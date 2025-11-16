GNW-News: JFB und XTEND kündigen einen Unternehmenszusammenschluss im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an, um einen Nasdaq-notierten US-Marktführer für KI-g...

Werte in diesem Artikel

^* Zu den strategischen Investoren in die Fusion zählen Eric Trump, Unusual

Machines (NYSE: UMAC), American Ventures LLC, Protego Ventures, Aliya

Capital und die Agostinelli Group.

* Der implizite Erwerbswert, basierend auf dem Preis pro Aktie bei

gleichzeitiger privater Platzierung, liegt bei 1,5 Milliarden US-Dollar.

* Die Fusion soll ein autonomes Unternehmen für Verteidigungs- und

Sicherheitssysteme schaffen, das KI-gesteuerte robotische Betriebssysteme

mit etablierten US-Betriebs- und Infrastrukturfähigkeiten kombiniert und so

die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer verbündeten Nationen

stärkt.

PALM BEACH, Florida, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- JFB Construction Holdings

(Nasdaq: JFB), ein Immobilienentwicklungs- und Bauunternehmen, gab heute

bekannt, dass es im Rahmen einer reinen Aktientransaktion eine endgültige

Vereinbarung für die Fusion mit XTEND (https://www.xtend.me/), einem

softwareorientierten Verteidigungstechnologieunternehmen mit dem AI XTEND

Operating System (XOS) geschlossen hat. Der Unternehmenszusammenschluss wird

zudem durch strategische Investitionen von Eric Trump, Unusual Machines (NYSE:

UMAC), American Ventures LLC, Protego Ventures und Aliya Capital unterstützt.

Nach dem Zusammenschluss wird erwartet, dass das dadurch entstandene Unternehmen

in XTEND AI Robotics umbenannt und unter dem Ticker?XTND" an der Nasdaq

gelistet wird.

Die zusammengeführte Firma mit Hauptsitz und Produktionsstätte in Tampa,

Florida, erwartet eine gute Positionierung, um ein führender US-Anbieter von KI-

gesteuerten autonomen Verteidigungs- und Sicherheitslösungen zu werden. XTEND

liefert autonome Systeme der nächsten Generation für Verteidigung, öffentliche

Sicherheit und private Security-Anwendungen, die auf seinem bewährten

Betriebssystem XOS basieren. Die Produkte von XTEND sind mit

Fernsteuerungsfunktionen ausgestattet, die es mehreren Luft-, Boden- und

Seedrohnen ermöglichen, komplexe dynamische Missionen mit sofortiger

Einsatzbereitschaft auszuführen.

Außerdem soll die Transaktion den Ausbau und die Erhöhung der NDAA-konformen,

aus den USA stammenden inländischen Kapazitäten in der Produktionsstätte von

XTEND in Tampa, Florida, unterstützen und letztlich die Lieferung von XTEND-

Produkten an Kunden in den USA, der NATO und Asien beschleunigen.

Aviv Shapira, Chief Executive Officer und Mitbegründer von XTEND, erklärte:

?Die Nachfrage nach Systemen, die Bediener vor Gefahren schützen, steigt

angesichts der zunehmenden Instabilität der globalen Sicherheitslage rapide an

und stellt derzeit eine der größten Marktchancen im Bereich der

Verteidigungstechnologie dar. Durch den Zusammenschluss unserer Plattform mit

JFB erwerben wir die Ressourcen, die wir zur Skalierung unserer

Fertigungskapazitäten in den USA benötigen, und erhalten Zugang zu den

öffentlichen Märkten der Vereinigten Staaten."

Joseph F. Basile III, Chief Executive Officer von JFB, kommentierte:

?Was uns an XTEND besonders interessiert, ist die Stärke und Skalierbarkeit

seines KI-gesteuerten Betriebssystems. XOS ist nicht einfach nur ein Produkt,

sondern eine zentrale Autonomieplattform, die Software, Hardware und

Missionsausführung in reale Umgebungen integriert. Durch die Kombination des

Betriebssystems und der fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von XTEND mit der

Ausführungs-, Infrastruktur- und Ausbaukompetenz von JFB sehen wir eine klare

Chance, die Fertigung in den USA zu beschleunigen, die Produktion

verantwortungsbewusst zu skalieren und eine in Amerika gebaute und für die

öffentlichen Märkte bereite Verteidigungstechnologieplattform der nächsten

Generation zu unterstützen."

