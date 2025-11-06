GNW-News: Ingredion Incorporated gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt

Werte in diesem Artikel

^* Das ausgewiesene und bereinigte(*) operative Ergebnis des dritten Quartals

2025 ging im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 7 % bzw. 10 % zurück

* Der ausgewiesene und bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) belief sich im dritten

Quartal 2025 auf 2,61 USD bzw. 2,75 USD, verglichen mit 2,83 USD bzw. 3,05

USD im dritten Quartal 2024

* Die Prognose für das Gesamtjahr wird angepasst: Der ausgewiesene EPS wird

nun in einer Spanne von 11,11 USD bis 11,31 USD erwartet, der bereinigte EPS

in einer Spanne von 11,10 USD bis 11,30 USD

WESTCHESTER, Illinois, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated

(NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute die Ergebnisse für das dritte

Quartal 2025 bekanntgegeben.

?Die Vorteile des diversifizierten Geschäftsportfolios von Ingredion zeigten

sich im Quartal deutlich: Unser Segment Texture & Healthful Solutions erzielte

erneut ein starkes Wachstum bei Absatzvolumen und operativem Ergebnis, während

unsere F&II-Geschäftsbereiche von einer geringeren Nachfrage sowie betrieblichen

Herausforderungen in unserem größten Werk in den USA betroffen waren", so Jim

Zallie, President und CEO von Ingredion.

?Texture & Healthful Solutions erzielte eine solide Performance mit einem

Absatzwachstum von 4 %, angeführt von zweistelligen Umsatzzuwächsen bei Clean-

Label-Inhaltsstofflösungen in den Regionen USA/Kanada und Asien-Pazifik. Unser

Lösungsportfolio, das aus maßgeschneiderten Formulierungen und differenzierten

Produkten besteht, übertraf das Umsatzwachstum des Segments.?Die neuen

Kapazitätserweiterungen für Speziallösungen, die in den kommenden Quartalen

abgeschlossen werden, werden unsere Position weiter stärken, um den steigenden

Reformulierungsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden."

?Das operative Ergebnis unseres Segments Food & Industrial Ingredients -

U.S./CAN ging um 18 % zurück, hauptsächlich aufgrund anhaltender

Produktionsherausforderungen in unserem Werk in Chicago nach dem Brand Ende Juni

sowie einer rückläufigen Nachfrage nach Getränken und Lebensmitteln infolge

steigender Einzelhandelspreise. Das operative Ergebnis unseres Segments F&II -

LATAM ging im Vergleich zum Vorjahr um 11 % zurück, bedingt durch das Management

unseres Kunden- und Produktmixes im Brauereigeschäft sowie durch eine insgesamt

schwächere Nachfrage in der Brauindustrie. Darüber hinaus ließ die

Verbrauchernachfrage in der Region LATAM im Verlauf des Quartals nach, da höhere

Inflation, steigende Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheit das BIP-Wachstum

beeinträchtigten."

?Unsere strategischen Säulen leiten weiterhin unseren Fokus darauf, profitables

Wachstum zu erzielen, Innovation zu beschleunigen und operative Exzellenz trotz

eines sich wandelnden und unsicheren makroökonomischen Umfelds voranzutreiben.

Wir werden weiterhin Kapital in organische Wachstumschancen und Übernahmen

investieren, die unser Texture & Healthful Solutions-Portfolio erweitern und

stärken. Zudem bleiben wir unserem Ziel verpflichtet, Kapital durch Dividenden

und Aktienrückkäufe an unsere Aktionäre zurückzuführen."

* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den USA allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen (?GAAP"). Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht

GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II. der ergänzenden

Finanzinformationen mit dem Titel?Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach

dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP

basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-

Kennzahlen.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q24 3Q25

----------------------------

Reported Diluted EPS $2.83 $2.61

Impairment charges 0.08 -

Restructuring and resegmentation costs 0.08 0.05

Net gain on sale of business (0.21) -

Tax items and other matters 0.27 0.09

Adjusted Diluted EPS(**) $3.05 $2.75

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

3Q25

----------------

Total items affecting adjusted diluted EPS(**) (0.30 )

----------------

Total operating items (0.31 )

----------------

Margin (0.22 )

Volume (0.12 )

Foreign exchange 0.03

Other income -

----------------

Total non-operating items 0.01

----------------

Financing costs (0.06 )

Non-controlling interests -

Tax rate 0.02

Shares outstanding 0.05

** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder müssen

neu berechnet werden

Geschäftsverlauf

Ingredion gesamt

Net Sales

FX S. Korea Price Change

$ in millions 2024 Impact Volume Volume(*) Mix 2025 Change excl. FX

------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 1,870 15 (39) - (30) 1,816 (3%) (4%)

Year-to-Date 5,630 (28) (11) (24) (105) 5,462 (3%) (2%)

* Enthält einen Volumenverlust aufgrund des Verkaufs unseres Südkorea-Geschäfts

* Der Nettoumsatz des dritten Quartals ging im Vergleich zum Vorjahresquartal

um 3 % zurück. Der Rückgang war auf geringere Absatzmengen in allen F&II-

Segmenten sowie auf einen ungünstigen Preis-Mix infolge niedrigerer

Rohstoffkosten zurückzuführen, was teilweise durch Absatzsteigerungen im

T&HS-Segment ausgeglichen wurde.

