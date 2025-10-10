ANALYSE-FLASH: UBS startet Flatexdegiro mit 'Buy' - Ziel 36,50 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat flatexDEGIRO mit "Buy" und einem Kursziel von 36,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Broker sei aufgrund seines dualen Marken-Ansatzes, der im Vergleich zu regionalen Brokern maßgeschneiderte Preis- und Produktangebote in ganz Europa ermögliche, gut positioniert für Marktanteilsgewinne, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 7 Prozent über den Konsensschätzungen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
