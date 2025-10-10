DAX24.621 ±0,0%Est505.627 ±0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,86 +1,9%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.026 -0,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,28 -1,5%Gold3.987 +0,3%
ANALYSE-FLASH: UBS startet Flatexdegiro mit 'Buy' - Ziel 36,50 Euro

10.10.25 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
30,46 EUR -0,58 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat flatexDEGIRO mit "Buy" und einem Kursziel von 36,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Broker sei aufgrund seines dualen Marken-Ansatzes, der im Vergleich zu regionalen Brokern maßgeschneiderte Preis- und Produktangebote in ganz Europa ermögliche, gut positioniert für Marktanteilsgewinne, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 7 Prozent über den Konsensschätzungen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu flatexDEGIRO AG

DatumRatingAnalyst
12:31flatexDEGIRO BuyUBS AG
06.10.2025flatexDEGIRO BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025flatexDEGIRO BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