Laut den Bedingungen der Fusionsvereinbarung werden die Aktionäre von XTEND und

JFB Aktien einer neuen Holdinggesellschaft mit dem Namen XTEND AI Robotics

erhalten. Nach Abschluss der Transaktion würden die derzeitigen XTEND-Aktionäre

auf Pro-forma-Basis etwa 70,0 % und die JFB-Aktionäre etwa 30,0 % der Aktien von

XTEND AI Robotics nach Verwässerungseffekt besitzen. Nicht eingeschlossen wären

Aktien, die für eine Ausgabe im Rahmen der Aktienoptionspläne von XTEND AI

Robotics reserviert sind.

Die Fusion wurde vom Vorstand beider Unternehmen einstimmig beschlossen und von

den JFB-Aktionären als Mehrheitsbesitzer der ausgegebenen Stammaktien von JFB

schriftlich genehmigt. Die Beteiligten gehen von einem Abschluss der Transaktion

Mitte 2026 aus.

Berater

Stifel ist alleiniger Finanzberater und Kapitalmarktberater von XTEND.

Paul Hastings LLP, H-F & Co, Banai Azriel Stern und Meitar Law Offices fungieren

als Rechtsberater von XTEND.

Dominari Securities LLC ist alleiniger Platzierungsagent für JFB Construction.

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP und Amit Pollak Matlon fungieren als

Rechtsberater von JFB.

Über JFB Construction Holdings

JFB Construction Holdings (?JFB") verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich

Wohn- und Gewerbebau sowie in der Projektentwicklung. Das Unternehmen verfügt

über eine umfassende Erfahrung im Bau von Wohnanlagen, Einkaufszentren,

nationalen Franchises, exklusiven Anwesen und Reiterhöfen sowie über zwei

Millionen Quadratmetern Gewerbe- und Einzelhandelsflächen. JFB besitzt

professionelles Fachwissen aus der Praxis, das zu der Qualität und Produktivität

geführt hat, für die das Unternehmen bekannt ist.

Der gute Ruf von JFB basiert auf dem Vertrauen seiner Kunden und dem Mehrwert,

den das Unternehmen bei jedem Projekt bietet.

JFB ist stolz darauf, die meisten Projekte durch Empfehlungen und wiederkehrende

Kundschaft zu erhalten und bis heute in 36 US-Bundesstaaten Generalunternehmens-

und Bauleitungsdienste erbracht zu haben.

Über XTEND

XTEND (https://www.xtend.me/) ist ein softwareorientiertes Unternehmen für

Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie, das ein einheitliches

Betriebsökosystem für menschengeführte Autonomie in der Luft, zu Lande und zu

Wasser aufbaut. Die Produkte von XTEND basieren auf dem proprietären

Betriebssystem XOS und sind so konzipiert, dass Verteidigungs-, öffentliche

Sicherheits- und private Security-Organisationen autonome Systeme in komplexen,

risikoreichen Umgebungen sofort schlüsselfertig bereitstellen, skalieren und

betreiben können. Das Unternehmen wurde in Tel Aviv, Israel, gegründet und hat

seinen Hauptsitz in Tampa, Florida. Es kombiniert kampferprobte Software mit

missionsoptimierten Plattformen, Kapazitäten und Fertigungsinfrastruktur, um

integrierte, NDAA-konforme Lösungen in großem Maßstab zu liefern. Mit mehr als

10.000 global eingesetzten operativen Systemen vertraut man XTEND weltweit, wenn

Zuverlässigkeit, Sicherheit und Missionsausführung von entscheidender Bedeutung

sind. Weitere Informationen finden Sie unter http://ww.xtend.me.