Reported Operating Income

FX Business Restructuring/ Change

$ in millions 2024 Impact Drivers Impairment Other 2025 Change excl. FX

-----------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 268 3 (31) 11 (2) 249 (7%) (8%)

Year-to-Date 721 (1) 33 25 18 796 10% 11%

Adjusted Operating Income

FX Business Change

$ in millions 2024 Impact Drivers 2025 Change excl. FX

----------------------------------------------------------------------

Third Quarter 282 3 (31) 254 (10%) (11%)

Year-to-Date 768 (1) 33 800 4% 4%

Betriebsergebnis

* Das ausgewiesene und bereinigte operative Ergebnis belief sich im dritten

Quartal auf 249 Mio. USD bzw. 254 Mio. USD. Der Unterschied zwischen

ausgewiesenem und bereinigtem operativem Ergebnis war in erster Linie auf

Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit unseren Cost2Compete-Initiativen

zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von Währungseffekten ging das

ausgewiesene operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 8 % zurück, das

bereinigte operative Ergebnis um 11 %.

Texture & Healthful Solutions

Net Sales

FX Price Change

$ in millions 2024 Impact Volume Mix 2025 Change excl. FX

------------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 600 12 21 (28) 605 1% (1%)

Year-to-Date 1,785 24 81 (84) 1,806 1% -

Segment Operating Income

FX Business Change

$ in millions 2024 Impact Drivers 2025 Change excl. FX

----------------------------------------------------------------------

Third Quarter 96 2 7 105 9% 7%

Year-to-Date 256 5 54 315 23% 21%

* Das operative Ergebnis des Segments Texture & Healthful Solutions belief

sich im dritten Quartal auf 105 Mio. USD und lag damit um 9 Mio. USD über

dem Vorjahreswert. Der Anstieg war auf niedrigere Rohstoffkosten und

positive Volumeneffekte zurückzuführen, die teilweise durch einen

ungünstigen Preis-Mix ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung von

Währungseffekten stieg das operative Ergebnis des Segments um 7 %.

Food & Industrial Ingredients - LATAM

Net Sales

FX Price Change

$ in millions 2024 Impact Volume Mix 2025 Change excl. FX

------------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 620 5 (44) 4 585 (6%) (7%)

Year-to-Date 1,866 (39) (80) 7 1,754 (6%) (4%)

Segment Operating Income

FX Business Argentina Change

$ in millions 2024 Impact Drivers JV 2025 Change excl. FX

------------------------------------------------------------------

Third Quarter 131 1 (13) (3) 116 (11%) (12%)

Year-to-Date 362 (4) 6 6 370 2% 3%

* Das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial Ingredients - LATAM

belief sich im dritten Quartal auf 116 Mio. USD und lag damit um 15 Mio. USD

unter dem Vorjahreswert. Hauptursachen waren geringere Absatzmengen in der

Brauindustrie, das Management des Kunden- und Produktmixes sowie eine

abgeschwächte Verbrauchernachfrage. Ohne Berücksichtigung von

Währungseffekten sank das operative Ergebnis des Segments um 12 %.

Food & Industrial Ingredients-U.S./Canada

Net Sales

FX Price Change

$ in millions 2024 Impact Volume Mix 2025 Change excl. FX

------------------------------------------------------------------------------

Third Quarter 548 (1) (30) (10) 507 (7%) (7%)

Year-to-Date 1,644 (9) (50) (35) 1,550 (6%) (5%)

Segment Operating Income

FX Business Change

$ in millions 2024 Impact Drivers 2025 Change excl. FX

----------------------------------------------------------------------

Third Quarter 99 - (18) 81 (18%) (18%)

Year-to-Date 291 (3) (29) 259 (11%) (10%)

* Das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial Ingredients -

U.S./Canada belief sich im dritten Quartal auf 81 Mio. USD und lag damit um

18 Mio. USD unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang war in erster Linie auf

anhaltende Produktionsherausforderungen in einem unserer großen

Produktionswerke sowie auf eine geringer als erwartete Nachfrage nach

Getränken und Lebensmitteln zurückzuführen.

Alle Anderen(**)

Net Sales

FX S. Korea Price Change

$ in millions 2024 Impact Volume Volume(*) Mix 2025 Change excl. FX

----------------------------------------------------------------------

Third Quarter 102 (1) 14 - 4 119 17% 18%

Year-to-Date 335 (4) 38 (24) 7 352 5% 6%

* Enthält einen Volumenverlust aufgrund des Verkaufs unseres Südkorea-Geschäfts

Segment Operating Loss

FX Business Change

$ in millions 2024 Impact Drivers 2025 Change excl. FX

----------------------------------------------------------------------

Third Quarter (4) - - (4) NM NM

Year-to-Date (18) 1 12 (5) NM NM

* Der operative Verlust im Bereich Alle Anderen blieb im Vergleich zum Vorjahr

unverändert und spiegelte Verbesserungen im Geschäftsbereich für pflanzliche

Proteine wider, die jedoch durch geringere Erträge aus dem Pakistan-Geschäft

ausgeglichen wurden.

