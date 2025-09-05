GNW-News: iFLYTEK bringt bahnbrechendes AINOTE Air 2 E-Ink-Tablet mit KI-Unterstützung in ganz Europa auf den Markt und revolutioniert damit die Produktivität

^FRANKFURT, Deutschland, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK, ein weltweit

führender Anbieter von KI- und Sprachtechnologielösungen, hat heute die

Wer­bung Wer­bung

Markteinführung seines lang erwarteten AINOTE Air 2 in Europa bekanntgegeben.

Dieses revolutionäre E-Ink-Tablet mit KI-Unterstützung wird die Produktivität

von Fachleuten und Studierenden verändern, wenn es am 5. September 2025 im

Rahmen einer gemeinsamen Marketing- und Vertriebs­partnerschaft mit dem

führenden Online-Händler Joybuy auf den Markt kommt.

Definition neuer Grenzen für das Erstellen von Notizen

Wer­bung Wer­bung

Das AINOTE Air 2 geht weit über herkömmliche Notizbücher hinaus und ist ein All-

in-One-Produktivitätswunder. Es integriert nahtlos Sprachaufzeichnung, einen

fortschrittlichen KI-Meeting-Assistenten, Aufgabenverwaltung und ein

überragendes Schreibgefühl und verändert damit grundlegend, wie Nutzerinnen und

Nutzer ihre Ideen festhalten, organisieren und mit ihnen interagieren. Das Gerät

wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und bietet nun eine

Wer­bung Wer­bung

vollständige Systemlokalisierung für Englisch, Deutsch und Spanisch,

einschließlich Menüs, Einstellungen, Transkription und Übersetzung.

?iFLYTEK hat es sich zur Aufgabe gemacht, mithilfe modernster KI reale

Herausforderungen zu lösen und die menschliche Kommunikation zu verbessern", so

der Marketing Director von iFLYTEK AINOTE.?Das AINOTE Air 2 ist ein Beispiel

für unsere Mission, Technologie sinnvoll in den Alltag zu integrieren und

greifbare Vorteile zu bieten, die die Produktivität neu definieren. Wir freuen

uns sehr über die Partnerschaft mit Joybuy, um diese Innovation direkt den

europäischen Nutzerinnen und Nutzern zugänglich zu machen."

Wichtige Funktionen, die die Revolution vorantreiben:

Nahtlose, hochpräzise Speech-to-Text-Umwandlung in 15 Sprachen: Erleben Sie

Echtzeit-Transkription mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Ideal für

mehrsprachige Meetings und globale Zusammenarbeit, mit Unterstützung für

Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Russisch, Ungarisch und 9 weitere

wichtige Sprachen.

KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen: Konzentrieren Sie sich auf die

Besprechung, nicht auf hektisches Notieren. Der KI-Assistent erstellt

automatisch prägnante Zusammenfassungen, erfasst wichtige Erkenntnisse und To-

dos und unterscheidet dabei intelligent zwischen den Sprechern.

Authentisches Schreibgefühl wie auf Papier: Entfesseln Sie Ihre Kreativität und

Produktivität auf dem großzügigen 8,2-Zoll-HD-E-Ink-Bildschirm. Das natürliche

Schreibgefühl ahmt das Schreiben auf Papier nach, reduziert die Belastung der

Augen und fördert den Ideenfluss.

Europäische Lokalisierung: Vollständige Unterstützung der Systemschnittstelle

für Englisch, Deutsch und Spanisch, wodurch eine intuitive Navigation und

Bedienung für Nutzerinnen und Nutzer in den wichtigsten europäischen Märkten

gewährleistet ist.

Entwickelt für Spitzenleistung:

Professionelle Effizienz: Das AINOTE Air 2 ist das ultimative Werkzeug für

multinationale Führungskräfte, Berater und Manager. Es optimiert die

Aufzeichnung und Organisation komplexer, mehrsprachiger Informationen und macht

Meetings und die Erfassung von Wissen deutlich effizienter.

Akademische Exzellenz: Studierende und Lehrende werden es als unverzichtbar

empfinden, um Vorlesungen zu erfassen, Klassendiskussionen aufzuzeichnen und

Forschungsnotizen mit beispielloser Geschwindigkeit und Leichtigkeit zu

strukturieren, was das Lernen und den akademischen Arbeitsablauf beschleunigt.

Produktlink: https://www.joybuy.com/dp/10295039

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4dde870e-c19f-

4b86-9320-8c999e61ef43

iFLYTEK

Jeffrey Shen

ybshen4@iflytek.comÂ°