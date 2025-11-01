GNW-News: IGEL Now & Next 2025 kehrt nach Deutschland zurück und beleuchtet digitale Souveränität, Partnerinnovationen und die Zukunft der sicheren, adaptive...
^FORT LAUDERDALE, Fla., Nov. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IGEL
(https://www.igel.com/), ein weltweit führender Anbieter von sicheren Endpoint-
Lösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure Endpoint OS
Platform(TM) für heute und morgen, gab heute die Rückkehr der IGEL Now & Next 2025
(https://igelevents.cventevents.com/event/b354435b-
1e21-4205-8a55-2f8b4698717f/welcome-page-banner?RefId=IGEL%20Website) in
Frankfurt am Main bekannt.
Vom 3. bis 6. November findet im Kongresszentrum der Messe Frankfurt die
Veranstaltung IGEL Now & Next
(https://igelevents.cventevents.com/event/b354435b-
1e21-4205-8a55-2f8b4698717f/welcome-page-banner?RefId=IGEL%20Website) statt, bei
der IT-Führungskräfte aus Unternehmen, politische Entscheidungsträger und EUC-
Experten zusammenkommen, um sich mit den Themen digitale Souveränität, Zero
Trust und Geschäftsresilienz auseinanderzusetzen. Die Veranstaltung umfasst
visionäre Keynotes, Podiumsdiskussionen auf der Hauptbühne, vertiefende Sessions
zu den Themen Gesundheitswesen, Finanzen, Behörden, Einzelhandel und Fertigung
sowie Möglichkeiten zur technischen Zertifizierung.
?IGEL Now & Next (https://igelevents.cventevents.com/event/b354435b-
1e21-4205-8a55-2f8b4698717f/welcome-page-banner?RefId=IGEL%20Website) ist der
Ort, an dem führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Sicherheit und
Endbenutzer-Computing zusammenkommen, um die nächste Ära der digitalen
Souveränität und der geschäftlichen Resilienz zu gestalten", so Klaus
Oestermann, CEO von IGEL.?Diese Veranstaltung ist die ultimative
Zusammenführung von Innovation, Strategie und Ökosystempartnerschaften, die die
Zukunft des Endpoint Computing und des sicheren Arbeitens neu definiert."
Auf den Podiumsdiskussionen der Hauptbühne werden politische
Entscheidungsträger, CIOs und Sicherheitsstrategen zusammenkommen, um die
Herausforderungen und Lösungen für eine sichere Modernisierung, die
Verwirklichung digitaler Souveränität und die Schaffung adaptiver digitaler
Arbeitsumgebungen zu erörtern.
Partner, die die Zukunft sicherer Arbeitsplätze gestalten
Im Rahmen des IGEL Ready-Ökosystems versammeln sich führende Technologiepartner
in Frankfurt, um Lösungen vorzustellen, die die Leistung, den Schutz und die
Nachhaltigkeit in der digitalen Arbeitsumgebung verbessern.
Contour Active Key
?Hardware-Sicherheit bleibt ein Eckpfeiler des Vertrauens", erklärte Stefan
Leitz, Director Global BD & Strategic Alliances bei Contour Design/Active
Key.?Unsere Zusammenarbeit mit IGEL stärkt die Widerstandsfähigkeit der
Endgeräte, von der Hygiene-Tastatur bis zur Cloud."
ControlUp
?Gemeinsam mit IGEL ermöglichen wir IT-Verantwortlichen, den hybriden
Arbeitsplatz in Echtzeit zu überblicken, zu verwalten und zu optimieren", so Jed
Ayres, CEO von ControlUp.?Diese Partnerschaft vereint Endpunkt-Intelligenz mit
Erfahrungsmanagement und ermöglicht es Unternehmen, Probleme zu antizipieren,
bevor sie sich auf die Produktivität auswirken, und jedem Mitarbeiter,
unabhängig von seinem Arbeitsort, sichere und nahtlose digitale Erfahrungen zu
bieten."