WICHTIGER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erklärungen im Sinne

des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des

Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der?Securities Act") und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen

Fassung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen im Allgemeinen Aussagen

über die potenzielle Transaktion zwischen XTEND Reality Expansion Ltd. (?XTEND")

und JFB Construction Holdings (?JFB"), einschließlich Aussagen über die

erwarteten Auswirkungen und Vorteile der potenziellen Transaktion, den Zeitpunkt

des Abschlusses der Transaktion und strategische Initiativen für XTEND AI

Robotics (?XTEND AI Robotics") nach dem Abschluss. Alle Aussagen in dieser

Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete

Aussagen sein. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand

von Begriffen wie?eventuell",?werden",?Ausblick",?sollte",?erwartet",

?plant",?geht davon aus",?könnte",?beabsichtigt",?zielt ab",

?prognostiziert",?erwägt",?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell"

oder?fortsetzen" bzw. der Verneinung dieser Begriffe oder anderer ähnlicher

Ausdrücke identifizieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung

sind lediglich Prognosen. Die Geschäftsleitung von Xtend und JFB stützt diese

zukunftsgerichteten Aussagen hauptsächlich auf aktuelle Erwartungen und

Prognosen über zukünftige Ereignisse und Finanztrends, die sich ihrer Ansicht

nach auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Betriebsergebnisse

auswirken könnten. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und

beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf folgende Faktoren: Die Transaktion wird möglicherweise

nicht vollzogen; es kann zu Schwierigkeiten bei der Integration und Realisierung

der erwarteten Vorteile der Transaktion kommen; Xtend und JFB müssen

möglicherweise Ressourcen einsetzen, die in anderen Bereichen ihres Geschäfts

benötigt werden; es können Verbindlichkeiten bestehen, die derzeit nicht

bekannt, wahrscheinlich oder schätzbar sind; die Transaktion kann dazu führen,

dass die Geschäftsleitung einen Großteil ihrer Zeit und Aufmerksamkeit für

Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion und der Integration aufwenden muss;

die erwarteten Synergien und betrieblichen Effizienzsteigerungen, die auf die

Transaktion zurückzuführen sind, werden möglicherweise nicht innerhalb des

erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht erreicht; es können erhebliche

Transaktions- und Integrationskosten im Zusammenhang mit der Transaktion

anfallen; es besteht die Möglichkeit, dass JFB zum Zeitpunkt des Abschlusses

nicht über ausreichende Barmittel verfügt, um die Mindestbarzahlungsbedingung zu

erfüllen; Rechtsverfahren, die nach Bekanntgabe der Transaktion gegen JFB und

Xtend eingeleitet werden könnten, führen eventuell zu einem ungünstigen

Ergebnis; mit dem Geschäft verbundene Risiken können zu zusätzlichen

strategischen und operativen Risiken führen, die sich auf die Risikoprofile von

Xtend, XTEND AI Robotics und JFB auswirken können und die möglicherweise nicht

von jedem Unternehmen wirksam gemindert werden können; die Fähigkeit von JFB,

Bauprojekte oder andere Transaktionen termingerecht und innerhalb des Budgets

abzuschließen; Wetteränderungen und das Auftreten von Naturkatastrophen und

Pandemien; die kürzlich von Regierungen verhängten Zölle auf Baumaterialien wie

Stahl, Aluminium und Holz; Störungen in den Lieferketten; Anstieg der Kosten für

Arbeitskräfte und Baumaterialien; die Fähigkeit von JFB, sichere Baustellen zu

gewährleisten; die Abhängigkeit von Xtend von einer begrenzten Anzahl Kunden aus

dem Verteidigungs- und Sicherheitsbereich der Regierung, die einen wesentlichen

Teil seines Geschäfts ausmachen; erhebliche Verzögerungen oder Kürzungen bei den

Mittelzuweisungen, den Programmen von Xtend und bestimmten staatlichen

Finanzierungen und Programmen im weiteren Sinne, unter anderem als Folge einer

anhaltenden Haushaltskrise und/oder eines Shutdowns der Regierung und/oder im

Zusammenhang mit der globalen Sicherheitslage oder anderen globalen Ereignissen;