** Alle anderen umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder

einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Der

Nettoumsatz von allen anderen Segmenten wird hauptsächlich durch den Verkauf von

Süßstoffen und Stärke durch unser Pakistan-Geschäft, den Verkauf von Stevia und

anderen Inhaltsstoffen durch unsere Geschäftsbereiche PureCircle und

Zuckerreduzierung sowie durch Erbsenprotein-Inhaltsstoffe durch unseren

Geschäftsbereich Proteinanreicherung erzielt.

Sonstige Finanzposten

* Zum 30. September 2025 belief sich die Gesamtverschuldung auf 1,8 Mrd. USD,

und die liquiden Mittel, einschließlich kurzfristiger Investitionen, auf

921 Mio. USD, verglichen mit 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD zum 31. Dezember

2024.

* Im dritten Quartal beliefen sich die Nettofinanzierungskosten auf 7 Mio.

USD, verglichen mit 1 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was auf geringere

Währungsgewinne in diesem Quartal zurückzuführen war.

* Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das dritte

Quartal lagen bei 28,6 % bzw. 26,4 %, verglichen mit 30,8 % bzw. 26,9 % im

Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes

war in erster Linie auf eine nachteilige Entscheidung der Steuerbehörden im

Vorjahresquartal sowie auf die Veränderung des Wechselkurses des

mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen. Diese Effekte

wurden teilweise durch die Änderung des dauerhaften Reinvestitionsstatus

einer bestimmten ausländischen Tochtergesellschaft im dritten Quartal 2025

sowie durch die steuerliche Behandlung des Verkaufs unseres Geschäfts in

Südkorea im Jahr 2024 ausgeglichen.

* Die Nettoinvestitionen in Sachanlagen beliefen sich bis zum 30. September

2025 auf 298 Mio. USD.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Im dritten Quartal zahlte das Unternehmen 54 Mio. USD an Dividenden an die

Aktionäre aus und erklärte am 27. August 2025 eine vierteljährliche Dividende

von 0,82 USD je Aktie, die am 21. Oktober 2025 ausgezahlt wurde (im Vergleich

zur vorherigen Quartalsdividende von 0,80 USD je Aktie). Dies stellt die 11.

aufeinanderfolgende jährliche Erhöhung dar. Bis zum 30. September 2025 hat das

Unternehmen im laufenden Jahr Stammaktien im Wert von 134 Mio. USD

zurückgekauft.

Aktualisierte Jahresprognose 2025

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2025 ein ausgewiesenen EPS in einer

Spanne von 11,11 USD bis 11,31 USD und einen bereinigten EPS in einer Spanne von

11,10 USD bis 11,30 USD.

Diese Prognose berücksichtigt die zum Ende Oktober 2025 geltenden Zollniveaus.

Darüber hinaus schließt diese Prognose akquisitionsbedingte Integrations- und

Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen aus.

Das Unternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr 2025, dass der Nettoumsatz im

Vergleich zum Vorjahr unverändert bleibt oder leicht rückläufig ist. Dies

spiegelt ein Absatzwachstum im T&HS-Segment wider, das jedoch durch einen

ungünstigen Preis-Mix infolge der Weitergabe niedrigerer Rohstoffkosten sowie

erwarteter Währungseffekte ausgeglichen wird.

Für das Gesamtjahr 2025 wird erwartet, dass sowohl das ausgewiesene als auch das

bereinigte operative Ergebnis im niedrigen bis mittleren einstelligen

Prozentbereich steigt.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 basiert zudem auf folgenden Annahmen: Das

operative Ergebnis des Segments Texture & Healthful Solutions wird nun

voraussichtlich im hohen zweistelligen Prozentbereich steigen, getrieben durch

Absatzwachstum; das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial

Ingredients - LATAM wird voraussichtlich unverändert bleiben oder leicht

zunehmen; das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial Ingredients -

U.S./CAN wird voraussichtlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich

zurückgehen; und für den Bereich All Other wird weiterhin ein nahezu

ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Die Konzernkosten für das Gesamtjahr 2025 werden weiterhin im hohen einstelligen

Prozentbereich über dem Vorjahr erwartet, bedingt durch IT-Investitionen und

projektbezogene Aufwendungen zur Weiterentwicklung unserer digitalen

Infrastruktur.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven

Steuersatz von 25,5 % bis 26,5 % sowie einen bereinigten effektiven Steuersatz

von 26,0 % bis 27,0 %.

Der operative Cashflow für das Gesamtjahr 2025 wird voraussichtlich in einer

Spanne von 800 Mio. USD bis 900 Mio. USD liegen und umfasst eine Rückkehr zu

Investitionen in das Working Capital. Die Investitionsausgaben für das

Gesamtjahr werden voraussichtlich zwischen 400 und 425 Mio. USD liegen.

Telefonkonferenz- und Webcast-Informationen

Ingredion wird am Dienstag, den 4. November 2025, um 8:00 Uhr eine

Telefonkonferenz abhalten. (CT)/9:00 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz durchführen,

die von Jim Zallie, President und Chief Executive Officer, und James Gray,

Executive Vice President und Chief Financial Officer, geleitet wird. Die

Telefonkonferenz wird in Echtzeit im Internet übertragen und kann unter

https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations abgerufen werden.

Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanz- und Betriebsinformationen wird einige

Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens zum

Download bereitstehen. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter

https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results zur

Verfügung.

Über das Unternehmen

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago,

ist ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen, der Kunden in fast

120 Ländern bedient. Mit einem Jahresumsatz von rund 7,4 Mrd. USD im Jahr 2024

verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche

Rohstoffe in wertsteigernde Zutatenlösungen für die Lebensmittel-, Getränke-,

Tiernahrungs-, Brauerei- und Industriemärkte. Mit den Ingredion Idea Labs(®)

Innovationszentren an Standorten weltweit und mehr als 11.000 Mitarbeitern

arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kunden daran, sein Ziel zu

verwirklichen: das Potenzial von Menschen, Natur und Technologie zu vereinen, um

das Leben besser zu machen. Besuchen Sie ingredion.com

(https://ir.ingredionincorporated.com/) für weitere Informationen und die

neuesten Unternehmensnachrichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen

Fassung enthalten. Ingredion geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten

Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt

werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem alle Aussagen zu

unseren Erwartungen hinsichtlich des ausgewiesenen und bereinigten Gewinns je

Aktie, des Nettoumsatzes, des ausgewiesenen und bereinigten operativen

Ergebnisses, der Segmentumsätze und Segmentergebnisse, der Konzernkosten, der

ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze, des operativen Cashflows

und der Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2025. Ebenso umfassen sie alle

weiteren Aussagen zu unseren Aussichten sowie zu unserer künftigen

Geschäftstätigkeit, finanziellen Lage, Absatzmengen, Cashflows, Aufwendungen

oder sonstigen finanziellen Kennzahlen - einschließlich der Pläne, Strategien

und Ziele des Managements in Bezug auf die vorgenannten Punkte sowie der

zugrunde liegenden Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen.

Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten

Wörtern wie?kann",?wird",?sollte",?erwarten",?annehmen",?glaubt",?plant",

?projiziert",?schätzt",?erwartet",?beabsichtigt",?fortsetzen",?pro forma",

?prognostiziert",?Ausblick",?antreibt",?Chancen",?Potenzial",?vorläufig"

oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle

Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind

?zukunftsgerichtete Aussagen".

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen

aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer

vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben,

dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf

hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere

Erwartungen als richtig erweisen.

Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen

Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Erwartungen abweichen,

bedingt durch verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Dazu zählen unter anderem

Änderungen im Verbraucherverhalten, in Präferenzen, Nachfrage und Wahrnehmung,

die die Nachfrage nach unseren Produkten verringern können; geopolitische

Konflikte und daraus resultierende Maßnahmen, einschließlich der Auswirkungen

auf die Verfügbarkeit und die Preise von Rohstoffen und Energie, Unterbrechungen

in den Lieferketten sowie Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen; die

Auswirkungen der globalen Wirtschaftsbedingungen sowie der allgemeinen

politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen und marktbezogenen

Rahmenbedingungen, die Kunden und Verbraucher in den verschiedenen Regionen und

Ländern betreffen, in denen wir Rohstoffe einkaufen oder unsere Produkte

herstellen oder vertreiben, und die sich auf unsere Absatzmengen, die

Preisgestaltung unserer Produkte sowie unsere Fähigkeit auswirken können,

Forderungen von Kunden einzuziehen. Weitere Risiken ergeben sich aus unserer

Abhängigkeit von Abnehmern in wichtigen Branchen, aus denen wir einen

wesentlichen Teil unseres Umsatzes erzielen - darunter insbesondere die

Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie -; den Risiken im

Zusammenhang mit Pandemien; unserer Fähigkeit, neue Produkte und

Dienstleistungen in ausreichender Geschwindigkeit oder Qualität zu entwickeln

oder zu erwerben, um Marktakzeptanz zu erreichen; zunehmendem Wettbewerbs-

und/oder Kundendruck in der Maisverarbeitungsindustrie und verwandten Branchen,

insbesondere in Bezug auf Märkte und Preise für unsere Haupt- und Nebenprodukte

(insbesondere Maisöl) sowie unserer Fähigkeit, Preissteigerungen bei wichtigen

Inputfaktoren weiterzugeben. Hinzu kommen Preisfluktuationen,

Lieferkettenstörungen, Zölle, Abgaben und Engpässe, die unsere Beschaffung,

Produktionsprozesse und Vertriebskanäle beeinflussen - einschließlich Rohstoff-,

Energie-, Fracht- und Logistikkosten sowie deren Verfügbarkeit. Schließlich

bestehen Risiken hinsichtlich unserer Fähigkeit, Kosten zu kontrollieren,

Budgets einzuhalten und erwartete Synergien zu realisieren, einschließlich der

termingerechten und budgetkonformen Umsetzung geplanter Wartungs- und

Investitionsprojekte sowie einer effizienten Steuerung von Fracht-, Versand- und

Absicherungsgeschäften; betriebliche Schwierigkeiten in unseren

Produktionsstätten sowie Haftungsrisiken im Zusammenhang mit Produktsicherheit

und -qualität; die Auswirkungen des Klimawandels sowie gesetzlicher,

regulatorischer und marktbezogener Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels;