Dispersive
?Die verteilten Unternehmen von heute benötigen ein höheres Maß an Sicherheit
und Ausfallsicherheit", erklärte Rajiv Pimplaskar, CEO von Dispersive Holdings,
Inc.?Unsere Partnerschaft mit IGEL erweitert den Stealth-Networking-Vorteil von
Dispersive über den Rand hinaus auf den Benutzer und gewährleistet eine
hervorragende Erfahrung, kompromisslose Leistung, Schutz und Kontinuität über
alle Endpunkte und Umgebungen hinweg."
eG Innovations
?eG Innovations und IGEL haben im Rahmen des IGEL Ready-Programms eine starke
Partnerschaft geschlossen, die das Monitoring-Know-how von eG mit den sicheren
Endpoint-Lösungen von IGEL verbindet", so Renne Bots, Area Sales Manager DACH
bei eG Innovations.?Gemeinsam bieten sie Unternehmen weltweit eine optimierte
und nahtlose Erfahrung in der digitalen Arbeitsumgebung, wobei eG Enterprise
eine einzigartige einheitliche Überwachung sowohl für IGEL-Umgebungen als auch
für komplexe hybride IT-Infrastrukturen ermöglicht."
Lenovo
?Die Zusammenarbeit zwischen IGEL und Lenovo ist mehr als eine Partnerschaft -
sie ist ein Kraftmultiplikator für sichere, widerstandsfähige und zukunftsfähige
IT", so Ian Simpson, EMEA Head of Software Sales bei Lenovo. Gemeinsam
definieren sie Geschäftskontinuität neu und beweisen, dass Innovation und
Zuverlässigkeit keine Extras sind - sie sind von Grund auf integriert."
Liquidware
?Wir freuen uns, auf der Now & Next-Veranstaltung von IGEL in Frankfurt unsere
Unterstützung für das IGEL-Betriebssystem mit unserer Liquidware FlexApp zu
präsentieren, die es ermöglicht, Windows-Anwendungen dynamisch über Microsoft
RemoteApp und andere veröffentlichte Methoden oder nativ über den IGEL-Client-
Hypervisor für Windows-Workloads anzubinden", kommentierte Jason E. Smith, VP of
Alliances and Marketing, Liquidware.?Stratusphere UX unterstützt gemeinsame
Kunden bereits dabei, umfassende DEX-Transparenz für IGEL OS-Umgebungen zu
erlangen, während unsere CommandCTRL-Beta-Version diese Funktionen um Echtzeit-
Endpunktkorrekturen erweitert."
Nerdio
?Nerdio ist stolz darauf, mit IGEL zusammenzuarbeiten, um Unternehmen dabei zu
unterstützen, ältere VDI-Lösungen durch cloudnative Lösungen zu ersetzen, die
Nerdio Manager auf Azure Virtual Desktop und Windows 365 nutzen", erklärte
Joseph Landes, CRO und Mitbegründer von Nerdio.?Gemeinsam bieten wir flexible,
sichere und kostenoptimierte digitale Arbeitsumgebungen für die dynamische
Belegschaft von heute."
Netskope
?Netskope freut sich über die Zusammenarbeit mit IGEL bei der Sicherung moderner
digitaler Arbeitsumgebungen", erklärte David Willis, Vice President of
Technology Alliances bei Netskope.?Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen
dabei, Benutzer, Daten und Anwendungen zu schützen, unabhängig davon, wo die
Arbeit stattfindet, und ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen.
Veranstaltungen wie IGEL Now & Next in Frankfurt demonstrieren die
Leistungsfähigkeit von Ökosystem-Partnerschaften, die sichere, intelligente und
flexible Arbeitserfahrungen ermöglichen, die das Gesamtrisiko und die Kosten für
Kunden reduzieren und gleichzeitig ein hervorragendes Benutzererlebnis bieten."
Nutanix
?Nutanix und IGEL teilen die Vision von sicheren, leistungsstarken digitalen
Arbeitsumgebungen", erklärte Sammy Zoghlami, SVP Sales EMEA bei Nutanix.?Wir
freuen uns sehr, Now & Next Frankfurt zu unterstützen und unsere enge
Zusammenarbeit mit IGEL hervorzuheben, um Kunden aus verschiedenen Branchen wie
dem Gesundheitswesen, dem Finanzdienstleistungssektor und dem öffentlichen
Sektor ein nahtloses Desktop-Erlebnis zu bieten. Gemeinsam unterstützen wir
Unternehmen in ganz Europa bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur und
ermöglichen sicheres hybrides Arbeiten."
Parallels
?Parallels und IGEL teilen das gemeinsame Ziel, Menschen die Möglichkeit zu
geben, von überall und auf jedem Gerät sicher zu arbeiten", so Christa Quarles,
CEO von Parallels.?Durch die Kombination des IGEL-Betriebssystems mit der
Anwendungs- und Desktop-Bereitstellungstechnologie von Parallels RAS schaffen
wir einen einfachen, flexiblen und sicheren Ansatz für Virtualisierung und
Endpunktmanagement."
