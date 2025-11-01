GNW-News: IGEL Now & Next 2025 kehrt nach Deutschland zurück und beleuchtet digitale Souveränität, Partnerinnovationen und die Zukunft der sicheren, adaptive...

^FORT LAUDERDALE, Fla., Nov. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IGEL

(https://www.igel.com/), ein weltweit führender Anbieter von sicheren Endpoint-

Lösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure Endpoint OS

Platform(TM) für heute und morgen, gab heute die Rückkehr der IGEL Now & Next 2025

(https://igelevents.cventevents.com/event/b354435b-

1e21-4205-8a55-2f8b4698717f/welcome-page-banner?RefId=IGEL%20Website) in

Frankfurt am Main bekannt.

Vom 3. bis 6. November findet im Kongresszentrum der Messe Frankfurt die

Veranstaltung IGEL Now & Next

(https://igelevents.cventevents.com/event/b354435b-

1e21-4205-8a55-2f8b4698717f/welcome-page-banner?RefId=IGEL%20Website) statt, bei

der IT-Führungskräfte aus Unternehmen, politische Entscheidungsträger und EUC-

Experten zusammenkommen, um sich mit den Themen digitale Souveränität, Zero

Trust und Geschäftsresilienz auseinanderzusetzen. Die Veranstaltung umfasst

visionäre Keynotes, Podiumsdiskussionen auf der Hauptbühne, vertiefende Sessions

zu den Themen Gesundheitswesen, Finanzen, Behörden, Einzelhandel und Fertigung

sowie Möglichkeiten zur technischen Zertifizierung.

?IGEL Now & Next (https://igelevents.cventevents.com/event/b354435b-

1e21-4205-8a55-2f8b4698717f/welcome-page-banner?RefId=IGEL%20Website) ist der

Ort, an dem führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Sicherheit und

Endbenutzer-Computing zusammenkommen, um die nächste Ära der digitalen

Souveränität und der geschäftlichen Resilienz zu gestalten", so Klaus

Oestermann, CEO von IGEL.?Diese Veranstaltung ist die ultimative

Zusammenführung von Innovation, Strategie und Ökosystempartnerschaften, die die

Zukunft des Endpoint Computing und des sicheren Arbeitens neu definiert."

Auf den Podiumsdiskussionen der Hauptbühne werden politische

Entscheidungsträger, CIOs und Sicherheitsstrategen zusammenkommen, um die

Herausforderungen und Lösungen für eine sichere Modernisierung, die

Verwirklichung digitaler Souveränität und die Schaffung adaptiver digitaler

Arbeitsumgebungen zu erörtern.

Partner, die die Zukunft sicherer Arbeitsplätze gestalten

Im Rahmen des IGEL Ready-Ökosystems versammeln sich führende Technologiepartner

in Frankfurt, um Lösungen vorzustellen, die die Leistung, den Schutz und die

Nachhaltigkeit in der digitalen Arbeitsumgebung verbessern.

Contour Active Key

?Hardware-Sicherheit bleibt ein Eckpfeiler des Vertrauens", erklärte Stefan

Leitz, Director Global BD & Strategic Alliances bei Contour Design/Active

Key.?Unsere Zusammenarbeit mit IGEL stärkt die Widerstandsfähigkeit der

Endgeräte, von der Hygiene-Tastatur bis zur Cloud."

ControlUp

?Gemeinsam mit IGEL ermöglichen wir IT-Verantwortlichen, den hybriden

Arbeitsplatz in Echtzeit zu überblicken, zu verwalten und zu optimieren", so Jed

Ayres, CEO von ControlUp.?Diese Partnerschaft vereint Endpunkt-Intelligenz mit

Erfahrungsmanagement und ermöglicht es Unternehmen, Probleme zu antizipieren,

bevor sie sich auf die Produktivität auswirken, und jedem Mitarbeiter,

unabhängig von seinem Arbeitsort, sichere und nahtlose digitale Erfahrungen zu

bieten."

Dispersive

?Die verteilten Unternehmen von heute benötigen ein höheres Maß an Sicherheit

und Ausfallsicherheit", erklärte Rajiv Pimplaskar, CEO von Dispersive Holdings,

Inc.?Unsere Partnerschaft mit IGEL erweitert den Stealth-Networking-Vorteil von

Dispersive über den Rand hinaus auf den Benutzer und gewährleistet eine

hervorragende Erfahrung, kompromisslose Leistung, Schutz und Kontinuität über

alle Endpunkte und Umgebungen hinweg."

eG Innovations

?eG Innovations und IGEL haben im Rahmen des IGEL Ready-Programms eine starke

Partnerschaft geschlossen, die das Monitoring-Know-how von eG mit den sicheren

Endpoint-Lösungen von IGEL verbindet", so Renne Bots, Area Sales Manager DACH

bei eG Innovations.?Gemeinsam bieten sie Unternehmen weltweit eine optimierte

und nahtlose Erfahrung in der digitalen Arbeitsumgebung, wobei eG Enterprise

eine einzigartige einheitliche Überwachung sowohl für IGEL-Umgebungen als auch

für komplexe hybride IT-Infrastrukturen ermöglicht."