unsere Fähigkeit, Übernahmen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu

vorteilhaften Bedingungen erfolgreich zu identifizieren und abzuschließen sowie

im Rahmen solcher Transaktionen eine angemessene Due Diligence durchzuführen,

erworbene Unternehmen erfolgreich zu integrieren oder strategische Allianzen

umzusetzen und aufrechtzuerhalten und die erwarteten Synergien zu realisieren;

wirtschaftliche, politische und sonstige Risiken, die mit Geschäftstätigkeiten

in ausländischen Ländern und Währungen verbunden sind; das Risiko unzureichender

Arbeitsbeziehungen; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu

entwickeln, zu motivieren und gute Beziehungen zu unserer Belegschaft

aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen rechtlicher und regulatorischer Verfahren,

Klagen, Ansprüche und Untersuchungen; mögliche Wertminderungen auf unseren

Geschäfts- oder Anlagewert; die Auswirkungen politischer Ereignisse, Handels-

und internationaler Konflikte, Kriege, terroristischer Bedrohungen oder

Anschläge sowie Naturkatastrophen auf unser Geschäft; Änderungen der

Regierungspolitik, Gesetzgebung oder Regulierung und die Kosten der rechtlichen

Compliance, einschließlich der Einhaltung von Umweltvorschriften, oder das

Eintreten anderer wesentlicher Ereignisse außerhalb unseres Einflussbereichs;

Änderungen unserer Steuersätze oder eine erhöhte Steuerbelastung; Risiken, die

unsere Fähigkeit beeinträchtigen könnten, Finanzmittel zu angemessenen

Konditionen aufzunehmen, sowie andere Faktoren, die unseren Zugang zu

ausreichenden Mitteln für zukünftiges Wachstum und Expansion beeinflussen

könnten; steigende Zinssätze, die unsere Finanzierungskosten erhöhen könnten;

Unterbrechungen, Sicherheitsvorfälle oder Ausfälle im Zusammenhang mit unseren

IT-Systemen, -Prozessen oder -Standorten; Risiken, die die Fortführung unserer

Dividendenpolitik beeinträchtigen könnten; sowie unsere Fähigkeit, ein wirksames

internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen

oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände

widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn

wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten

Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche

Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung

dieser und anderer Risiken finden Sie unter?Risikofaktoren" und in anderen

Informationen in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember

2024 endende Geschäftsjahr sowie in unseren nachfolgenden Berichten auf Formular

10-Q und Formular 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission

eingereicht wurden.

KONTAKTE:

Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242

Medien: Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, September 30,

--------------------- Change ----------------------- Change

2025 2024 % 2025 2024 %

--------- ----------- -------- ----------- ----------- -------

Net sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) $ 5,462 $ 5,630 (3%)

Cost of sales 1,361 1,391 4,064 4,288

--------- ----------- ----------- -----------

Gross profit 455 479 (5%) 1,398 1,342 4%

Operating expenses 203 198 3% 604 578 4%

Other operating expense

(income), net - 1 (15 ) 5

Restructuring/impairment

charges 3 12 13 38

--------- ----------- ----------- -----------

Operating income 249 268 (7%) 796 721 10%

Financing costs 7 1 28 30

Net (gain) on sale of

business - (8 ) - (90 )

Other non-operating

expense 1 2 1 2

--------- ----------- ----------- -----------

Income before income

taxes 241 273 (12%) 767 779 (2%)

Provision for income

taxes 69 84 198 222

--------- ----------- ----------- -----------

Net income 172 189 (9%) 569 557 2%

Less: Net income

attributable to non-

controlling interests 1 1 5 5

--------- ----------- ----------- -----------

Net income attributable

to Ingredion $ 171 $ 188 (9%) $ 564 $ 552 2%

--------- ----------- ----------- -----------

Earnings per common

share attributable to

Ingredion common

shareholders:

Weighted average common

shares outstanding:

Basic 64.3 65.3 64.4 65.6

Diluted 65.4 66.5 65.5 66.6

Earnings per common

share of Ingredion:

Basic $ 2.66 $ 2.88 (8%) $ 8.76 $ 8.41 4%

Diluted $ 2.61 $ 2.83 (8%) $ 8.61 $ 8.29 4%

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts)

September 30,

2025

December 31,

(Unaudited) 2024

--------------- -------------

Assets

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 915 $ 997

Short-term investments 6 11

Accounts receivable, net 1,312 1,093

Inventories 1,225 1,187

Prepaid expenses and assets held for sale 58 67

--------------- -------------

Total current assets 3,516 3,355

--------------- -------------

Property, plant and equipment, net 2,435 2,264

Intangible assets, net 1,273 1,264

Other non-current assets 609 561

--------------- -------------

Total assets $ 7,833 $ 7,444

--------------- -------------

Liabilities and stockholders' equity

Current liabilities:

Short-term borrowings $ 57 $ 44

Accounts payable, accrued liabilities and

liabilities held for sale 1,221 1,237

--------------- -------------

Total current liabilities 1,278 1,281

--------------- -------------

Long-term debt 1,741 1,787

Other non-current liabilities 490 486

--------------- -------------

Total liabilities 3,509 3,554

--------------- -------------

Share-based payments subject to redemption 58 60

Redeemable non-controlling interests 7 7

Ingredion stockholders' equity:

