GNW-News: Healthcare Holding Schweiz erwirbt Anteil an Alpin Orthodontics

^Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von

Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von

Anteilen an Alpin Orthodontics AG mit Sitz in Luzern. Healthcare Holding Schweiz

wird von Winterberg Advisory GmbH und KKA Partners verwaltet.

Baar, Schweiz - März 2026

Healthcare Holding Schweiz AG hat die Übernahme von Anteilen der Alpin

Orthodontics AG erfolgreich abgeschlossen. Alpin ist einer der führenden

Anbieter von kieferorthopädischen Produkten und Verbrauchsmaterialien und

vertritt zahlreiche namhafte, innovative internationale Hersteller exklusiv in

der Schweiz. Seit 1995 steht Alpin für umfassende Fachkenntnisse in der

Beratung, individuellen Service und höchste Zuverlässigkeit. Im Rahmen der

Anteilsübernahme beteiligt sich der Gründer Florindo Palladino an der Healthcare

Holding Schweiz und bleibt, wie auch sein Sohn Silvio, weiter an der Spitze des

Unternehmens.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz erklärt hierzu:?Wir heissen

Alpin Orthodontics in unserer Unternehmensgruppe herzlich willkommen und freuen

uns auf die Zusammenarbeit. Die Firma passt perfekt in unsere Strategie, die

besten, führenden Schweizer Spezialisten im Dentalbereich zu erwerben. Ich bin

überzeugt davon, dass sowohl Kunden als auch Lieferanten immens profitieren

werden: Wir decken gemeinsam die gesamte Schweiz noch besser mit einem noch

grösseren Produktportfolio ab, und sind noch näher an unseren Kunden."

Florindo Palladino fügt hinzu:?Wir freuen uns sehr, Teil der Healthcare Holding

Schweiz zu werden - das Konzept der Gruppe und die handelnden Personen haben uns

absolut überzeugt, dass dies der richtige Weg für Alpin ist. Gemeinsam werden

wir die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens nachhaltig weiterführen und

gleichzeitig von Synergien innerhalb der Gruppe profitieren. Ganz wichtig ist

mir persönlich, dass es weder für unsere Kunden, noch für unsere Lieferanten

Änderungen geben wird - mein Sohn und ich bleiben weiter im Unternehmen, wie

auch alle anderen Ansprechpartner."

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und

ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der

Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte

Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen,

durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz

und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und

Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz

von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als

Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet

Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar

ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine

dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio

Fagagnini als CEO geführt.

Über KKA Partners

KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-

beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in

Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind

seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger

Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten

Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen

dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.?

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family

Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im

deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und

Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und

Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory

hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg

Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz

AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian

Brickensteinführen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren

Verwaltungsrat.

Diese Pressemitteilung wird von Winterberg Advisory GmbH im Auftrag der

Healthcare Holding Schweiz AG erstellt und verteilt.

