News: Goldene Woche im 798 Art District: Kunst und Sport beflügeln die Urlaubsstimmung
^PEKING, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während der chinesischen
Nationalfeiertage im Jahr 2025 bot der 798 Art District ein lebhaftes
Feiertagserlebnis mit der Veranstaltung?China Open Carnival · Open Live" und
der?Art & Tennis National Day Fair" sowie der 18. Ausgabe des 798 Art Festivals
und der China International Candy Season. Gemeinsam gestalteten sie eine
branchenübergreifende Feier von?Sport + Kunst + Lifestyle". Im Laufe der Woche
begrüßte 798 fast 400.000 Besucher, generierte mehr als 2 Milliarden
Medienaufrufe und erzielte einen Umsatz in Höhe von mehreren zehn Millionen RMB.
Auf dem Power Square wurden sechs Tage lang die Spiele der China Open auf einem
400 Quadratmeter großen Ultra-HD-Außenbildschirm live übertragen, sodass ein
großes Publikum die spannenden Momente der Meisterschaft gemeinsam mitverfolgen
konnte. Öffentliche Veranstaltungen wie Mini-Tennisspiele, KI-Sportinteraktionen
und ein Laufevent zum Thema Kunst verbanden Sport und öffentliche Beteiligung
noch stärker miteinander. Das?Love Game" fl brachte über 80 Anbieter zusammen
und verband Essen, Kunsthandwerk, Mode und Darbietungen zu einem lebhaften Fest.
Riesenbildschirm Live und?Love Game"-Markt
Parallel zu den Feierlichkeiten fanden die 18. Ausgabe des 798 Art Festivals und
mehr als 70 Ausstellungen statt, die die Gemeinde begeisterten. Zu den
Höhepunkten zählten Pipilotti Rists Einzelausstellung im UCCA, das China-Debüt
von Universal Everything Future You: Walking Through Evolution im 798CUBE und
immersive VR-Premieren wie Mulan 2125 und Little Monster of Langlang Mountain XR
im 798 Hyper Vision. Die Seifenkunstausstellung Lathered Living wurde in den
sozialen Medien zum viralen Hit, als die monumentale Seifenskulptur des
Künstlers Yang Song sich vor den Augen des Publikums allmählich auflöste. Auf
den Straßen begeisterten farbenfrohe Festwagen und Puppenparaden die Besucher
und sorgten für unerwartete Momente der Begeisterung während der Feierlichkeiten
zur Goldenen Woche.
Festwagen und Puppenparaden
Kreativer Konsum bereicherte ebenfalls die Feiertage. Das Ticketpaket?Super
Pass" verband Kunstausstellungen mit Tennisvorführungen und Einkaufsrabatten,
während mehr als 160 Händler Sonderangebote in Verbindung mit Ticketabschnitten
anboten. Kollaborative Projekte wie 798artworks × Badmarket und der Pop-up-Store
im POCKET-Waggon boten den Besuchern neue Begegnungen, bei denen Kunstästhetik
auf Straßenkultur und Design-Einzelhandel traf.
Während der gesamten Feiertage stellte der 798 Art District seine einzigartige
Rolle als kulturelles Wahrzeichen unter Beweis, wo Sport inspiriert, Kunst prägt
und Handel stärkt. Durch die Verschmelzung von Kreativität, Technologie und
Lifestyle festigte die Gemeinde ihren Einfluss als globales Kunstzentrum und
Vorbild für die Integration des Kulturtourismus in Peking.
Kontaktinformation: info@798-art.com.cn (mailto:info@798-art.com.cn)
Fotos zu dieser Meldung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93eb2713-d5d0-40d2-8b8c-
f1da720c713b
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd44ae0d-1013-4178-9bab-
c2fc53748559 (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93eb2713-d5d0-
40d2-8b8c-f1da720c713b)