Preferred stock - authorized 25.0 shares -

$0.01 par value, none issued - -

Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01

par value, 77.8 shares issued at September 30,

2025 and December 31, 2024 1 1

Additional paid-in capital 1,156 1,152

Less: Treasury stock (common stock: 14.1 and

13.3 shares at September 30, 2025 and

December 31, 2024) at cost (1,466 ) (1,355 )

Accumulated other comprehensive loss (950 ) (1,086 )

Retained earnings 5,497 5,092

--------------- -------------

Total Ingredion stockholders' equity 4,238 3,804

Non-redeemable non-controlling interests 21 19

--------------- -------------

Total stockholders' equity 4,259 3,823

--------------- -------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 7,833 $ 7,444

--------------- -------------

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)

Nine Months Ended

September 30,

---------------------

2025 2024

---------- ----------

Cash from operating activities

Net income $ 569 $ 557

Non-cash charges to net income:

Depreciation and amortization 165 160

Mechanical stores expense 50 45

Net (gain) on sale of business - (90 )

Impairment charges 6 26

Deferred income taxes 2 19

Margin accounts 3 7

Changes in other trade working capital (235 ) 248

Other (21 ) 28

---------- ----------

Cash provided by operating activities 539 1,000

---------- ----------

Cash from investing activities

Capital expenditures and mechanical stores purchases,

net (298 ) (170 )

Proceeds from sale of business 12 255

Investments in unconsolidated affiliates, net (11 ) -

Other (5 ) (6 )

---------- ----------

Cash (used for) provided by investing activities (302 ) 79

---------- ----------

Cash from financing activities

Payments on borrowings, net (37 ) (12 )

Commercial paper borrowings, net - (327 )

Repurchases of common stock, net (134 ) (87 )

Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 21

Purchases of non-controlling interests - (40 )

Dividends paid, including to non-controlling interests (157 ) (156 )

---------- ----------

Cash used for financing activities (340 ) (601 )

---------- ----------

Effects of foreign exchange rate changes on cash and

cash equivalents 21 (2 )

---------- ----------

(Decrease) increase in cash and cash equivalents (82 ) 476

Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401

---------- ----------

Cash and cash equivalents, end of period $ 915 $ 877

---------- ----------

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales and Operating Income

Three Months Ended Change Nine Months Ended Change

September 30, Excl. September 30, Excl.

----------------------- Change FX ----------------------- Change FX

2025 2024 % % 2025 2024 % %

----------- ----------- -------- -------- ----------------------- -------- -------

Net Sales:

Texture & Healthful

Solutions (i) $ 605 $ 600 1% (1%) $ 1,806 $ 1,785 1% -%

Food & Industrial

Ingredients-LATAM (ii) 585 620 (6%) (7%) 1,754 1,866 (6%) (4%)

Food & Industrial

Ingredients-U.S./Canada

(iii) 507 548 (7%) (7%) 1,550 1,644 (6%) (5%)

All Other (iv) 119 102 17% 18% 352 335 5% 6%

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Total Net Sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) (4%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) (2%)

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Operating Income

(Loss):

Texture & Healthful

Solutions $ 105 $ 96 9% 7% $ 315 $ 256 23% 21%

Food & Industrial

Ingredients-LATAM 116 131 (11%) (12%) 370 362 2% 3%

Food & Industrial

Ingredients-U.S./Canada 81 99 (18%) (18%) 259 291 (11%) (10%)

All Other (4 ) (4 ) NM NM (5 ) (18 ) NM NM

Corporate (44 ) (40 ) (10%) (10%) (139 ) (123 ) (13%) (13%)

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Adjusted Operating

Income 254 282 (10%) (11%) 800 768 4% 4%

Restructuring and

resegmentation costs (3 ) (6 ) (7 ) (12 )

Impairment charges - (8 ) (6 ) (26 )

Other matters (2 ) - 9 (9 )

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Total Operating Income $ 249 $ 268 (7%) (8%) $ 796 $ 721 10% 11%

----------- ----------- -------- -------- ----------- ----------- -------- -------

Anmerkungen zum Nettoumsatz

(i) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 7 Mio. USD bzw. 11 Mio.

USD für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 25 Mio. USD bzw. 42 Mio.

USD für das laufende Jahr 2025 und 2024.

(ii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 12 Mio. USD bzw. 13 Mio.

USD für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 39 Mio. USD bzw. 33 Mio.

USD für das laufende Jahr 2025 und 2024.

(iii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 25 Mio. USD bzw. 19 Mio.

USD für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 85 Mio. USD bzw. 70 Mio.

USD für das laufende Jahr 2025 und 2024.

(iv) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 3 Mio. USD bzw. 4 Mio. USD

für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 10 Mio. USD bzw. 11 Mio. USD

für das laufende Jahr 2025 und 2024.

