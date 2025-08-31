GNW-News: Initiative für Menschen mit Behinderung gewinnt ersten F1® Allwyn Global Community Award

^* Beim ersten F1(®) Allwyn Global Community Award wurde eine lokale

niederländische Initiative mit der Trophäe und einer Spende von 100.000 Euro

von Allwyn ausgezeichnet, um ihren Einfluss auf die lokale Gemeinschaft zu

unterstützen

* Der Gewinner wurde für seinen Beitrag zum lokalen Gemeinwesen durch die

Verbesserung der Barrierefreiheit von Events für Menschen mit Behinderungen

ausgezeichnet

ZANDVOORT, Niederlande, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, das

multinationale Lotterie-Unterhaltungsunternehmen, und die Formel 1 haben bekannt

gegeben, dass die Stichting HandicapNL den ersten F1(®) Allwyn Global Community

Award gewonnen hat und eine Spende in Höhe von 100.000 Euro von Allwyn erhält.

Die Spende wird dazu verwendet, den positiven Einfluss des Gewinners zu fördern

- indem Barrieren abgebaut und die Zugänglichkeit von Events verbessert werden.

Von zusätzlichen Einrichtungen bis hin zum Angebot spezialisierter Informationen

unterstützt die Stiftung das gesamte Event-Erlebnis - sie hilft den zwei

Millionen Menschen mit Behinderungen in den Niederlanden und schafft eine

integrativere Gesellschaft.

Der Preis würdigt die herausragenden Beiträge, die F1-bezogene Initiativen in

ihrem Land für die Gesellschaft leisten. Im Vorfeld des Formel 1(®) Heineken

Dutch Grand Prix stand die lokale niederländische Gemeinschaftsinitiative im

internationalen Rampenlicht und überzeugte die Jury mit ihrer beeindruckenden

Wirkung, die sie nicht nur in der Welt der Formel 1, sondern auch in der

gesamten niederländischen Gesellschaft erzielt hat. In den nächsten 12 Monaten

kann die Stichting HandicapNL dank dieser Spende mehr Events unterstützen,

sodass mehr Menschen unabhängig von ihrer Behinderung von Anfang bis Ende daran

teilnehmen können.

Der F1(®) Allwyn Global Community Award, der im Rahmen der mehrjährigen

Partnerschaft zwischen der Formel 1 und Allwyn ins Leben gerufen wurde, spiegelt

das gemeinsame Engagement wider, positive Veränderungen voranzutreiben und den

Gemeinden, in denen sie tätig sind, etwas zurückzugeben. Während der Saison

2025 werden insgesamt vier lokale Initiativen, die in ihren Ländern einen

positiven Einfluss haben - beispielsweise in den Bereichen Bildung, Kultur,

Wohlbefinden und Nachhaltigkeit -, von einer Jury ausgewählt. Die Gewinner

erhalten jeweils eine Spende in Höhe von 100.000 Euro von Allwyn und die

Möglichkeit, einen Formel-1-Grand-Prix zu besuchen.

Drei weitere Gewinner werden in dieser Saison bekannt gegeben, wobei lokale

Initiativen an den Austragungsorten der Formel-1-Rennen in den USA (Austin und

Las Vegas) und Mexiko ausgezeichnet werden.

Jan Karas, CEO von OPAP, Teil von Allwyn, und Jurymitglied des F1(®) Allwyn

Global Community Award, sagte:?Das Engagement von Stichting HandicapNL hier in

den Niederlanden ist wirklich inspirierend. Bei Allwyn möchten wir möglichst

vielen Menschen Spaß und Unterhaltung bieten - niemand sollte dabei auf

physische Barrieren stoßen. Die Arbeit der Stichting HandicapNL verbessert nicht

nur die Barrierefreiheit für F1-Fans, sondern liefert auch Erkenntnisse, die auf

verschiedene Arten und Größenordnungen von Events außerhalb der F1-Umgebung

angewendet werden können."