Lenovo

?Die Zusammenarbeit zwischen IGEL und Lenovo ist mehr als eine Partnerschaft -

sie ist ein Kraftmultiplikator für sichere, widerstandsfähige und zukunftsfähige

IT", so Ian Simpson, EMEA Head of Software Sales bei Lenovo. Gemeinsam

definieren sie Geschäftskontinuität neu und beweisen, dass Innovation und

Zuverlässigkeit keine Extras sind - sie sind von Grund auf integriert."

Liquidware

?Wir freuen uns, auf der Now & Next-Veranstaltung von IGEL in Frankfurt unsere

Unterstützung für das IGEL-Betriebssystem mit unserer Liquidware FlexApp zu

präsentieren, die es ermöglicht, Windows-Anwendungen dynamisch über Microsoft

RemoteApp und andere veröffentlichte Methoden oder nativ über den IGEL-Client-

Hypervisor für Windows-Workloads anzubinden", kommentierte Jason E. Smith, VP of

Alliances and Marketing, Liquidware.?Stratusphere UX unterstützt gemeinsame

Kunden bereits dabei, umfassende DEX-Transparenz für IGEL OS-Umgebungen zu

erlangen, während unsere CommandCTRL-Beta-Version diese Funktionen um Echtzeit-

Endpunktkorrekturen erweitert."

Nerdio

?Nerdio ist stolz darauf, mit IGEL zusammenzuarbeiten, um Unternehmen dabei zu

unterstützen, ältere VDI-Lösungen durch cloudnative Lösungen zu ersetzen, die

Nerdio Manager auf Azure Virtual Desktop und Windows 365 nutzen", erklärte

Joseph Landes, CRO und Mitbegründer von Nerdio.?Gemeinsam bieten wir flexible,

sichere und kostenoptimierte digitale Arbeitsumgebungen für die dynamische

Belegschaft von heute."

Netskope

?Netskope freut sich über die Zusammenarbeit mit IGEL bei der Sicherung moderner

digitaler Arbeitsumgebungen", erklärte David Willis, Vice President of

Technology Alliances bei Netskope.?Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen

dabei, Benutzer, Daten und Anwendungen zu schützen, unabhängig davon, wo die

Arbeit stattfindet, und ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen.

Veranstaltungen wie IGEL Now & Next in Frankfurt demonstrieren die

Leistungsfähigkeit von Ökosystem-Partnerschaften, die sichere, intelligente und

flexible Arbeitserfahrungen ermöglichen, die das Gesamtrisiko und die Kosten für

Kunden reduzieren und gleichzeitig ein hervorragendes Benutzererlebnis bieten."

Nutanix

?Nutanix und IGEL teilen die Vision von sicheren, leistungsstarken digitalen

Arbeitsumgebungen", erklärte Sammy Zoghlami, SVP Sales EMEA bei Nutanix.?Wir

freuen uns sehr, Now & Next Frankfurt zu unterstützen und unsere enge

Zusammenarbeit mit IGEL hervorzuheben, um Kunden aus verschiedenen Branchen wie

dem Gesundheitswesen, dem Finanzdienstleistungssektor und dem öffentlichen

Sektor ein nahtloses Desktop-Erlebnis zu bieten. Gemeinsam unterstützen wir

Unternehmen in ganz Europa bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur und

ermöglichen sicheres hybrides Arbeiten."

Parallels

?Parallels und IGEL teilen das gemeinsame Ziel, Menschen die Möglichkeit zu

geben, von überall und auf jedem Gerät sicher zu arbeiten", so Christa Quarles,

CEO von Parallels.?Durch die Kombination des IGEL-Betriebssystems mit der

Anwendungs- und Desktop-Bereitstellungstechnologie von Parallels RAS schaffen

wir einen einfachen, flexiblen und sicheren Ansatz für Virtualisierung und

Endpunktmanagement."

Sentry Bay

?Umfassender Schutz beginnt am Endpunkt", erklärte Tim Royston-Webb, CEO bei

Sentry Bay.?Gemeinsam mit IGEL stellen wir sicher, dass KI und Malware die E/A-

Schnittstellen eines Endgeräts nicht ausnutzen können, indem wir Tastatur,

Bildschirm, Kamera und Mikrofon schützen."