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen

Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die in Übereinstimmung mit

den US-amerikanischen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung

(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erstellt wurden, werden nicht

auf GAAP basierende Finanzkennzahlen verwendet, die bestimmte GAAP-Posten

ausschließen, wie z. B. Kosten für die Restrukturierung und Neusegmentierung,

Nettogewinne aus dem Verkauf von Unternehmensteilen,

Wertminderungsabschreibungen, Steuerposten in Mexiko und andere spezifische

Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff?bereinigt" verwendet, wenn wir uns auf

diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende

Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose

künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die

Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die

Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich

der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten

Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach

GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der

Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung

mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres

Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit

des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln

möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne

wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder

Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf

GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen

vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose

bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von

GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen,

einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als

Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen

bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit

GAAP erstellt. Daher sind die Kennzahlen des Unternehmens nicht unbedingt mit

ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar. Die

Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am ehesten

vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen

aufgeführt.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted

Earnings Per Share ("EPS") to Non-

GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, 2025 September 30, 2025

----------------------- ----------------------

(in Diluted (in

millions) EPS millions) Diluted

----------- ----------- ----------- ----------

Net income attributable to

Ingredion $ 171 $ 2.61 $ 564 $ 8.61

Adjustments:

Restructuring and

resegmentation costs (i) 3 0.05 6 0.09

Impairment charges (iii) - - 4 0.06

Other matters (iv) 1 0.02 (7 ) (0.10 )

Tax item-Mexico (v) (3 ) (0.05 ) (10 ) (0.15 )

Other tax matters (vi) 8 0.12 6 0.09

----------- ----------- ----------- ----------

Non-GAAP adjusted net income

attributable to Ingredion $ 180 $ 2.75 $ 563 $ 8.60

----------- ----------- ----------- ----------

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, 2024 September 30, 2024

----------------------- ----------------------

(in Diluted (in Diluted

millions) EPS millions) EPS

----------- ----------- ----------- ----------

Net income attributable to

Ingredion $ 188 $ 2.83 $ 552 $ 8.29

Adjustments:

Restructuring and resegmentation

costs (i) 5 0.08 9 0.14

Net gain on sale of business

(ii) (14 ) (0.21 ) (86 ) (1.29 )

Impairment charges (iii) 6 0.08 28 0.41

Other matters (iv) - - 7 0.11

Tax item-Mexico (v) 8 0.12 12 0.18

Other tax matters (vi) 10 0.15 12 0.18

----------- ----------- ----------- ----------

Non-GAAP adjusted net income

attributable to Ingredion $ 203 $ 3.05 $ 534 $ 8.02

----------- ----------- ----------- ----------

Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet

werden.

Anmerkungen

(i) Für die drei und neun Monate zum 30. September 2025 haben wir Vorsteuer-

Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 3 Mio. USD bzw. 7 Mio. USD

erfasst, die hauptsächlich mit Stilllegungskosten im Zusammenhang mit

zuvor angekündigten Werksschließungen und Restrukturierungsmaßnahmen

zusammenhängen. Für die drei und neun Monate zum 30. September 2024

haben wir Vorsteueraufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 12 Mio. USD

im Zusammenhang mit der Neuordnung unserer Segmente erfasst, die

hauptsächlich auf die zum 1. Januar 2024 wirksam gewordene Re-

Segmentierung des Geschäfts zurückzuführen sind.

(ii) Im Verlauf der drei und neun Monate zum 30. September 2024 wurden

Vorsteuergewinne in Höhe von 8 Mio. USD bzw. 90 Mio. USD aus dem Verkauf

unseres Geschäfts in Südkorea erzielt.

(iii) Im Verlauf der neun Monate zum 30. September 2025 haben wir Vorsteuer-

Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD auf unsere

Beteiligungen erfasst. Im Verlauf der neun Monate zum 30. September

2024 haben wir Vorsteuer-Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 26 Mio.

USD erfasst. Darin enthalten sind Wertminderungsaufwendungen in Höhe von

8 Mio. USD auf Sachanlagen im Zusammenhang mit unseren

Produktionsaktivitäten im Vereinigten Königreich für die drei Monate zum

30. September 2024 sowie 18 Mio. USD, die hauptsächlich auf

Wertminderungen unserer at-equity bilanzierten Beteiligungen im zweiten

Quartal 2024 zurückzuführen sind.

(iv) Für die drei und neun Monate zum 30. September 2025 ergaben sich

Vorsteueraufwendungen in Höhe von 2 Mio. USD bzw. Vorsteuervorteile in

Höhe von 9 Mio. USD, die hauptsächlich auf Versicherungserstattungen und

ein günstiges Urteil im Zusammenhang mit bestimmten indirekten Steuern

zurückzuführen sind. Im Verlauf der neun Monate zum 30. September 2024

wurde ein Vorsteueraufwand in Höhe von 9 Mio. USD aufgrund von

Tornadoschäden an einem Lagerhaus in den USA erfasst.

(v) Wir haben Steueraufwendungen in Höhe von 3 Mio. USD bzw. 10 Mio. USD für

die drei und neun Monate zum 30. September 2025 sowie Steuererträge in

Höhe von 8 Mio. USD bzw. 12 Mio. USD für die drei und neun Monate zum

30. September 2024 erfasst. Diese Ergebnisse stehen im Zusammenhang mit

der Veränderung des Wechselkurses des mexikanischen Peso gegenüber dem

US-Dollar und deren Auswirkungen auf die Neubewertung der mexikanischen

Finanzabschlüsse im Berichtszeitraum.