Emily Prazer, Chief Commercial Officer der Formel 1, dazu:?Der F1 Allwyn Global

Community Award ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Formel 1

Partnerschaften nutzen kann, um echte Veränderungen in den Gemeinden zu

bewirken, in denen sie Rennen veranstaltet. Diese einzigartige Zusammenarbeit

hat eine globale Plattform geschaffen, um die fantastischen lokalen Initiativen

zu würdigen, die sich über das Übliche hinaus engagieren, um wirklich etwas zu

bewegen. Die Stichting HandicapNL hat dazu beigetragen, die Lebensumstände

vieler Menschen in den Niederlanden zu verbessern, und der F1 Allwyn Global

Community Award wird ihnen helfen, ihre wichtige Arbeit weiter auszubauen und

Menschen im ganzen Land zu unterstützen."

F1(®) Jan Willem Koopman von Stichting HandicapNL, Gewinner des Allwyn Global

Community Award, fügte hinzu:?Unser oberstes Ziel ist es, dass es für Menschen

mit Behinderungen selbstverständlich wird, von Anfang bis Ende Zugang zu einem

ganzen Festival oder einem Event zu haben und daran teilzunehmen. Es war

fantastisch, mit der Formel 1 in Zandvoort zusammenzuarbeiten, um diese Strecke

so zugänglich wie möglich zu machen, und dank dieser Auszeichnung können wir

unsere Aktivitäten ausweiten. Die Spende von Allwyn ermöglicht es uns, vier

weitere Events barrierefreier zu gestalten, sechs weitere Events mit Rat und Tat

zu unterstützen und neue Partnerschaften mit gleichgesinnten Organisationen

aufzubauen. Es wird auch langfristig nachhaltige Auswirkungen haben, indem es

noch mehr Menschen die Teilnahme an Events ermöglicht, negative Vorurteile

bekämpft und eine integrativere Gesellschaft schafft."

Der F1(®) Allwyn Global Community Award wird bei den folgenden Grand Prix im

Jahr 2025 verliehen:

* Formel 1(®) Heineken Grand Prix der Niederlande 2025 - 29. bis 31. August

2025

* Formel 1(®) MSC Cruises USA Grand Prix 2025 - 17. bis 19. Oktober 2025

* Formel 1(®) Gran Premio De La Cuidad De Mexico 2025 - 24. bis 26. Oktober

2025

* Formel 1(®) Heineken Las Vegas Grand Prix 2025 - 20. bis 22. November 2025

Hinweise für Redakteure:

Über Allwyn

Allwyn ist ein führender multinationaler Lotteriebetreiber. Allwyn entwickelt

bessere Lotterien, die mehr für gute Zwecke zurückgeben, indem sie sich auf

Innovation, Technologie, Effizienz und Sicherheit in einem wachsenden Portfolio

an Casual-Gaming-Unterhaltungsangeboten konzentriert. Der Lotterie-First-Ansatz,

der sich auf erschwingliche Freizeitunterhaltung konzentriert, hat Allwyn eine

führende Marktposition mit vertrauenswürdigen Marken in ganz Europa verschafft,

darunter in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland und Zypern,

Italien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten (Illinois).

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formel 1(®)

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formel 1(®) ist ein wichtiger Schritt für

Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formel 1® veranstaltet

weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den

sozialen Medien und ist über Rundfunk- und Unterhaltungskanäle weit verbreitet.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,

die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die

globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das

Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur

Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und Formel 1(®) sich gleichermaßen für die

Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die Partnerschaft

Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des

Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive Veränderungen bewirken,

und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.

Über die Formel 1(®)

Die Formel 1(®) wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste

Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung

weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formel 1(®)

und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World

Championship(TM). Formel 1(®) ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media

Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK), die dem Tracking Stock der

Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 FORMULA 1-Logo, FORMULA

1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und

zugehörige Marken sind Markenzeichen der Formula 1 Licensing BV, einem

Unternehmen der Formula 1. Alle Rechte vorbehalten.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fdd95da-

2787-4956-88f2-9c32c38a7ead

Medienanfragen pr@allwyn.com

Pressekontakte

Formel-1-Pressestelle

E: f1media@f1.com

T: @f1mediaÂ°