Sentry Bay
?Umfassender Schutz beginnt am Endpunkt", erklärte Tim Royston-Webb, CEO bei
Sentry Bay.?Gemeinsam mit IGEL stellen wir sicher, dass KI und Malware die E/A-
Schnittstellen eines Endgeräts nicht ausnutzen können, indem wir Tastatur,
Bildschirm, Kamera und Mikrofon schützen."
Workspot
?Durch die Zusammenarbeit mit IGEL vereinfachen wir den sicheren Zugriff von
IGEL-basierten Endgeräten auf leistungsstarke Cloud-PCs", sagte Jimmy Chang,
Chief Product Officer bei Workspot.?Workspot ist auf jeder Cloud - AWS, Azure,
GCP - einsetzbar und nutzt Just-in-Time- und Just-enough-Provisioning, um die
erforderliche CPU-/GPU-Kapazität bedarfsgerecht bereitzustellen. Sie zahlen nur
für das, was Sie tatsächlich nutzen."
VNClagoon
?Als Open-Source-Innovatoren teilen VNClagoon und IGEL eine gemeinsame
Überzeugung: Sicherheit sollte digitale Freiheit ermöglichen und nicht
einschränken", erklärte Bernd Rodler, Vorstandsvorsitzender von VNC.?Now & Next
Frankfurt setzt dieses Prinzip in die Praxis um."
?Diese bedeutenden Partnerschaften bilden das Herzstück des IGEL Ready-
Ökosystems", erklärte Divya Saggar, Senior Director, IGEL Ready.?Jedes dieser
Unternehmen bietet einzigartige Innovationen, die Kunden dabei unterstützen,
digitale Arbeitsumgebungen zu schaffen, die nicht nur sicher und leistungsstark,
sondern auch nachhaltig und einfach zu verwalten sind. Gemeinsam gestalten wir
die Zukunft der Arbeit - sicher, intelligent und kooperativ."
Besuchen Sie uns in Frankfurt
IGEL Now & Next 2025 (https://igelevents.cventevents.com/event/b354435b-
1e21-4205-8a55-2f8b4698717f/welcome-page-banner?RefId=IGEL%20Website) -
Frankfurt bietet ein umfassendes Programm mit Thought Leadership, Live-Demos und
Networking für Technologie-Innovatoren und Unternehmensleiter, die die Zukunft
der digitalen Arbeit gestalten.
Jetzt registrieren: Now & Next Frankfurt 2025
(https://igelevents.cventevents.com/event/b354435b-
1e21-4205-8a55-2f8b4698717f/welcome-page-banner?RefId=IGEL%20Website)
Über IGEL
IGEL (https://www.igel.com/) ist ein weltweit führender Anbieter von sicheren
Endpoint-Lösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure
Endpoint OS Platform(TM) für heute und morgen. Das Unternehmen ermöglicht hybrides
Arbeiten, beschleunigt die Cloud-Einführung und setzt Zero Trust in IT- und OT-
Umgebungen durch, während es gleichzeitig hohe Leistung bei geringerer
Komplexität, geringeren Kosten und weniger Risiken bietet.
Das IGEL Preventative Security Model(TM), das im Mittelpunkt des Ansatzes von IGEL
steht, beseitigt Angriffsflächen und setzt Zero-Trust-Prinzipien durch die IGEL
Preventative Security Architecture(TM) durch - ein unveränderliches, modulares
Design ohne lokale Daten. IGEL bietet operative Ausfallsicherheit, geschützt
durch die Trusted Application Platform und unterstützt durch integrierte
Business Continuity. Mit IGEL Adaptive Secure Desktop(TM) erhalten Unternehmen eine
rollenbasierte Lösung für Arbeitsumgebungen, die auf die Bedürfnisse der
Benutzer zugeschnitten ist und gleichzeitig ausfallsichere Sicherheit
gewährleistet.
Durch die Verlängerung der Lebenszyklen von Geräten und die Minimierung des
Software-Footprints erzielt IGEL erhebliche Einsparungen bei den
Gesamtbetriebskosten und fördert die Nachhaltigkeit. IGEL wurde 2001 in Bremen
gegründet und ist weltweit tätig, mit Niederlassungen in den USA und einem
Technologie-Ökosystem von über 100 IGEL Ready-Partnern in mehr als 50 Ländern.
Weitere Informationen finden Sie unter www.igel.com (http://www.igel.com/).