(vi) Im Verlauf der drei und neun Monate zum 30. September 2025 haben wir den

dauerhaften Reinvestitionsstatus einer ausländischen Tochtergesellschaft

geändert, eine Neubewertung latenter US-Bundesstaatensteuern

vorgenommen, frühere US-Steuervorteile wieder erfasst sowie die

steuerlichen Auswirkungen der oben genannten Non-GAAP-Anpassungen

berücksichtigt. Dies wurde teilweise durch einen Vorteil aus der

Möglichkeit, künftige Steuerverluste in Kanada zu realisieren, sowie

durch Zinsen auf zuvor erfasste Steuervorteile für bestimmte

brasilianische lokale Anreize, die zuvor steuerpflichtig waren,

ausgeglichen.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating

Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)

Three Months Nine Months

Ended Ended

September 30, September 30,

--------------- ----------------

2025 2024 2025 2024

------- ------- --------- ------

Operating income $ 249 $ 268 $ 796 $ 721

Adjustments:

Restructuring and resegmentation costs (i) 3 6 7 12

Impairment charges (iii) - 8 6 26

Other matters (iv) 2 - (9 ) 9

------- ------- --------- ------

Non-GAAP adjusted operating income $ 254 $ 282 $ 800 $ 768

------- ------- --------- ------

Zu den Anmerkungen (i) bis (iv) siehe die Anmerkungen (i) bis (iv) in der

Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Gewinns

je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von

Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective

Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

Three Months Ended September Nine Months Ended September

30, 2025 30, 2025

-------------------------------- --------------------------------

Income Provision Income Provision

before for Effective before for Effective

Income Income Income Income Income Income

Taxes Taxes Tax Rate Taxes Taxes Tax Rate

(a) (b) (b/a) (a) (b) (b/a)

-------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------

As Reported $ 241 $ 69 28.6% $ 767 $ 198 25.8%

Adjustments:

Restructuring

and

resegmentation

costs (i) 3 - 7 1

Impairment

charges (iii) - - 6 2

Other matters

(iv) 2 1 (9 ) (2 )

Tax

item-Mexico

(v) - 3 - 10

Other tax

matters (vi) - (8 ) - (6 )

-------- ----------- --------- -----------

Adjusted Non-

GAAP $ 246 $ 65 26.4% $ 771 $ 203 26.3%

-------- ----------- --------- -----------

Three Months Ended September Nine Months Ended September

30, 2024 30, 2024

--------------------------------- --------------------------------

Income Provision Income Provision

before for Effective before for Effective

Income Income Income Income Income Income

Taxes Taxes Tax Rate Taxes Taxes Tax Rate

(a) (b) (b/a) (a) (b) (b/a)

--------- ----------- ----------- --------- ----------- ----------

As Reported $ 273 $ 84 30.8% $ 779 $ 222 28.5%

Adjustments:

Restructuring

and

resegmentation

costs (i) 6 1 12 3

Net gain on

sale of

business (ii) (8 ) 6 (90 ) (4 )

Impairment

charges (iii) 8 2 26 (2 )

Other matters

(iv) - - 9 2

Tax

item-Mexico

(v) - (8 ) - (12 )

Other tax

matters (vi) - (10 ) - (12 )

--------- ----------- --------- -----------

Adjusted Non-

GAAP $ 279 $ 75 26.9% $ 736 $ 197 26.8%

--------- ----------- --------- -----------

Für die Anmerkungen (i) bis (vi) siehe die Anmerkungen (i) bis (vi) in der

Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten

Ergebnisses je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis

von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share

("GAAP EPS")

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share ("Adjusted EPS")

(Unaudited)

Expected EPS Range

for Full-Year2025

----------------------

Low End High End

of of

Guidance Guidance

----------- ----------

GAAP EPS $ 11.11 $ 11.31

Adjustments:

Restructuring and resegmentation costs (i) 0.09 0.09

Impairment charges (iii) 0.06 0.06

Other matters (iv) (0.10 ) (0.10 )

Tax item-Mexico (v) (0.15 ) (0.15 )

Other tax matters (vi) 0.09 0.09

----------- ----------

Adjusted EPS $ 11.10 $ 11.30

----------- ----------

Für die Anmerkungen (i) bis (vi) siehe die Anmerkungen (i) bis (vi) in der

Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten

Ergebnisses je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis

von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")

(Unaudited)

Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year2025

-------------------------------

Low End of High End of

Guidance Guidance

-------------- --------------

GAAP ETR 25.5 % 26.5 %

Adjustments:

Restructuring and resegmentation costs (i) (0.1 %) (0.1 %)

Impairment charges (iii) 0.1 % 0.1 %

Other matters (iv) - % - %

Tax item-Mexico (v) 1.0 % 1.0 %

Other tax matters (vi) (0.5 %) (0.5 %)

-------------- --------------

Adjusted ETR 26.0 % 27.0 %

-------------- --------------

Für die Anmerkungen (i) bis (vi) siehe die Anmerkungen (i) bis (vi) in der

Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten

Ergebnisses je Aktie (?EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis

von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

