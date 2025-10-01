GNW-News: Jahrestagung 2025 zum grenzüberschreitenden E-Commerce (Zhuhai-Hengqin) unter dem Motto "New Start, New Space, New Opportunities" erfolgreich abges...

^ZHUHAI, China, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 27. September fand im Zhuhai

International Convention & Exhibition Center die Eröffnungsfeier der

Wer­bung Wer­bung

Jahrestagung 2025 zum grenzüberschreitenden E-Commerce (Zhuhai-Hengqin) unter

dem Motto?New Start, New Space, New Opportunities" (Neuer Start, neuer Raum,

neue Chancen) statt. Die Veranstaltung brachte über 800 Gäste zusammen, darunter

Vertreter von grenzüberschreitenden E-Commerce-Unternehmen, Experten und

Wissenschaftler, um gemeinsam neue Wege für die hochwertige Entwicklung des

grenzüberschreitenden E-Commerce und die koordinierte Entwicklung der Greater

Wer­bung Wer­bung

Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macau zu erkunden.

Da China seine Bemühungen um die Schaffung eines offeneren und praktischeren

Umfelds für den grenzüberschreitenden Handel verstärkt, eröffnet sich dem

grenzüberschreitenden E-Commerce ein noch breiteres Spektrum an Möglichkeiten.

Im Jahr 2024 erreichte das Import- und Exportvolumen des grenzüberschreitenden

E-Commerce in Guangdong 745,4 Milliarden Yuan, was einer 66-fachen Steigerung

Wer­bung Wer­bung

innerhalb von 9 Jahren entspricht, mit einer durchschnittlichen jährlichen

Wachstumsrate von über 60 %. Guangdong macht nun mehr als ein Drittel des

nationalen Gesamtvolumens aus und sichert sich damit den ersten Platz unter

allen Provinzen Chinas. Eine große Zahl führender grenzüberschreitender E-

Commerce-Unternehmen mit globaler Wettbewerbsfähigkeit hat sich zu einem neuen

Motor für das stetige Wachstum des Außenhandels von Guangdong entwickelt, zu

einem neuen Feld für Transformation und Modernisierung und zu einem neuen

Highlight für qualitativ hochwertige Entwicklung. Der Huafa Cross-Border E-

Commerce Industrial Park und der Hengqin-Macao Cross-Border E-Commerce

Industrial Park wurden in der Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in

Hengqin eingerichtet. Neben über hundert E-Commerce-Unternehmen wie Douyin,

SHEIN, JD.com und Kuaishou verfügt diese auch über ein mehr als 10.000

Quadratmeter großes Auswahlzentrum für grenzüberschreitende E-Commerce-Produkte.

Globaler Ausblick auf den Entwicklungstrend des grenzüberschreitenden E-Commerce

Während der Veranstaltung veröffentlichte der Think Tank Reference News den

Report on the Overseas Development of Chinese Private Enterprises (2025): Cross-

Border E-Commerce Driv ing Force and Global Trends Outlook (Bericht über die

Entwicklung chinesischer Privatunternehmen im Ausland (2025): Triebkraft des

grenzüberschreitenden E-Commerce und Ausblick auf globale Trends). Darüber

hinaus wurde am selben Tag das Projekt?China Cross-Border E-Commerce High-

Quality Development Index" (Index für hochwertige Entwicklung des

grenzüberschreitenden E-Commerce in China) ins Leben gerufen. Dieses Projekt

wird die globalen Datenressourcen der Nachrichtenagentur Xinhua nutzen, um

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die international tätig werden,

digitale Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen. Mehr als zehn

Unternehmen, darunter SHEIN, China Southern Airlines, SF Group und Huafa Group,

stellten gemeinsam die?Global Cross-Border E-Commerce Trade and Economic

Cooperation Innovation Development Initiative" (Globale Initiative zur

Entwicklung von Innovationen beim grenzüberschreitenden E-Commerce-Handel und

der wirtschaftlichen Zusammenarbeit) vor, die darauf abzielt, die Bildung einer

Synergie innerhalb der Branche und einen Kooperationsmechanismus zur Festlegung

von Standards zu fördern.

Neue Möglichkeiten im grenzüberschreitenden E-Commerce erkunden

Diese Gäste gaben Einblicke in Themen wie Luftfrachtlogistik und

grenzüberschreitende Lieferketten und erkundeten dabei neue Ideen, Modelle und

Möglichkeiten für die Entwicklung des grenzüberschreitenden E-Commerce aus der

Perspektive der Geschäftspraxis.

Laut Gong Weiguo, General Manager von China Southern Airlines Logistics Co.,

Ltd., hat das Unternehmen seit 2022 mehr als 700 Millionen grenzüberschreitende

E-Commerce-Pakete über sein Netzwerk von 900 Routen in 47 Ländern transportiert.

In Zukunft wird sich das Unternehmen darauf konzentrieren, die

Luftfrachtkapazitäten mit?Belt and Road"-Partnern zu stärken und eine

?Seidenstraße in der Luft" aufzubauen.

Yu Guoyou, General Manager von SF International, schlug ein?Dual-Engine-Modell"

aus?harter Infrastruktur und weichen Dienstleistungen" vor. Mit einer Flotte

von über 100 speziellen Frachtflugzeugen, einem Übersee-Lagernetzwerk von mehr

als einer Million Quadratmetern und intelligenten Logistiksystemen ist das

Unternehmen in der Lage, eine Reihe flexibler Lieferkettenlösungen für

Unternehmen anzubieten.

Die Veranstaltung umfasste auch verschiedene Begleitaktivitäten, darunter die

?Greater Bay Area Premium Products Live Streaming Night" sowie Besuche im

Hengqin Cross-Border E-Commerce Industrial Park, um die Vernetzung der Branche

und die Zusammenarbeit vor Ort zu fördern.

Quelle: Organizing Committee of the Cross-Border E-Commerce Annual Meeting

(Zhuhai-Hengqin) 2025

Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Ms. Luo, Tel: 86-10-63074558Â°