Workspot

?Durch die Zusammenarbeit mit IGEL vereinfachen wir den sicheren Zugriff von

IGEL-basierten Endgeräten auf leistungsstarke Cloud-PCs", sagte Jimmy Chang,

Chief Product Officer bei Workspot.?Workspot ist auf jeder Cloud - AWS, Azure,

GCP - einsetzbar und nutzt Just-in-Time- und Just-enough-Provisioning, um die

erforderliche CPU-/GPU-Kapazität bedarfsgerecht bereitzustellen. Sie zahlen nur

für das, was Sie tatsächlich nutzen."

VNClagoon

?Als Open-Source-Innovatoren teilen VNClagoon und IGEL eine gemeinsame

Überzeugung: Sicherheit sollte digitale Freiheit ermöglichen und nicht

einschränken", erklärte Bernd Rodler, Vorstandsvorsitzender von VNC.?Now & Next

Frankfurt setzt dieses Prinzip in die Praxis um."

?Diese bedeutenden Partnerschaften bilden das Herzstück des IGEL Ready-

Ökosystems", erklärte Divya Saggar, Senior Director, IGEL Ready.?Jedes dieser

Unternehmen bietet einzigartige Innovationen, die Kunden dabei unterstützen,

digitale Arbeitsumgebungen zu schaffen, die nicht nur sicher und leistungsstark,

sondern auch nachhaltig und einfach zu verwalten sind. Gemeinsam gestalten wir

die Zukunft der Arbeit - sicher, intelligent und kooperativ."

Besuchen Sie uns in Frankfurt

IGEL Now & Next 2025 (https://igelevents.cventevents.com/event/b354435b-

1e21-4205-8a55-2f8b4698717f/welcome-page-banner?RefId=IGEL%20Website) -

Frankfurt bietet ein umfassendes Programm mit Thought Leadership, Live-Demos und

Networking für Technologie-Innovatoren und Unternehmensleiter, die die Zukunft

der digitalen Arbeit gestalten.

Jetzt registrieren: Now & Next Frankfurt 2025

(https://igelevents.cventevents.com/event/b354435b-

1e21-4205-8a55-2f8b4698717f/welcome-page-banner?RefId=IGEL%20Website)

Über IGEL

IGEL (https://www.igel.com/) ist ein weltweit führender Anbieter von sicheren

Endpoint-Lösungen, adaptiven sicheren Desktop-Lösungen und der IGEL Secure

Endpoint OS Platform(TM) für heute und morgen. Das Unternehmen ermöglicht hybrides

Arbeiten, beschleunigt die Cloud-Einführung und setzt Zero Trust in IT- und OT-

Umgebungen durch, während es gleichzeitig hohe Leistung bei geringerer

Komplexität, geringeren Kosten und weniger Risiken bietet.

Das IGEL Preventative Security Model(TM), das im Mittelpunkt des Ansatzes von IGEL

steht, beseitigt Angriffsflächen und setzt Zero-Trust-Prinzipien durch die IGEL

Preventative Security Architecture(TM) durch - ein unveränderliches, modulares

Design ohne lokale Daten. IGEL bietet operative Ausfallsicherheit, geschützt

durch die Trusted Application Platform und unterstützt durch integrierte

Business Continuity. Mit IGEL Adaptive Secure Desktop(TM) erhalten Unternehmen eine

rollenbasierte Lösung für Arbeitsumgebungen, die auf die Bedürfnisse der

Benutzer zugeschnitten ist und gleichzeitig ausfallsichere Sicherheit

gewährleistet.

Durch die Verlängerung der Lebenszyklen von Geräten und die Minimierung des

Software-Footprints erzielt IGEL erhebliche Einsparungen bei den

Gesamtbetriebskosten und fördert die Nachhaltigkeit. IGEL wurde 2001 in Bremen

gegründet und ist weltweit tätig, mit Niederlassungen in den USA und einem

Technologie-Ökosystem von über 100 IGEL Ready-Partnern in mehr als 50 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.igel.com (http://www.igel.com/).

Medienkontakte

+--------------------------------------+--------------------------------------+

| |Carl Gersh |

|Yocasta Valdez |SVP Marketing |

|Director Corporate Communications |press@igel.com (mailto:press@igel.com)|

|press@igel.com (mailto:press@igel.com)| |

+--------------------------------------+--------------------------------------+

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1cf92afe-8327-4092-b37f-

a063c01df722

Â°