verstärkter Wettbewerb innerhalb der Märkte und Bieterproteste von JFB und

Xtend; Änderungen der Beschaffungsvorschriften und anderer US-amerikanischer und

ausländischer Gesetze, einschließlich Änderungen durch

Durchführungsverordnungen, Vertragsbedingungen und -praktiken, die für unsere

Branche gelten, Feststellungen bestimmter zuständiger Regierungen hinsichtlich

unserer Einhaltung dieser Anforderungen, eine aggressivere Durchsetzung dieser

Anforderungen und Änderungen der Geschäftspraktiken der Kunden von Xtend

weltweit; unangemessenes Verhalten von Mitarbeitern, Vertretern,

Subunternehmern, Lieferanten, Geschäftspartnern oder Joint Ventures, an denen

Xtend beteiligt ist, einschließlich Auswirkungen auf den guten Ruf von Xtend und

seine Geschäftsfähigkeit; Cyber- und andere Sicherheitsbedrohungen oder

Störungen, denen Xtend und JFB, ihre Kunden oder Lieferanten und andere Partner

ausgesetzt sind, sowie Änderungen der entsprechenden Vorschriften; und die

Fähigkeit von Xtend, Innovationen, neue Produkte und Technologien zu entwickeln,

Fortschritte zu erzielen und von der digitalen Transformation zu profitieren

sowie Technologien zu pflegen, um den Anforderungen der Kunden von Xtend gerecht

zu werden. Darüber hinaus könnten eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen,

dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von JFB, Xtend oder XTEND AI

Robotics sowie andere zukünftige Umstände erheblich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die wichtigen Faktoren, die im

Abschnitt?Risikofaktoren" in der Registrierungserklärung auf Formular S-4, die

von JFB und XTEND AI Robotics einzureichen ist, erörtert werden, da diese

Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen bei der Securities and Exchange Commission

(der?SEC") eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können. Dazu zählen

unter anderem die Investor-Relations-Website von Xtend unter www.xtend.me

(http://www.xtend.me) und die Investor-Relations-Website von JFB

unter https://investors.jfbconstruction.net/. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten

nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und, sofern dies nach geltendem Recht

erforderlich ist, übernehmen weder Xtend noch JFB die Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Wichtige Informationen für Investoren und Aktionäre

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine

Aufforderung, auf irgendeine Weise abzustimmen oder einem Vorgang zuzustimmen,

dar. Wertpapiere dürfen nicht in einem Rechtsraum ausgegeben oder verkauft

werden, in dem solch ein Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher

Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den

Wertpapiergesetzen des betreffenden Rechtsraums ungesetzlich wäre. Ein Angebot

von Wertpapieren darf nur auf der Grundlage eines Prospekts erfolgen, der den

Anforderungen von Abschnitt 10 des US-amerikanischen Securities Act entspricht.

Im Zusammenhang mit der Transaktion wird XTEND AI Robotics eine

Registrierungserklärung auf Formular S-4 einreichen, die eine

Informationserklärung von JFB, eine Vollmachtserklärung von XTEND und einen

Prospekt von XTEND AI Robotics enthalten wird. Nachdem die

Registrierungserklärung für wirksam erklärt wurde, wird JFB seinen Aktionären

eine endgültige Informationserklärung zusenden, die Teil der

Registrierungserklärung sein wird. Diese Mitteilung ersetzt nicht die

Informationserklärung/Vollmachtserklärung/den Prospekt oder die

Registrierungserklärung bzw. andere Dokumente, die JFB oder XTEND AI Robotics im

Zusammenhang mit der Transaktion eventuell bei der SEC einreichen und an ihre

Aktionäre versenden. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON XTEND UND JFB WIRD

DRINGEND EMPFOHLEN, DIE INFORMATIONSERKLÄRUNG/VOLLMACHTSERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT

ODER DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG SOWIE ALLE ANDEREN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC

EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR

SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN. Anleger und

Wertpapierinhaber können kostenlose Exemplare der Informationserklärung/des

Prospekts (sobald verfügbar) und anderer Dokumente, die von JFB bei der SEC

eingereicht wurden, über die Website der SEC unter http://www.sec.gov erhalten.

Exemplare der von JFB bei der SEC eingereichten Dokumente sind kostenlos auf der

Website von JFB unter https://investors.jfbconstruction.net/ verfügbar.

Ansprechpartner bei JFB Construction Holdings:

CORE IR

Mike Mason

516 222 2560

investors@jfbconstruction.net (mailto:investors@jfbconstruction.net)

Ansprechpartnerin bei XTEND:

Headline Media

Sarah Small

929 255 1449

sarah@headline.media (mailto:sarah@headline.media)

XTEND Anlegerkontakt:

MZ North America

Shannon Devine

XTEND@mzgroup.us (mailto:XTEND@mzgroup.us)

203-741-8811

Â°